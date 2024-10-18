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Yenidoğan çetesinin korkunç yüzü! Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki diyalog kan dondurdu! Mağdur anneler konuştu

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan elebaşılığını Fırat Sarı'nın yaptığı çete çökertildi. Zanlıların telefon görüşmelerinde geçen ifadeler ise korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Diyaloglar, bebeklerin sayısız hatalı işlem ve umursamazlıktan dolayı hayattan koparıldığını ortaya koydu. Mağdur anneler ise olaya ilişkin konuştu. Anneler, herhangi bir hastalık tespit edilmemesine rağmen çocuklarının yanlış tanılarla günlerce hastanede kaldıklarını belirtti. Gayet sağlıklı doğmasına rağmen çocuğunun başka bir odaya alındığını anlatan bir anne "Odaya gittiğimde yerlerde kan, bebeğimin dizinde mosmor bir iz vardı."ifadelerini kullandı. işte o diyaloglar ve mağdur annelerin yorumları...

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 15:00 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 15:01
Yenidoğan çetesinin korkunç yüzü! Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki diyalog kan dondurdu! Mağdur anneler konuştu

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 10 bebeğin ölümüne neden olan elebaşılığını Fırat Sarı'nın çete çökertildi.

KONUŞMALAR DEŞİFRE OLDU
Yeni doğan çetesi lideri Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki konuşmalar da deşifre oldu.

İşte o kan donduran konuşmalar...
FIRAT SARI: alo
İLKER GÖNEN: abi naber napıyosun
FIRAT SARI iyi ne olsun abi valla bi sorayım dedim seni sadece iyisin
İLKER GÖNEN: 11 nasıl gidiyo
FIRAT SARI: iyi
İLKER GÖNEN: hu şeydeyim medilifeda bilgi saatindeyim
FIRAT SARI: tamam rahatsız etmiyorum...
İLKER GÖNEN: sen apıyosun
FIRAT SARI: bi sıkıntı yok bizde uğraşıyoruz öyle sadece sorayım seni dedim
İLKER GÖNEN: hu th
FIRAT SARI: 11 senle şey yaptım
İLKER GÖNEN: var mı bi problem
FIRAT SARI: yo sorun yok
İLKER GÖNEN: hih
FIRAT SARI: tamam mı abi...

Yeni doğan çetesi lideri Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki konuşmalar. Yeni doğan çetesi lideri Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki konuşmalar.

İLKER GÖNEN: şeyden felan dönmedi dimi sana mustafa kazan şafaktan.
FIRAT SARI: yok canım yok
İLKER GÖNEN: yok yok hiç hiç beklentide yok...
FIRAT SARI: hiç yok
İLKER GÖNEN: tamam sen nerdesin
FIRAT SARI: valla ben reyaptayım
İLKER GÖNEN: hu th
FIRAT SARI: uğraşıyoruz bi bilince bakacam doğaya bakacam
İLKER GÖNEN: hih tamam
FIRAT SARI: orda bi sorun yok sen hani erkende çıkabilirsin hani böyle işlemim yok...
İLKER GÖNEN: ben kız hı yok yok abi ben şey yapayım yok yok buranın bilgi saati milgi saati sonra problem oluyo boşver
FIRAT SARI: tamam
İLKER GÖNEN: otuz iki bebek var şuan onbir mi ne entübe burda
FIRAT SARI: tamam abi
İLKER GÖNEN: tamam mı abim

Yeni doğan çetesi lideri Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki konuşmalar. Yeni doğan çetesi lideri Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki konuşmalar.

İLKER GÖNEN: tamam mı abim
FIRAT SARI: ya şu ilker şeyde kafama takıldı şu şeyin cansu gösterdi filmide
İLKER GÖNEN : hih
FIRAT SARI: şu diyafram hernesi varya
İLKER GÖNEN: hth evet
FIRAT SARI: hı ona bi daha baksana o şimdi sol çok ciddi ... o taraf acaba kalp şeyimi kaldı diyafram...
İLKER GÖNEN: hu th
FIRAT SARI: hani bi bak sende ona da o şimdi eğer o ikizler onu takip ettilerse
İLKER GÖNEN: huth ben
FIRAT SARI: o hani şimdi diyafram hernesi görmedik diye o diyafram hernesi değil birine sen bi baksana abi bana sanki bi tarafta çok aşırı prematoraks geldi yani hiç bağırsak kanserine çok benzemedi
FIRAT SARI: hah hahı olur
İLKER GÖNEN: şimdi ben senle ben senle dün hiç o mevzuyu konuşmadık ama müsait misin
İLKER GÖNEN: müsait misin
FIRAT SARI: hıhı müsaitim abi... şey deyim
İLKER GÖNEN: hıh şimdi dün beni cansu aradı
FIRAT SARI: hihi
İLKER GÖNEN: tamam mı
FIRAT SARI: huht
İLKER GÖNEN: böyle böyle çocuğu yukarda şey yapmışlar çocuk geldi
FIRAT SARI: hıh kaymış....
İLKER GÖNEN: he çocuk abi onbeş dakika içinde eks oldu çocuk şimdi tamam mı
FIRAT SARI: hıhı ben şeyde görünmüyordu ın cilt altı anfizende çok ciddi cansu diyo sırtından
diyo birşey geliyordu falan
İLKER GÖNEN: hih
FIRAT SARI: çünkü o filimde de görünüyordu cilt altı anfizeni
İLKER GÖNEN: tabi tabi var ama peki orada ben desem dursun abi ağzından bir kaçırsa orda
FIRAT SARI: tabi tabi he anladım tamam o yüzden tahmin ettim o yüzden
İLKER GÖNEN:... ben orada çünkü cansu şöyle Cansu'ya söyleyemedim bunu tamam mı
FIRAT SARI: hihi

Yenidoğan çetesinin korkunç yüzü! Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki diyalog kan dondurdu! Mağdur anneler konuştu

Yeni doğan çetesi lideri Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki konuşmalar. Yeni doğan çetesi lideri Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki konuşmalar.
"HER YERİ MOMSOR EKS GİBİ"

İLKER GÖNEN: o sırada ben nerdeydim beylikdüzü medilifedaydım
FIRAT SARI: hih tamam
İLKER GÖNEN: hocam dedi ben dedi hani burada mısınız dedi dursun beye de ulaşamıyorum
dedi tamam mi cansu çok acıte bi şekilde aradı tamam mı
FIRAT SARI: hu anladım
İLKER GÖNEN: şimdi cansu öyle arayınca bende dedim dur cansu ben ulaşayım dedim ben şuan
beylikdüzü medilifedayım dedim dursun abiyi aradım
İLKER GÖNEN: dursun abi dedimki açtı adam hemen böyle yani bi kere açtı
FIRAT SARI: hihi
FIRAT SARI: hihi
İLKER GÖNEN: abi dedim bi tane dedim sende çok kötü bebek varmış dedim hıhı ilker dedi şimdi dedi ben dedi başındayım dedi gerçekten de başında
FIRAT SARI: hihi
İLKER GÖNEN: her yeri mosmor dedi yani bu zaten eks gibi dedi
FIRAT SARI: evet
İLKER GÖNEN: şuan kalbi kırk dedi saturasyonu elli dedi hu tamam abi dedim şimdi ben orda premotaras desem bilmem ne yapsam o bambaşka yerlere gider anlatabildim mi bide
FIRAT SARI: anladım anladım abi tamam yo yo sıkıntı yok ben hani şey açısından dedim İLKER GÖNEN: hth yok
FIRAT SARI şimdi onu diyafram... deyince de o kadın acıte olup birine filmi gösterir mi
İLKER GÖNEN: he he yok yok şey yapmadım ben onu

Yeni doğan çetesi lideri Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki konuşmalar. Yeni doğan çetesi lideri Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki konuşmalar.

İLKER GÖNEN: ıı iyice şeye bağladım bağırsak hansı heryerde görünüyor şöyle böyleye bağlattım ben onu
FIRAT SARI: tamam
İLKER GÖNEN: bide ondan önce dursun abi bi göbek ben açacam demiş anlattı mı cansu sana
FIRAT SARI bu o çocuk mu bi saat mi
İLKER GÖNEN: yok
FIRAT SARI: hih
ILKER GÖNEN: ondan bi saat önceki bi tane ttn yaptı

FIRAT SARI: hi hu
İLKER GÖNEN: dursun abi bi tane ben göbek açayım demiş ın göbeği açamamış mahvetmiş
mahvettikten sonra cansuya vermiş
FIRAT SARI: yav... kendisine yav...
İLKER GÖNEN: hih hih cansuda şimdi ona çok gergin abi
FIRAT SARI : hu
İLKER GÖNEN: o yüzden hani cansuyada hani bişey demedim
FIRAT SARI ben bugün bana dün dün cansu şey söyledi dedim şey cansu bişey olmaz dokunmayın... kızım yani bişey olmaz karışımazsın sen napcan...
İLKER GÖNEN: hu ya dokunmasın keşke dokunmasa şimdi ben orda hani bunda prematoraksda var sola gidin desem bıraktık biz zaten bunu diyo
FIRAT SARI: hu
İLKER GÖNEN: ona o yüzden hiç ses etmedim abi
FIRAT SARI neyse ayda bir yani...
İLKER GÖNEN: he
FIRAT SARI ben sadece şeyden kaybediyorum hani ofisinin olması çıkarsalar mı o kadın doğumcu eğer sararsa hani çünkü eğer duyduysa diyafram hernesi diye
İLKER GÖNEN: huh hu th

Yeni doğan çetesi lideri Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki konuşmalar. Yeni doğan çetesi lideri Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki konuşmalar.

"AİLE SURYELİ"

FIRAT SARI: o hani o çünkü atlaması gibi olacakya ihmali gibi olacakya
İLKER GÖNEN: hu anladım.
FIRAT SARI: oda filme bakıp hani böyle değildi diye bize şey yapabilir hani ya da ... terapisi vardi diye
İLKER GÖNEN: yani onu çok şey yapmadım çünkü aile suriyeli herhangi bişeyi yok çocuğu adli
tıp süreci başlatmadılar çocuk defnedildi
FIRAT SARI: hani yok bişey olmaz zaten...
İLKER GÖNEN: hıh ondan dolayı şey yaptım
FIRAT SARI: hani aklında olsun belki orda benimde kafama o takıldı
İLKER GÖNEN: hıh yok yok yok
FIRAT SARI: o kadın doğumcu ararsa sonra
İLKER GÖNEN: ben onu ben onu anladımda abi o film kötü bir film hani o filmde prematoraks ... hepsi bişey olabilir
FIRAT SARI: film kötü ters dönmüş hıhı
İLKER GÖNEN: ama cansu arıyo hocam diyo kalbi kırk saturasyonu otuz diyo bıraktım ben bunu diyo tamam cansu bırak dedim hani ya cansu bide ayakta bir film çek diyemedim abi anladın mı beni
FIRAT SARI anladım hıhı anladım abi
İLKER GÖNEN: yani orda hani in cansunun geriliminden dolayı diyemedim
FIRAT SARI: tamam
İLKER GÖNEN: yani cerene çağlaya derdim mehmete derdim
FIRAT SARI: bu
İLKER GÖNEN: ama cansuya diyemedim abi
FIRAT SARI anladım anladım abi sıkıntı yok abi....
İLKER GÖNEN: cansu çünki çok şeydi yani
FIRAT SARI: çıkartsak mı acaba filmi kayıttan filan tamam ama neyse artık... su karıştırmaz
İLKER GÖNEN: yok yok ya çocuğun öbesesini doldurduk çocuk defnedildi artık
kadın

Yeni doğan çetesi lideri Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki konuşmalar. Yeni doğan çetesi lideri Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki konuşmalar.

ILKER GONEN: yok yok ya çocuğun öbesesini doldurduk çocuk defnedildi artık
FIRAT SARI hıhı tamam tamam abi
İLKER GÖNEN: anlatabildim mi
FIRAT SARI huhu tamam bi
İLKER GÖNEN: o şey ama orda şöyle bişey cansunun gerilimini daha fazla arttıracak bişey yapamıyorum abi
FIRAT SARI: hu
İLKER GÖNEN: anlatabildim mi bak şimdi mesela dün akşam in kan gazları artıyorlar işte hu 31 yok oksijenini kestik kan gazı bu akciğerinin bende dedimki ya niye oksijeni kesipte niye kan ga alıyosunuz. akciğer filmi atıyorsunuz cansuda dediki hocam hani bu u prematorakstıya yani iki gün önce tüpünü çekmişti toraks tüpünü
FIRAT SARI: hihi huhu huht
İLKER GÖNEN: ha tamam iyi yapmışşın dedim normalde iki gün önce toraks tüpünü çekmişsin ne alaka akciğer filmini niye görüyorsun kan gazını niye görüyorsun yani ne gerek var
FIRAT SARI: ha bişey yoksa ne uğraşıyorsun yani hu th
İLKER GÖNEN: hani bide mesela cansu 11 şimdi ben her yerde sabah on aksam on kan gazı aldırıyorum tamam mi
FIRAT SARI evet
İLKER GÖNEN: niye sabah on akşam on alıyorum hem iki iki turda alsın yani bi nöbet heyetine iki kan gazı girmesin diye hemde sabah on sorumlunun kontrolünde akşam onda benim kontrolümde olsun
FIRAT SARI; hu th...

Yeni doğan çetesi lideri Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki konuşmalar. Yeni doğan çetesi lideri Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki konuşmalar.

İLKER GÖNEN mesela cansu sabah yedi de aldırıyor akşam dokuzda aldırıyor şimdi sabah yediyide sorumlu görmüyor akşam dokuzuda sorumlu görmüyor anladın mı
FIRAT SARI: hu hu
İLKER GÖNEN: ama ben bişey demiyorum hani gerilim artmasın diye
FIRAT SARI: iyi....
İLKER GÖNEN: o yüzden hani
FIRAT SARI: yani ben ona şey yaparım abi gerilmede şeye de gerek yok o da işini yapsın hu ih İLKER GÖNEN yo ama bunlara bişey deme hayır hayır hayır hayır bak cansuyla bişey dersen
bu sefer sen aramızda u ikimizinde şey yaptığı biri konumuna düşüyorsun şuan anladın mı
FIRAT SARI tamam anladım hıhı
İLKER GÖNEN: yani bu konuma düşme bence bırak
FIRAT SARI: tamam abi
İLKER GÖNEN: ben onunla şey yaparım hani onun gerilimi artmayacağı şekilde devam etmem lazım abi orda anlatabildim mi
FIRAT SARI: tamam abi
İLKER GÖNEN: onun gerilimini
FIRAT SARI sen orayı şey hıhı tamam ben şey yaparım sorun yok abi sen şey yapmazsan git erken toparla çocukları git abi
İLKER GÖNEN: tamam tamam yok daha işim var benim
FIRAT SARI: öğlen arasıya zaten bişey olmaz bende buraları biraz toparlarım
İLKER GÖNEN: tamam tamam abi tamam tamam
FIRAT SARI... medilife da bi uğrarım bi cereni görürüm
İLKER GÖNEN: tamam
İLKER GÖNEN: hıhı ben sabah gittim
FIRAT SARI ya da baktın mı sen bugün medilife
FIRAT SARI: o zaman bugün gitmem yarın giderim
İLKER GÖNEN: sen hiç gitme sen hiç gitme
FIRAT SARI: tamam tamam abi
İLKER GÖNEN: sen sadece cansuya hiç bişey söyleme
FIRAT SARI: tamam abi
İLKER GÖNEN: gerilim artmasın abi tamam mı
FIRAT SARI: tamam abi
İLKER GÖNEN: tamam abi görüşürüz

Yeni doğan çetesi lideri Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki konuşmalar. Yeni doğan çetesi lideri Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki konuşmalar.

Davada 22'si tutuklu olmak üzere 47 şüpheli yargılanırken, mağdur annelerin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar da korkunç tabloyu gözler önüne serdi.

Yenidoğan çetesinin korkunç yüzü! Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki diyalog kan dondurdu! Mağdur anneler konuştu

Fırat SarıFırat Sarı


"ÇOCUĞUM BENİ REDDETTİ"
Mağdurlar arasında yer alan Sümeyra isimli bir kadın, çocuğunu 2018 yılında Esenyurt'ta bulunan Reyap Hastanesi'nde dünyaya getirdiğini belirterek, "ciğerine su kaçmış" denilerek çete lideri Doktor Fatih Sarı tarafından bebeğinin 1 hafta yoğun bakıma alındığını söyledi.
Mağdur kadın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Benim oğlum 2018 Ekim sonunda Esenyurt Reyap Hastanesi'nde doğdu. Ciğerine su kaçmış denerek bu doktor Fırat Sarı tarafından yoğun bakıma alındı ve 1 hafta yoğun bakımda kaldı. Doktora kalsa 3 4 gün daha kalması gerekiyordu ama biz imza verip çocuğu çıkarttık. O zaman da durumdan şüphelenmiştik çünkü bize 2-3 gün deyip 7 günde çocuğu taburcu etmemişlerdi. Çocuğum yoğun bakımda biberona alıştı beni reddetti. Aramızda bağ kurmamız çok zorlaştı. Hakkımı helal etmiyorum. Umarım cezaevinden ölene kadar çıkamaz."

Yenidoğan bebek vurgununda tutuklanan kişiler. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)Yenidoğan bebek vurgununda tutuklanan kişiler. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

"BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEBİLİR..."
Şule isimli bir sosyal medya kullanıcısı ise, Reyap Hastanesi'nde 1 ay önce doğum yaptığını belirterek, hastanede başına gelen ilginç olayları anlattı.

Mağdur anne, şu ifadeleri kullandı:

"Reyap Hastanesi İstanbul'da 1 ay önce doğum yaptım. Doktorum N.J. Hanım, doğum hatası sebebiyle (sıvı yutmuş) bebeğimi daha göremeden yoğun bakıma almışlar. Yenidoğan yoğun bakımda bebeklerin başında gece doktor yok, sadece hemşire ve görevlilere emanetler. Hemşire ve görevliler birbirinden habersiz, maske ve eldiven takmıyorlar. Bebek sağlığıyla ilgili biri iyi diyor. Her neyse, ben çocuğumu 8. günün sonunda aldım, 15 gün kalacak dediler. Hemen başka bir doktora götürdüm çünkü bana ani beyin ölümü gerçekleşebilir dediler. Çocuğumu çıkardığım için doktor, çocukta hiçbir sorun olmadığını söyledi. Kanında mikrop da yokmuş, neden benim çocuğuma antibiyotik kullanıldı? Beni neden çocuğumdan 8 gün ayrı bıraktınız? Enfeksiyon, sarılık, solunum sıkıntısı dediniz… Doktor tatile çıktı, yalandan her gün kontrol ediyormuş gibi yapıyor. Dediniz ki bunların hepsini devletten para almak için yapıp çocuğumu kullandınız ve bana uygulanan tedavi dokümanlarının çoğunu hala vermediniz. Sizin yaptığınız her şey planlı, yazıklar olsun! İlk doğumumu da orada yaptım ama artık sizin gözünüzü para hırsı bürümüş.

Yenidoğan bebek (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)Yenidoğan bebek (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)



"PARA GÖZLER"
Başka bir kullanıcı, "Bakın ben çocuğumu aldığım gecenin sabahına kadar tek bir dakika uyumadım, solunum sıkıntısı olduğunu söyledikleri için olur da nefesi kesilir diye! Sizi yönlendirmek istemem ben 5 ayrı doktora götürdüm hepsi de çocuğun hiçbir sorunu yok boşuna tutmuşlar dedi. Çoğu doktor Reyap Hastanesi deyince gülümsüyor, garipsemiyor. Yerinizde olsam o para gözlere çocuğumu yem etmem." şeklinde ifadeler kullandı.


"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
Bir başka mağdur ise, hastanede benzer senaryolarla insanların mağdur edildiğine dikkat çekerek, "Hep aynı hikaye zaten, ya su yutmuştur ya da solunum sıkıntısı var gerçekten yazık ya. İnsanlar bebekleri hasta diye gözyaşı döküyor. 10 gün o kapıda yaşamış biri olarak söylüyorum. Ben de bebeğimi görünce baktım gayet sağlıklı kendim tüm sorumluluğu alıp imza atıp çıkardım ki bebeğim de hiçbir şey yoktu. Hakkımı helal etmiyorum. Ben 1 hafta bebeğimden ayrı uyku uyumadım." ifadelerini kullandı.

Yenidoğan bebek vurgununda tutuklanan kişiler. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)Yenidoğan bebek vurgununda tutuklanan kişiler. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)


"YERLERDE KAN, BEBEĞİMİN DİZLERİNDE MOSMOR BİR İZ VARDI"
Yenidoğan çetesi tarafından mağdur edilen Dilay isimli kullanıcı ise gayet sağlıklı doğmasına rağmen çocuğunun başka bir odaya alındığını belirterek, "Odaya gittiğimde yerlerde kan, bebeğimin dizinde mosmor bir iz vardı." dedi.

Mağdur anne şu ifadeleri kullandı:

"Şu an gündem olan yenidoğan bebek çetesi ile ilgili Muğla Menteşe'de özel bir hastanede yaşadım. Çocuğum gayet sağlıklı doğdu ama hemşireler gün içerisinde odaya gelip benden alıp başka odaya götürdüler, getirdiler. Sürekli bu sabahtan gece 12'ye kadar devam etti. Sonrasında götürdükleri odaya gittiğimde yerlerde kan, bebeğimin dizinde mosmor bir iz vardı. Bir tane hemşire de bir günlük bebeğe ağlamasın diye Youtube.com'dan çizgi film açmış, onu dinletiyordu. Ben kanları görünce şoka girdim, kahroldum, sonrasında iyice gerildim. Sonrasında Dr. Hanım'ı görmek imkansızdı, bir 5 dakika mesai bitimi kontrol etti, gitti. Gece 11 gibi solunum sıkıntısı var, enfeksiyon var diye bebeğimi yoğun bakıma almak istediler ki Yücelen'de bebek yoğun bakımı bölümü yok. Ben çıldırdım. Allah'ın verdiği hissiyatla mı bilmiyorum. İlk anne oluşumdu, hastaneyi birbirine katıp gece 12'de sevkini kestirdim Sıtkı Koçman'a. Belki benim bebeğim de bugün olmayacaktı. 4 yıldır yaşadığım bu travmayı unutmadım, her gün beddua ediyorum. Yücelen Hastanesi'nin geçmiş yıllarının araştırılmasını talep ediyorum. CİMER'e de şikayet edeceğim."

Yenidoğan bebek ünitesi (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)Yenidoğan bebek ünitesi (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)


NELER OLMUŞTU?
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede 10 bebek maktul olarak yer almıştı.

Cumhuriyet savcısı Y.E'nin, bu soruşturmayı yürüttüğü sırada, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verileceği yönünde tehdit edilmesine ilişkin yürütülen ayrı soruşturmada da 12 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. 4 zanlı serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 3'ü hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

12 bebeğin ölümüne neden oldular! Yenidoğan bebek vurgununda evladını kaybeden aileler konuştu12 bebeğin ölümüne neden oldular! Yenidoğan bebek vurgununda evladını kaybeden aileler konuştu
12 bebeğin ölümüne neden oldular! Yenidoğan bebek vurgununda evladını kaybeden aileler konuştu

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