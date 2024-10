Yenidoğan çetesinin korkunç yüzü! Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki diyalog kan dondurdu! Mağdur anneler konuştu

İLKER GÖNEN: o sırada ben nerdeydim beylikdüzü medilifedaydım FIRAT SARI: hih tamam İLKER GÖNEN: hocam dedi ben dedi hani burada mısınız dedi dursun beye de ulaşamıyorum dedi tamam mi cansu çok acıte bi şekilde aradı tamam mı FIRAT SARI: hu anladım İLKER GÖNEN: şimdi cansu öyle arayınca bende dedim dur cansu ben ulaşayım dedim ben şuan beylikdüzü medilifedayım dedim dursun abiyi aradım İLKER GÖNEN: dursun abi dedimki açtı adam hemen böyle yani bi kere açtı FIRAT SARI: hihi FIRAT SARI: hihi İLKER GÖNEN: abi dedim bi tane dedim sende çok kötü bebek varmış dedim hıhı ilker dedi şimdi dedi ben dedi başındayım dedi gerçekten de başında FIRAT SARI: hihi İLKER GÖNEN: her yeri mosmor dedi yani bu zaten eks gibi dedi FIRAT SARI: evet İLKER GÖNEN: şuan kalbi kırk dedi saturasyonu elli dedi hu tamam abi dedim şimdi ben orda premotaras desem bilmem ne yapsam o bambaşka yerlere gider anlatabildim mi bide FIRAT SARI: anladım anladım abi tamam yo yo sıkıntı yok ben hani şey açısından dedim İLKER GÖNEN: hth yok FIRAT SARI şimdi onu diyafram... deyince de o kadın acıte olup birine filmi gösterir mi İLKER GÖNEN: he he yok yok şey yapmadım ben onu

Yeni doğan çetesi lideri Dr. Fırat Sarı ile çete üyesi doktor İlker Gönen arasındaki konuşmalar.

"AİLE SURYELİ"

FIRAT SARI: o hani o çünkü atlaması gibi olacakya ihmali gibi olacakya

İLKER GÖNEN: hu anladım.

FIRAT SARI: oda filme bakıp hani böyle değildi diye bize şey yapabilir hani ya da ... terapisi vardi diye

İLKER GÖNEN: yani onu çok şey yapmadım çünkü aile suriyeli herhangi bişeyi yok çocuğu adli

tıp süreci başlatmadılar çocuk defnedildi

FIRAT SARI: hani yok bişey olmaz zaten...

İLKER GÖNEN: hıh ondan dolayı şey yaptım

FIRAT SARI: hani aklında olsun belki orda benimde kafama o takıldı

İLKER GÖNEN: hıh yok yok yok

FIRAT SARI: o kadın doğumcu ararsa sonra

İLKER GÖNEN: ben onu ben onu anladımda abi o film kötü bir film hani o filmde prematoraks ... hepsi bişey olabilir

FIRAT SARI: film kötü ters dönmüş hıhı

İLKER GÖNEN: ama cansu arıyo hocam diyo kalbi kırk saturasyonu otuz diyo bıraktım ben bunu diyo tamam cansu bırak dedim hani ya cansu bide ayakta bir film çek diyemedim abi anladın mı beni

FIRAT SARI anladım hıhı anladım abi

İLKER GÖNEN: yani orda hani in cansunun geriliminden dolayı diyemedim

FIRAT SARI: tamam

İLKER GÖNEN: yani cerene çağlaya derdim mehmete derdim

FIRAT SARI: bu

İLKER GÖNEN: ama cansuya diyemedim abi

FIRAT SARI anladım anladım abi sıkıntı yok abi....

İLKER GÖNEN: cansu çünki çok şeydi yani

FIRAT SARI: çıkartsak mı acaba filmi kayıttan filan tamam ama neyse artık... su karıştırmaz

İLKER GÖNEN: yok yok ya çocuğun öbesesini doldurduk çocuk defnedildi artık

kadın

FIRAT SARI hıhı tamam tamam abi

İLKER GÖNEN: anlatabildim mi

FIRAT SARI huhu tamam bi

İLKER GÖNEN: o şey ama orda şöyle bişey cansunun gerilimini daha fazla arttıracak bişey yapamıyorum abi

FIRAT SARI: hu

İLKER GÖNEN: anlatabildim mi bak şimdi mesela dün akşam in kan gazları artıyorlar işte hu 31 yok oksijenini kestik kan gazı bu akciğerinin bende dedimki ya niye oksijeni kesipte niye kan ga alıyosunuz. akciğer filmi atıyorsunuz cansuda dediki hocam hani bu u prematorakstıya yani iki gün önce tüpünü çekmişti toraks tüpünü

FIRAT SARI: hihi huhu huht

İLKER GÖNEN: ha tamam iyi yapmışşın dedim normalde iki gün önce toraks tüpünü çekmişsin ne alaka akciğer filmini niye görüyorsun kan gazını niye görüyorsun yani ne gerek var

FIRAT SARI: ha bişey yoksa ne uğraşıyorsun yani hu th

İLKER GÖNEN: hani bide mesela cansu 11 şimdi ben her yerde sabah on aksam on kan gazı aldırıyorum tamam mi

FIRAT SARI evet

İLKER GÖNEN: niye sabah on akşam on alıyorum hem iki iki turda alsın yani bi nöbet heyetine iki kan gazı girmesin diye hemde sabah on sorumlunun kontrolünde akşam onda benim kontrolümde olsun

FIRAT SARI; hu th...