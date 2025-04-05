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Yasemin Kay Allen FBI'daki eski aşkını unutmadı! Roller değişti: Ajan gibi peşine düştü

Yasemin Kay Allen, FBI ajanı olan eski sevgilisi Erdal Kaya’yı unutamadı. Soluğu yine Amerika’da aldı. Eski aşkı ile yeni bir sayfa açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Nisan 2025
Yasemin Kay Allen FBI’daki eski aşkını unutmadı! Roller değişti: Ajan gibi peşine düştü

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Amerika'ya giden Yasemin Kay Allen, bir ajan gibi eski aşkının peşine düştü. Soluğu bir dönem birliktelik yaşadığı eski FBI ajanı Erdal Kaya'nın yanında aldı.

Yasemin Kay Allen, FBI ajanı olan eski sevgilisi Erdal Kaya’yı unutamadı. (Takvim Gazetesi)Yasemin Kay Allen, FBI ajanı olan eski sevgilisi Erdal Kaya’yı unutamadı. (Takvim Gazetesi)

Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl gönlünü eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya'ya kaptırmıştı. Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmemişti. Ayrılık kararı alan ikili, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmişti. Hatta çift, birbirlerini sosyal medyadan da takipten çıkmıştı.

Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl gönlünü eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya'ya kaptırdı. (Takvim Gazetesi)Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl gönlünü eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya'ya kaptırdı. (Takvim Gazetesi)

Ayrılığı Erdal Kaya'nın istediği ve Allen'ın bu durum karşısında bir hayli üzgün olduğu da iddia edilmişti. Hızlı başlayan ve çabuk tükenen ilişkide yeni bir gelişme daha yaşandı. Adeta bir ajan gibi aşkın peşini bırakmayan Allen, Kaya ile adeta rol değişti.

Bir ajan gibi aşkın peşini bırakmayan Allen, Kaya ile adeta rol değişti. (Takvim Gazetesi)Bir ajan gibi aşkın peşini bırakmayan Allen, Kaya ile adeta rol değişti. (Takvim Gazetesi)

İKİNCİ BAHAR!
Kaya ile mutlu günlere geri dönmek isteyen Allen, soluğu Amerika'da aldı. Instagram'da 'Amerikalı Aynasız' ismiyle bilinen eski FBI çalışanı Erdal Kaya, Allen'ın Kaliforniya'ya geldiği anları paylaştı. Allen'ın fotoğrafını yayınlayan Kaya, "Biraz kafa dağıtma zamanı" notunu düştü. Bu ziyaret, ikilinin yeniden aşk yaşadığı iddialarını güçlendirdi.

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