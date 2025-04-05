Yasemin Kay Allen FBI’daki eski aşkını unutmadı! Roller değişti: Ajan gibi peşine düştü

Amerika 'ya giden Yasemin Kay Allen , bir ajan gibi eski aşkının peşine düştü. Soluğu bir dönem birliktelik yaşadığı eski FBI ajanı Erdal Kaya 'nın yanında aldı.

Yasemin Kay Allen, FBI ajanı olan eski sevgilisi Erdal Kaya’yı unutamadı. (Takvim Gazetesi) Yasemin Kay Allen , geçtiğimiz yıl gönlünü eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya 'ya kaptırmıştı. Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmemişti. Ayrılık kararı alan ikili, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmişti. Hatta çift, birbirlerini sosyal medyadan da takipten çıkmıştı.

Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl gönlünü eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya'ya kaptırdı. (Takvim Gazetesi)



Ayrılığı Erdal Kaya'nın istediği ve Allen'ın bu durum karşısında bir hayli üzgün olduğu da iddia edilmişti. Hızlı başlayan ve çabuk tükenen ilişkide yeni bir gelişme daha yaşandı. Adeta bir ajan gibi aşkın peşini bırakmayan Allen, Kaya ile adeta rol değişti.

