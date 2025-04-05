MISS Turkey güzel Şevval Şahin zayıf kalmanın formülünü açıkladı!

MISS Turkey 2018 tacını taktığı günden bu yana adından sıkça söz ettiren Şevval Şahin, daha önce verdiği bir röportajda sağlıklı yaşam tarzını tüm detaylarıyla anlatmıştı. Şahin'in açıklamaları, aradan geçen zamana rağmen ilgi çekmeyi sürdürdü.



Şevval Şahin'in zayıf kalmasındaki en önemli etkenlerden biri beslenme tarzı... Et tüketmeyip, sadece deniz ürünleriyle protein ihtiyacını karşılayan ve 'pesketaryen diyeti' tercih eden Şahin, kalori hesabı yapmadan dengeli besleniyor. Özellikle sebze ve meyve ağırlıklı tabakları sevdiğini belirtiyor. Zaman zaman şekeri kestiğini ve bunun cildi üzerinde olumlu etkiler yarattığını da dile getiriyor. Genel olarak pesketaryen diyetinin kesin kuralları yoktur. Tek net kural: kırmızı ve beyaz etin tüketilmemesidir.

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