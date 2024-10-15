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12 bebeğin ölümüne neden oldular! Yenidoğan bebek vurgununda evladını kaybeden aileler konuştu

Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla kalmayıp 12 bebeğin hayatını kaybetmesine, 3 bebeğin de yaralanmasına neden olan 2'si doktor, bazıları 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı 'Yenidoğan bebek çetesi' hakkında soruşturma tamamlandı. Bebeklerini kaybeden acılı aileler konuya ilişkin konuştu.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 07:38
12 bebeğin ölümüne neden oldular! Yenidoğan bebek vurgununda evladını kaybeden aileler konuştu

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Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla kalmayıp 12 bebeğin hayatını kaybetmesine, 3 bebeğin de yaralanmasına neden olan 2'si doktor bazıları 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı 'Yenidoğan bebek çetesi' hakkında soruşturmayı tamamlayan savcılık fezleke hazırladı.

Yenidoğan bebek görseli (Fotoğraf: AA)Yenidoğan bebek görseli (Fotoğraf: AA)

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, ihmali davranışla kasten adam öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak gibi suçlarından cezalandırılması istendi.

Yenidoğan bebek vurgununda tutuklanan kişiler. Yenidoğan bebek vurgununda tutuklanan kişiler.

Örgüt lideri F.S. ve İ.G. hakkında ayrı ayrı 273'er yıla kadar, diğer 45 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda toplam 1775 yıl hapis talep edildi. Soruşturmanın fezlekesine, bebeklerini kaybeden ailelerin ifadeleri damga vurdu.

12 bebeğin ölümüne neden oldular! Yenidoğan bebek vurgununda evladını kaybeden aileler konuştu

Yenidoğan bebek vurgununda tutuklanan kişiler. Yenidoğan bebek vurgununda tutuklanan kişiler.

"ADINI BİLE KOYAMADAN KAYBETTİK"
Geçen yıl kasım ayında 28 haftalık hamile eşinin tansiyon rahatsızlığı nedeniyle Esenyurt'ta özel bir hastaneye gittiklerini belirten Mehmet Hanifi Kaya, 4 saatlik bekleyişin ardından yoğun bakımda yer olmadığı gerekçesiyle yine Esenyurt'ta başka bir özel hastaneye sevk edildiklerini anlattı.

Eşi Zeynep Kaya'nın sevk edilip derhal doğuma alındığı söylenen Kaya, eşinin durumunu sorduğunda 8 bin lira ücret istendiğini belirterek, "Ben ödemeyle uğraşırken eşim doğum yaptı. Çocuğum 3 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. İlk 2 gün 'doktor Songül' adlı kişi bebeğimin iyi olduğunu söyledi. Bu sürede bebeğimi görmedim. Üçüncü gün ise bebeğimin durumunun kötüleştiği, sonra da öldüğü söylendi. Henüz adını bile koyamadığım bebeğimizi kaybettik" dedi.

Yenidoğan bebek görseli (Fotoğraf: AA)Yenidoğan bebek görseli (Fotoğraf: AA)

35 BİN TL YATIŞ ÜCRETİ
Baba Benedict N. ise "5 aylık kızım Michelle N.'nin öksürük ve soğuk algınlığı şikâyeti üzerine Beylikdüzü'nde bir özel hastaneye gittik. Yatış işlemleri ve ödemenin ardından doktor muayene etti. Testler yapıldı ve solunum yolları virüsü teşhisi kondu. Bebeğim 4 gün hastanede kaldı. 3 gün de yoğun bakım ünitesinde kaldı. 3. günün sonunda bir doktor 'Burası 1 aylık bebekler için, sizinki 5 aylık. Burada kalırsanız bebeğiniz ölür' dedi. Biz bulamadık ama bu hastanedeki yoğun bakımdan sorumlu doktor bize Beylikdüzü'nde başka bir hastane önerip '2 hafta kalırsa sağlığına kavuşur' dedi. Ambulansla bu hastaneye sevk olduk. 35 bin liralık yatış ücretini peşin ödedim. Bebeğim yoğun bakım ünitesine alındı. Hemşire bize 'Burada beklemeyin, evinize gidin' dedi. Eve gittik. Ertesi gün arayıp bebeğimin durumunun kötü olduğunu söylediler. Hastaneye gittiğimde ise bebeğimin öldüğü söylendi" dedi.

Yenidoğan bebek vurgununda tutuklanan kişiler. Yenidoğan bebek vurgununda tutuklanan kişiler.

"100 BİN DOLAR VERECEĞİM.."
Soruşturmayı yürüten Savcı Y.E'yi makamında tehdit eden M.K.Z. ve avukat A.A. dahil 8 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin serbest bırakılması için savcıyı önce arayarak daha sonra makamına gelerek ölümle tehdit eden A.A. ve M.K.Z.'nin cumhuriyet savcısının kendisine ve ailesine ait kişisel bilgileri edindiği belirlendi. Soruşturma kapsamında adliyede işlemleri süren ve savcıyı tehdit ettiği görüntülerin medyaya yansıdığı M.K.Z.'nin, tetikçiye, "Ben sana 100 bin dolar para vereceğim. Sürücü ve motor ayarlayacağım. Git adliyeden birini vur" dediği öğrenildi

Yenidoğan vurgununda yeni gelişme! Soruşturma tamamlandıYenidoğan vurgununda yeni gelişme! Soruşturma tamamlandı
Yenidoğan vurgununda yeni gelişme! Soruşturma tamamlandı
Yenidoğan vurgununda yeni gelişme! Soruşturma tamamlandıYenidoğan vurgununda yeni gelişme! Soruşturma tamamlandı
Yenidoğan vurgununda yeni gelişme! Soruşturma tamamlandı

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