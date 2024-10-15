12 bebeğin ölümüne neden oldular! Yenidoğan bebek vurgununda evladını kaybeden aileler konuştu

Yenidoğan bebek vurgununda tutuklanan kişiler. "ADINI BİLE KOYAMADAN KAYBETTİK"

Geçen yıl kasım ayında 28 haftalık hamile eşinin tansiyon rahatsızlığı nedeniyle Esenyurt'ta özel bir hastaneye gittiklerini belirten Mehmet Hanifi Kaya, 4 saatlik bekleyişin ardından yoğun bakımda yer olmadığı gerekçesiyle yine Esenyurt'ta başka bir özel hastaneye sevk edildiklerini anlattı. Eşi Zeynep Kaya'nın sevk edilip derhal doğuma alındığı söylenen Kaya, eşinin durumunu sorduğunda 8 bin lira ücret istendiğini belirterek, "Ben ödemeyle uğraşırken eşim doğum yaptı. Çocuğum 3 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. İlk 2 gün 'doktor Songül' adlı kişi bebeğimin iyi olduğunu söyledi. Bu sürede bebeğimi görmedim. Üçüncü gün ise bebeğimin durumunun kötüleştiği, sonra da öldüğü söylendi. Henüz adını bile koyamadığım bebeğimizi kaybettik" dedi.

Yenidoğan bebek görseli (Fotoğraf: AA) 35 BİN TL YATIŞ ÜCRETİ

Baba Benedict N. ise "5 aylık kızım Michelle N.'nin öksürük ve soğuk algınlığı şikâyeti üzerine Beylikdüzü'nde bir özel hastaneye gittik. Yatış işlemleri ve ödemenin ardından doktor muayene etti. Testler yapıldı ve solunum yolları virüsü teşhisi kondu. Bebeğim 4 gün hastanede kaldı. 3 gün de yoğun bakım ünitesinde kaldı. 3. günün sonunda bir doktor 'Burası 1 aylık bebekler için, sizinki 5 aylık. Burada kalırsanız bebeğiniz ölür' dedi. Biz bulamadık ama bu hastanedeki yoğun bakımdan sorumlu doktor bize Beylikdüzü'nde başka bir hastane önerip '2 hafta kalırsa sağlığına kavuşur' dedi. Ambulansla bu hastaneye sevk olduk. 35 bin liralık yatış ücretini peşin ödedim. Bebeğim yoğun bakım ünitesine alındı. Hemşire bize 'Burada beklemeyin, evinize gidin' dedi. Eve gittik. Ertesi gün arayıp bebeğimin durumunun kötü olduğunu söylediler. Hastaneye gittiğimde ise bebeğimin öldüğü söylendi" dedi.