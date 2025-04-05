Özcan Denize İbrahim Tatlıses’ten dost nasihatı!

Yıllardır çocuklarıyla ve akrabalarıyla olan kavgasıyla gündem olan İbrahim Tatlıses, son yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Tatlıses, Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında yaşanan gerginliğe dair çarpıcı ifadeler kullandı. Tatlıses, olayla ilgili şunları söyledi, "Özcan Deniz'in peşine düşmüşler, yanlış! Kardeşin o senin... Bunu kıskançlığa bağlıyorum. Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile yapmıyormuş."



KAFANI YORMA!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, zor günler geçiren Özcan Deniz ile telefonda görüştüğünü de belirterek, Deniz'e şunları söylediğini ifade etti, "Konuştum ve ona dedim ki; hiç kafayı yorma, rahatına bak." Tatlıses'in son dönemde kızı Dilan Çıtak'la arası bozulmuştu.

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