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Roger Waters Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a minnetlerini sundu

Efsanevi Pink Floyd'un kurucusu Roger Waters, Filistin'e desteğinden dolayı Başkan Erdoğan'a minnetlerini sundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024
Roger Waters Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a minnetlerini sundu

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İletişim Başkanlığı, İsrail vahşetinin 1. yılında video yayınladı. Waters da bunu paylaştı. Erdoğan, ünlü müzisyene teşekkür ettiğini açıkladı.
Waters ise bir cevap yazdı: Hayır efendim, asıl biz, size soykırıma karşı tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz.

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