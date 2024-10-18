Roger Waters Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a minnetlerini sundu

İletişim Başkanlığı, İsrail vahşetinin 1. yılında video yayınladı. Waters da bunu paylaştı. Erdoğan, ünlü müzisyene teşekkür ettiğini açıkladı.

Waters ise bir cevap yazdı: Hayır efendim, asıl biz, size soykırıma karşı tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz.

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