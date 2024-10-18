İletişim Başkanlığı, İsrail vahşetinin 1. yılında video yayınladı. Waters da bunu paylaştı. Erdoğan, ünlü müzisyene teşekkür ettiğini açıkladı.
Waters ise bir cevap yazdı: Hayır efendim, asıl biz, size soykırıma karşı tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz.
Roger Waters Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a minnetlerini sundu
Efsanevi Pink Floyd'un kurucusu Roger Waters, Filistin'e desteğinden dolayı Başkan Erdoğan'a minnetlerini sundu.
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024
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İletişim Başkanlığı, İsrail vahşetinin 1. yılında video yayınladı. Waters da bunu paylaştı. Erdoğan, ünlü müzisyene teşekkür ettiğini açıkladı.