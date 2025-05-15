Trump üçüncü durağı BAE’de! Muhammed Bin Zayid Al Nahyan resmi törenle karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ayağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ulaştı.

Trump BAE'de, Reuters

Trump'ı taşıyan uçak Uluslararası Zayed Havalimanı'na inerken, ABD Başkanı'nı BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan resmi törenle karşıladı.

Orta Doğu turunun ilk ayağında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Trump, daha sonra turunun ikinci durağı olan Katar'a, ardından da BAE'ye geçmiş oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'a Abu Dabi'ye giderken Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Air Force One'a eşlik etti, Reuters

Bu tur, Trump'ın geçen Ocak'ta başlayan ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı gezisi sayılıyor.

Trump BAE'de, Reuters