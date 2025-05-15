Bakan Hakan Fidan ABD’li ve Suriyeli mevkidaşları ile bir araya geldi! YPG masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. (AA)

Fidan, verilen sözlerin yerine getirilmesini beklediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Anlaşmaya baktığınız zaman, orada birtakım atılması gereken pratik adımlar var. Bu pratik adımların atılması neticesinde şunu görecektik biz hep beraber: YPG'nin askeri yapılanmasının çözülmesi ve Suriye'deki yeni oluşan milli orduya her şeyin entegre edilmesi, sınırların Suriye milli ordusu tarafından korunmaya başlanması ve tabii ki Suriye'de yaşayan Kürt kardeşlerimizin diğer etnik gruplara olduğu gibi - azınlık olsun çoğunluk olsun fark etmiyor - anayasal eşit vatandaşlık prensibinde bütün haklardan yararlanması; kimliklerini, kültürlerini ifade etmede bir sorun olmaması. Bu, yeni Suriye'nin ortaya koyacağı bir vizyon ve açılım olacaktı."