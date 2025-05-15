Bakan Hakan Fidan ABD’li ve Suriyeli mevkidaşları ile bir araya geldi! YPG masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında üçlü görüşme için bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında üçlü görüşme için bir araya geldi.
YPG MASADA
Kritik zirvede Suriye'de terör örgütü YPG'nin masaya yatırılması bekleniyor.
Nitekim NATO toplantısında kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, "Şu ana kadar YPG tarafından atılan bir adım olmadığını görüyoruz. Bu adımların da hayata geçmesini açıkçası bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Suriye yönetimi ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki anlaşmaya ilişkin bir soruyu cevaplayan Fidan, "Biz daha önce de YPG ile Şam yönetimi arasında varılan mutabakatın maddelerine baktığımızda, prensipte olumlu karşıladığımızı ifade etmiştik." dedi.
Fidan, verilen sözlerin yerine getirilmesini beklediklerini dile getirerek, şunları söyledi:
"Anlaşmaya baktığınız zaman, orada birtakım atılması gereken pratik adımlar var. Bu pratik adımların atılması neticesinde şunu görecektik biz hep beraber: YPG'nin askeri yapılanmasının çözülmesi ve Suriye'deki yeni oluşan milli orduya her şeyin entegre edilmesi, sınırların Suriye milli ordusu tarafından korunmaya başlanması ve tabii ki Suriye'de yaşayan Kürt kardeşlerimizin diğer etnik gruplara olduğu gibi - azınlık olsun çoğunluk olsun fark etmiyor - anayasal eşit vatandaşlık prensibinde bütün haklardan yararlanması; kimliklerini, kültürlerini ifade etmede bir sorun olmaması. Bu, yeni Suriye'nin ortaya koyacağı bir vizyon ve açılım olacaktı."
Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bu konuda görüştüklerini belirterek, "Şu ana kadar YPG tarafından atılan bir adım olmadığını görüyoruz. Bu adımların da hayata geçmesini açıkçası bekliyoruz." diye konuştu.