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Bakan Hakan Fidan ABD'li ve Suriyeli mevkidaşları ile bir araya geldi! YPG masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında üçlü görüşme için bir araya geldi. Kritik zirvede Suriye'de terör örgütü YPG'nin masaya yatırılması bekleniyor. Nitekim NATO toplantısında kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, "Şu ana kadar YPG tarafından atılan bir adım olmadığını görüyoruz. Bu adımların da hayata geçmesini açıkçası bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 17:59 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 18:06
Bakan Hakan Fidan ABD’li ve Suriyeli mevkidaşları ile bir araya geldi! YPG masada

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında üçlü görüşme için bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani (AFP)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani (AFP)

YPG MASADA
Kritik zirvede Suriye'de terör örgütü YPG'nin masaya yatırılması bekleniyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve heyeti (AA)Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve heyeti (AA)

Nitekim NATO toplantısında kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, "Şu ana kadar YPG tarafından atılan bir adım olmadığını görüyoruz. Bu adımların da hayata geçmesini açıkçası bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle gerçekleştirilen Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesine katıldı. Toplantıda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de yer aldı. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle gerçekleştirilen Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesine katıldı. Toplantıda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de yer aldı. (AA)


Suriye yönetimi ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki anlaşmaya ilişkin bir soruyu cevaplayan Fidan, "Biz daha önce de YPG ile Şam yönetimi arasında varılan mutabakatın maddelerine baktığımızda, prensipte olumlu karşıladığımızı ifade etmiştik." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. (AA)

Fidan, verilen sözlerin yerine getirilmesini beklediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Anlaşmaya baktığınız zaman, orada birtakım atılması gereken pratik adımlar var. Bu pratik adımların atılması neticesinde şunu görecektik biz hep beraber: YPG'nin askeri yapılanmasının çözülmesi ve Suriye'deki yeni oluşan milli orduya her şeyin entegre edilmesi, sınırların Suriye milli ordusu tarafından korunmaya başlanması ve tabii ki Suriye'de yaşayan Kürt kardeşlerimizin diğer etnik gruplara olduğu gibi - azınlık olsun çoğunluk olsun fark etmiyor - anayasal eşit vatandaşlık prensibinde bütün haklardan yararlanması; kimliklerini, kültürlerini ifade etmede bir sorun olmaması. Bu, yeni Suriye'nin ortaya koyacağı bir vizyon ve açılım olacaktı."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. (AA)

Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bu konuda görüştüklerini belirterek, "Şu ana kadar YPG tarafından atılan bir adım olmadığını görüyoruz. Bu adımların da hayata geçmesini açıkçası bekliyoruz." diye konuştu.

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