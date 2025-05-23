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Fransa'dan Traore sürprizi

Bordo-Mavililer, TFF’nin yeni yabancı kontenjanındaki artı iki olarak belirlediği genç oyuncu kotası için Burkina Faso asıllı Fransız stoper Brahim Traore’nin peşine düştü.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025
Fransa’dan Traore sürprizi

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Trabzonspor'da transfer planlaması çok hızlı bir şekilde başladı. Gelecek sezon öncesi kadroda bazı önemli değişiklikler yapmayı planlayan Teknik Direktör Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda ve scout ekibinin onayıyla belirlenen isimler üzerinden görüşmeler başladı.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Fransız basınında yer alan bir habere göre Bordo-Mavililer sürpriz bir isimle transfer görüşmelerine başladı ve aşamada kaydetti. Fransa Ligue 2 takımlarından Caen takımında forma giyen 21 yaşındaki stoper Brahim Traore ile ilgilenen Bordo-Mavililer, geçtiğimiz sezonda ismi gündeme gelen oyuncu ile ilgili fiyat araştırması yapıyor.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gözüken Traore hem sağ, hem de sol stoper olarak görev yapabiliyor.

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