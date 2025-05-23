Fransa’dan Traore sürprizi

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Trabzonspor'da transfer planlaması çok hızlı bir şekilde başladı. Gelecek sezon öncesi kadroda bazı önemli değişiklikler yapmayı planlayan Teknik Direktör Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda ve scout ekibinin onayıyla belirlenen isimler üzerinden görüşmeler başladı.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Fransız basınında yer alan bir habere göre Bordo-Mavililer sürpriz bir isimle transfer görüşmelerine başladı ve aşamada kaydetti. Fransa Ligue 2 takımlarından Caen takımında forma giyen 21 yaşındaki stoper Brahim Traore ile ilgilenen Bordo-Mavililer, geçtiğimiz sezonda ismi gündeme gelen oyuncu ile ilgili fiyat araştırması yapıyor.