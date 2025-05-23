Seç beğen al! Fenerbahçe’de sol kanat transferi için 3 yıldız listede

Jack Grealish (Takvim Gazetesi)

CITY'DE 157 MAÇA ÇIKTI

29 yaşındaki futbolcu City formasıyla toplamda 157 maça çıkarken 17 gol ve 23 asistlik performans sergiledi. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 35 milyon Euro olarak öne çıkıyor.

Milli takım formasını 39 kez giyen ve 4 gol, 8 asistlik katkı yapan Grealish, EURO 2020'de final oynayan kadroda yer alırken 2022 Dünya Kupası'nda da forma giymişti.