Seç beğen al! Fenerbahçe’de sol kanat transferi için 3 yıldız listede

Fenerbahçe hücum hattı için yeni hedefini belirledi. Buna göre Dzeko, Tadic, Saint-Maximin'e veda edilecek.
Fenerbahçe hücum hattı için yeni hedefini belirledi. Buna göre Dzeko, Tadic, Saint-Maximin'e veda edilecek.
Sol kanat için Tottenham'dan Heung-min Son ve Al-Nassr forması giyen oyuncusu Sadio Mane gündemde.
Başkan Ali Koç, eylül gelmeden dünya yıldızlarını takıma getirmek istiyor. Manchester City'nin 117.5 milyon Euro ödediği Jack Grealish de bu bölge için adaylardan biri olarak gösteriliyor.
CITY'DE 157 MAÇA ÇIKTI
29 yaşındaki futbolcu City formasıyla toplamda 157 maça çıkarken 17 gol ve 23 asistlik performans sergiledi. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 35 milyon Euro olarak öne çıkıyor.
Milli takım formasını 39 kez giyen ve 4 gol, 8 asistlik katkı yapan Grealish, EURO 2020'de final oynayan kadroda yer alırken 2022 Dünya Kupası'nda da forma giymişti.