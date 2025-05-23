PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Seç beğen al! Fenerbahçe'de sol kanat transferi için 3 yıldız listede

Hücum hattı Fenerbahçe’de alev alacak. Sarı-Lacivertliler’de olası seçim konuşulurken Ali Koç eylül gelmeden sola büyük bir yıldızı transfer edecek. Mane ve Son’un gündemde olduğu biliniyor. Son adayın 117.5 milyon Euro’luk Grealish olduğu öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025
Seç beğen al! Fenerbahçe’de sol kanat transferi için 3 yıldız listede

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe hücum hattı için yeni hedefini belirledi. Buna göre Dzeko, Tadic, Saint-Maximin'e veda edilecek.

Heung-min Son (Takvim Gazetesi)Heung-min Son (Takvim Gazetesi)

Sol kanat için Tottenham'dan Heung-min Son ve Al-Nassr forması giyen oyuncusu Sadio Mane gündemde.

Sadio Mane (Takvim Gazetesi)Sadio Mane (Takvim Gazetesi)

Başkan Ali Koç, eylül gelmeden dünya yıldızlarını takıma getirmek istiyor. Manchester City'nin 117.5 milyon Euro ödediği Jack Grealish de bu bölge için adaylardan biri olarak gösteriliyor.

Jack Grealish (Takvim Gazetesi)Jack Grealish (Takvim Gazetesi)

CITY'DE 157 MAÇA ÇIKTI
29 yaşındaki futbolcu City formasıyla toplamda 157 maça çıkarken 17 gol ve 23 asistlik performans sergiledi. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 35 milyon Euro olarak öne çıkıyor.

Milli takım formasını 39 kez giyen ve 4 gol, 8 asistlik katkı yapan Grealish, EURO 2020'de final oynayan kadroda yer alırken 2022 Dünya Kupası'nda da forma giymişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’ye yolsuzluk operasyonunda yeni detay! Rüşvetin kaydı var | İş insanı Celal Çakmak’tan Murat Ongun’la ilgili şok ifade
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi! 8 madde tek hedef: Terör ülke gündeminden çıkarılacak
Memura üçlü zam! Milyonlara yansıyacak: Temmuz zammı için tahminler geldi | Kim, ne kadar alacak?
Ünlü iş insanı İnan Kıraç kaçırıldı mı? Hastaneden açıklama geldi!
CHP’li İBB’ye yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Taner Çetin’in hayali ihale paralarıyla asistanına villa aldırdığı ortaya çıktı
Kabineden destek mesajları | Vizyonu, öngörüsü ve liderliğiyle her alanda Başkan Erdoğan haklı çıktı
Ticaret Bakanlığı İsrail’le ticaret yapılıyor yalanında gerçeği açıkladı: Filistin’e ihracat yapılıyor
CHP’li İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı! Bir şüpheli daha etkin pişmanlıktan yararlandı
’Dijital Telif’te bıçak kemiğe dayandı! Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman’dan TAKVİM’e özel demeç: Yasa ne zaman çıkacak?
Taner Çetin’in İBB’deki vurgun ve zimmeti sevk yazısında! İhale rüşvetiyle villa alıp BMW taksidi ödetti: Kara parayı asistanıyla akladı
Virginia’da CIA karargahına saldırı! ABD bir günde ikinci kez alarmda
Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
7. Etnospor Kültür Festivali başladı! Gazze’deki soykırım unutulmadı! Bilal Erdoğan’dan Takvim.com.tr’ye özel açıklama
Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu
Selçuk Bayraktar’dan Takvim.com.tr’ye Etnospor mesajı: Kültürel mirasımızın yaşatılması için önemli | Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan aile vurgusu
Başkan Erdoğan noktayı koydu: PKK’nın fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsamaktadır | Trump, Şara ve Selman zirvesi...
Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci davadan neden çekildi? 100 milyon TL aldı mı? Kayınpederi hakkında şok iddia
Terörsüz Suriye terörsüz bölge! PKK’nın feshi sonrası ses getirecek iddia: Öcalan YPG/SDG’nin feshi için taahhüt verdi
PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon
Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde