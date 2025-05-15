Başkan Erdoğan’dan Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

KONYA'DA DEPREM

Merkez üssü Konya Kulu olan 5,2 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rabbim bizleri tüm insanlığa hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Tüm eğitimcilerimize şimdiden teşekkür ediyoruz.



BİZİM İÇİN TARİH YÜZLERCE YIL ÖNCE BAŞLADI

Biz siyaset sahnesine tesadüfen çıkmış bir kadro değiliz. Bizi bir araya getiren ortak bir davamız var. Biz AK Parti'den önce de vardık. Bizim için tarih yüzlerce yıl önce başladı.

BİRLİKTE OLUNCA DÜNYAYA HÜKMETTİK

Çaldıran, Ridaniye, İstanbul'un fethi ve daha nicesi Türk, Kürt Arap'ın ortak zaferidir. Bizi bu coğrafyada ittifak yapınca büyüdük güçlendik cihana hükmettik. Ancak dağılınca hep beraber fetreti yaşadık. Birbirimize düştüğümüz zayıfladık, geriledik. Bunu hasımlarımız emperyalist çok iyi biliyor. Böl parçala yönet, asırlardır bu kirli oyunu oynamay çok iyi biliyorlar. Onlar çok iyi biliyorlar ki Türk, Kürt, Arap bir araya gelirse bölgeye barış gelir, huzur geliyor.