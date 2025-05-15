Son dakika haberleri... Ankara'da hissedilen bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü olarak Konya Kulu açıklandı.
Deprem yerin 18 km altında gerçekleşti.
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Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sarsıntı anı saniye saniye kaydedildi.
Prof. Dr. Okan Tüysüz ise "Konya'da deprem olmaz inancı yanlış" ifadelerini kullanarak şunları söyledi:
Konya’da deprem olmaz inancı yanlıştır. Çok uzun aralıklarla deprem olduğu için böyle bir algıya sahibiz. 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından, 4,5’e kadar varabilecek artçı depremler olabilir.
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Ankara'daki kısa süreli panik anları kamerada. İşte depreme dair gelen ilk görüntüler.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremin ardından olumsuz bir durumun olmadığını ifade ederek şu paylaşımda bulundu:
Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte hasar tespit ekiplerimiz Kulu’da saha tarama çalışmalarına başladı.
Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.
Depremin ardından panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.
Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay "Kulu ilçemizde meydana gelen Deprem’den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle son durumlar hakkında iletişim halindeyiz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun" dedi.
A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Şükrü Ersoy şu ifadeleri kullandı:
"Bir şehir efsanesi burada çöktü. Konya'nın tamamen depremden arınmış bölge olduğunu söylemek zordu zaten bunu yaşayarak gördük. Bu bölgede sık deprem olmasa bile yıkıcı depremler oluşturabilecek fay hatları olduğunu söyledik. Buna örnek olarak Tuz Gölü Fayı'nı söyleyebiliriz.
Hatta Nevşehir'e indiğinizde bazı depremlerin volkanik kökenli olduğunu ifade etmiştik. Nitekim 5,2'lik deprem hissedilebilir bir deprem ama yıkıcı bir deprem değil. Sadece Konya çevresinde değil geniş bir alanda hissedildi.
Konya civarında 5,2ten büyük depremler oluşturabilecek depremler var. Dolayısıyla Konya tamamen depremden arınmış bölge demek doğru değildir."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.