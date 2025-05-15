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Son dakika: Konya Kulu'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı! Ankara ve çevre illerden hissedildi

Son dakika haberleri... Konya Kulu'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 18 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara dahil çevre illerden hissedilen deprem hakkında "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu. Peki uzmanlar ne diyor? İşte anbean son deprem ve detayları...

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 15:50 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 16:38
Son dakika: Konya Kulu’da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı! Ankara ve çevre illerden hissedildi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Son dakika haberleri... Ankara'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

    AHaber CANLI YAYIN

    AFAD'dan depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü olarak Konya Kulu açıklandı.

    Konya Kulu'da 5,2'lik deprem! Ankara ve çevre iller fena sallandı!

    Deprem yerin 18 km altında gerçekleşti.

    Gelişmeleri takvim.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

    CANLI ANLATIM
    16:28 15 Mayıs 2025
    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu'nda yaptığı açıklamada "Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum" dedi.
    16:25 15 Mayıs 2025
    KONYA'DA DEPREM ANLARI

    Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sarsıntı anı saniye saniye kaydedildi.

     

     

    16:23 15 Mayıs 2025
    KONYA'DA DEPREM OLMAZ İNANCI YANLIŞ

    Prof. Dr. Okan Tüysüz ise "Konya'da deprem olmaz inancı yanlış" ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

    Konya’da deprem olmaz inancı yanlıştır. Çok uzun aralıklarla deprem olduğu için böyle bir algıya sahibiz. 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından, 4,5’e kadar varabilecek artçı depremler olabilir. 

     

    16:22 15 Mayıs 2025
    DAHA BÜYÜK DEPREM GELİR Mİ?
    Deprem uzmanı Ahmet Övgün Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Konya’nın Kulu ilçesinden geçen, Kulu-Tavşancalı Kırığı üzerinde olan M5,2’lik küçük deprem Kulu ile dolayda olan depremin kaynağıdır. Kulu-Tavşancalı kırığı, Tuz Gölü Kırık kuşağının bir parçasıdır. Kırık Ankara’ya doğru uzandığı, odağı sığ olduğundan Ankara sarsılmıştır. Daha büyük deprem beklemiyorum" ifadelerini kullandı.
    16:19 15 Mayıs 2025
    İŞTE DEPREM ANI

    Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Ankara'daki kısa süreli panik anları kamerada. İşte depreme dair gelen ilk görüntüler.

     

     

    16:18 15 Mayıs 2025
    PANİKTEN KAYNAKLI İHBARLAR VAR
    Konya Valisi İbrahim Akın, A Haber canlı yayınında herhangi bir olumsuz durumun olmadığını ancak panikten kaynaklı ihbarların geldiğini söyledi.
    16:14 15 Mayıs 2025
    HASAR TESPİT EKİPLERİMİZ SAHADA

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremin ardından olumsuz bir durumun olmadığını ifade ederek şu paylaşımda bulundu:

    Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

    An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte hasar tespit ekiplerimiz Kulu’da saha tarama çalışmalarına başladı. 

    Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.

    16:13 15 Mayıs 2025
    VATANDAŞ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

    Depremin ardından panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.

     

     

    16:11 15 Mayıs 2025
    EKİPLERİMİZLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ

    Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay "Kulu ilçemizde meydana gelen Deprem’den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle son durumlar hakkında iletişim halindeyiz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun" dedi.

     

     

    16:05 15 Mayıs 2025
    ŞEHİR EFSANESİ ÇÖKTÜ

    A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Şükrü Ersoy şu ifadeleri kullandı:

    "Bir şehir efsanesi burada çöktü. Konya'nın tamamen depremden arınmış bölge olduğunu söylemek zordu zaten bunu yaşayarak gördük. Bu bölgede sık deprem olmasa bile yıkıcı depremler oluşturabilecek fay hatları olduğunu söyledik. Buna örnek olarak Tuz Gölü Fayı'nı söyleyebiliriz.
    Hatta Nevşehir'e indiğinizde bazı depremlerin volkanik kökenli olduğunu ifade etmiştik. Nitekim 5,2'lik deprem hissedilebilir bir deprem ama yıkıcı bir deprem değil. Sadece Konya çevresinde değil geniş bir alanda hissedildi.
    Konya civarında 5,2ten büyük depremler oluşturabilecek depremler var. Dolayısıyla Konya tamamen depremden arınmış bölge demek doğru değildir."

     

     

    15:58 15 Mayıs 2025
    YIKILAN BİNA VAR MI?

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. 

    Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

    Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

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