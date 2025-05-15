ŞEHİR EFSANESİ ÇÖKTÜ

A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Şükrü Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"Bir şehir efsanesi burada çöktü. Konya'nın tamamen depremden arınmış bölge olduğunu söylemek zordu zaten bunu yaşayarak gördük. Bu bölgede sık deprem olmasa bile yıkıcı depremler oluşturabilecek fay hatları olduğunu söyledik. Buna örnek olarak Tuz Gölü Fayı'nı söyleyebiliriz.

Hatta Nevşehir'e indiğinizde bazı depremlerin volkanik kökenli olduğunu ifade etmiştik. Nitekim 5,2'lik deprem hissedilebilir bir deprem ama yıkıcı bir deprem değil. Sadece Konya çevresinde değil geniş bir alanda hissedildi.

Konya civarında 5,2ten büyük depremler oluşturabilecek depremler var. Dolayısıyla Konya tamamen depremden arınmış bölge demek doğru değildir."