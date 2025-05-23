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Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır operasyonu! Ömürlük imza yolda

Trabzonspor, kaptanı Uğurcan Çakır için yeni sezon öncesi önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Başkan Ertuğrul Doğan’ın, “Yurt içinden hiçbir kulübe kesinlikle satmayacağız” açıklamasının ardından Bordo-Mavili yönetim, milli eldivene yeni bir sözleşme teklif edecek. Yeni kontratla birlikte Uğurcan’ın maaşına ciddi bir zam yapılacak.

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 09:39 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 09:51
Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır operasyonu! Ömürlük imza yolda

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Fenerbahçe ve Galatasaray gibi Süper Lig devlerinin radarında olan 29 yaşındaki kaleci, Trabzonspor yönetimi için özel bir konumda yer alıyor. Başkan Ertuğrul Doğan, bu konuda net bir tavır sergileyerek, "Uğurcan'ı Türkiye'den hiçbir takıma vermeyiz" açıklamasıyla yurt içi transfer ihtimalini kesin olarak kapattı.

Uğurcan Çakır (AA)Uğurcan Çakır (AA)

AVRUPA'YA KAPILAR AÇIK
Ancak Avrupa kulüpleri için durum farklı. Başkan Doğan, Uğurcan Çakır'ın kariyer hedefleri doğrultusunda Avrupa'ya transfer olmasına sıcak baktıklarını ve iyi bir teklif gelmesi durumunda kolaylık sağlanacağını daha önce dile getirmişti. Buna rağmen şu aşamada yurt dışından somut bir teklif olmadığı bildiriliyor.

Uğurcan Çakır (AA)Uğurcan Çakır (AA)

MAAŞI 2 MİLYON EURO'YA ÇIKACAK
Trabzonspor, sezon bittikten sonra milli kaleci ile mevcut sözleşmesini yenileyerek uzatmayı hedefliyor. Yeni kontratla birlikte Uğurcan Çakır'ın maaşı yaklaşık 2 milyon Euro seviyelerine çekilecek. Böylece A Milli Takım'ın da birinci kalecisi olan Uğurcan, takımın en çok kazanan isimlerinden biri haline gelecek.

Uğurcan Çakır (AA)Uğurcan Çakır (AA)

SÖZLEŞME SÜRESİ UZATILACAK
Hali hazırda 2027 yılına kadar Trabzonspor ile kontratı bulunan tecrübeli kalecinin, yeni sözleşme ile sözleşme süresinin de uzatılması planlanıyor. Kulübe bağlılığı ve istikrarlı performansıyla öne çıkan Uğurcan, yeni dönemde de Bordo-Mavili kulübün en kritik isimlerinden biri olmaya devam edecek. Ayrca uzun süreli kontratla birlikte kariyerini takımda tamamlaması için de fırsat tanınacak. Bir başka deyişle ömürlük imza atılacak.

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