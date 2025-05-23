Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır operasyonu! Ömürlük imza yolda

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Fenerbahçe ve Galatasaray gibi Süper Lig devlerinin radarında olan 29 yaşındaki kaleci, Trabzonspor yönetimi için özel bir konumda yer alıyor. Başkan Ertuğrul Doğan, bu konuda net bir tavır sergileyerek, "Uğurcan'ı Türkiye'den hiçbir takıma vermeyiz" açıklamasıyla yurt içi transfer ihtimalini kesin olarak kapattı.

Uğurcan Çakır (AA) AVRUPA'YA KAPILAR AÇIK

Ancak Avrupa kulüpleri için durum farklı. Başkan Doğan, Uğurcan Çakır'ın kariyer hedefleri doğrultusunda Avrupa'ya transfer olmasına sıcak baktıklarını ve iyi bir teklif gelmesi durumunda kolaylık sağlanacağını daha önce dile getirmişti. Buna rağmen şu aşamada yurt dışından somut bir teklif olmadığı bildiriliyor.