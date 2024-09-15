Başkan Erdoğan'dan Narin ve Sıla bebek açıklaması: "Döktükleri her damla kanı burunlarından fitil fitil getireceğiz"

YÜZLERCE NARİN'İ BİZDEN ALAN TERÖR UZANTILARI BİZE DERS VEREMEZ Başkan Erdoğan, Narin'in ölümü üzerinden bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarının kendilerine vicdan dersi vermesine çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, "40 yılda yüzlerce çocuğun kanını akıtan, yüzlerce Narin'i bizden alan, polis, asker, sivil, kadın, yaşlı, bebek demeden binlerce vatandaşımızı acımasızca öldüren bölücü terör örgütünün uzantıları aynaya bakmadan millete vicdan dersi, insanlık dersi verme cüretinde bulunuyor. Hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bu vahşet öne sürülerek, aile müessesesi hedef alınıyor, dini kurumlar hedef alınıyor hatta ve hatta Diyarbakır halkı ve Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Açık söylüyorum, bu vicdansızlıktır, fırsatçılıktır, ikiyüzlülüktür. Bu milleti provoke etmek, toplumun sinir uçlarıyla oynamak demektir. Bu ciğerparelerini şehit vermiş ailelere, çocukları zorla dağa kaçırılmış Diyarbakır Anneleri'ne yapılmış büyük bir saygısızlıktır." dedi.





DÖKTÜKLERİ HER DAMLA KAN BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRİLECEK

8 yaşındaki Narin'in katledilmesi ve cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğe karşı işlenen suçlarla ilgili devam eden soruşturmalara da değinen Başkan Erdoğan, "Burada şunu çok net ifade etmek isterim: Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden bunun hesabının yargı önünde sorulması, döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için gereken her türlü adımı hukuk çerçevesinde atacağız. Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını mutlaka adalet karşısında soracak, bu sabiye işkence eden çukurların da en ağır cezayı almaları için mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bu rezil olayların üzerinden bölücü örgütün uzantılarının ve marjinallerin günah çıkarmalarına, milleti kışkırtmalarına, toplumun direği olan aile kurumunu hedefe koymalarına da eyvallah etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.