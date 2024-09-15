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Başkan Erdoğan'dan Narin ve Sıla bebek açıklaması: "Döktükleri her damla kanı burunlarından fitil fitil getireceğiz"

Türkiye günlerdir önce Diyarbakır sonra Tekirdağ'dan gelen acı haberlerle yasa boğuldu. Narin'in ölüm haberinin ardından Sıla bebeğin cinsel istismara uğraması sonrası devlet harekete geçti. İki olayda da soruşturma süreci devam ederken Başkan Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden bunun hesabının yargı önünde sorulması, döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için gereken her türlü adımı hukuk çerçevesinde atacağız." dedi. Öte yandan Sıla bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 12:44 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 13:23
Başkan Erdoğan’dan Narin ve Sıla bebek açıklaması: Döktükleri her damla kanı burunlarından fitil fitil getireceğiz

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Türkiye günlerdir önce Diyarbakır sonra Tekirdağ'dan gelen acı haberlerle yasa boğuldu. Narin'in ölüm haberinin ardından Sıla bebeğin cinsel istismara uğraması sonrası devlet harekete geçti.

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Soruşturmalar devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Açılış Programı'nda önemli açıklamalar bulundu.

"Burunlarından fitil fitil getireceğiz"


YÜZLERCE NARİN'İ BİZDEN ALAN TERÖR UZANTILARI BİZE DERS VEREMEZ
Başkan Erdoğan, Narin'in ölümü üzerinden bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarının kendilerine vicdan dersi vermesine çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, "40 yılda yüzlerce çocuğun kanını akıtan, yüzlerce Narin'i bizden alan, polis, asker, sivil, kadın, yaşlı, bebek demeden binlerce vatandaşımızı acımasızca öldüren bölücü terör örgütünün uzantıları aynaya bakmadan millete vicdan dersi, insanlık dersi verme cüretinde bulunuyor. Hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bu vahşet öne sürülerek, aile müessesesi hedef alınıyor, dini kurumlar hedef alınıyor hatta ve hatta Diyarbakır halkı ve Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Açık söylüyorum, bu vicdansızlıktır, fırsatçılıktır, ikiyüzlülüktür. Bu milleti provoke etmek, toplumun sinir uçlarıyla oynamak demektir. Bu ciğerparelerini şehit vermiş ailelere, çocukları zorla dağa kaçırılmış Diyarbakır Anneleri'ne yapılmış büyük bir saygısızlıktır." dedi.



DÖKTÜKLERİ HER DAMLA KAN BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRİLECEK
8 yaşındaki Narin'in katledilmesi ve cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğe karşı işlenen suçlarla ilgili devam eden soruşturmalara da değinen Başkan Erdoğan, "Burada şunu çok net ifade etmek isterim: Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden bunun hesabının yargı önünde sorulması, döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için gereken her türlü adımı hukuk çerçevesinde atacağız. Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını mutlaka adalet karşısında soracak, bu sabiye işkence eden çukurların da en ağır cezayı almaları için mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bu rezil olayların üzerinden bölücü örgütün uzantılarının ve marjinallerin günah çıkarmalarına, milleti kışkırtmalarına, toplumun direği olan aile kurumunu hedefe koymalarına da eyvallah etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sıla bebekSıla bebek

SILA BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Öte yandan Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

ENTÜBE HALDE TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre S.Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe halde tedavisi devam ediyor. Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi

Anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayene sonrası bebek beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle aynı gün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

B.Y ve dini nikahla birlikte yaşadığı S.ÖB.Y ve dini nikahla birlikte yaşadığı S.Ö

Soruşturma kapsamında anne B.Y, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

BEBEK VE 5 YAŞINDAKİ KARDEŞİ KORUMA ALTINDA
S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi de devlet korumasına alınmıştı. Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

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