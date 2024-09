Başkan Erdoğan'dan Narin ve Sıla bebek açıklaması: "Döktükleri her damla kanı burunlarından fitil fitil getireceğiz"

DÖKTÜKLERİ HER DAMLA KAN BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRİLECEK

8 yaşındaki Narin'in katledilmesi ve cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğe karşı işlenen suçlarla ilgili devam eden soruşturmalara da değinen Başkan Erdoğan, "Burada şunu çok net ifade etmek isterim: Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden bunun hesabının yargı önünde sorulması, döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için gereken her türlü adımı hukuk çerçevesinde atacağız. Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını mutlaka adalet karşısında soracak, bu sabiye işkence eden çukurların da en ağır cezayı almaları için mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bu rezil olayların üzerinden bölücü örgütün uzantılarının ve marjinallerin günah çıkarmalarına, milleti kışkırtmalarına, toplumun direği olan aile kurumunu hedefe koymalarına da eyvallah etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.