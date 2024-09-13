2 yaşındaki Sıla bebek olayında yeni detaylar: Bezinde kan gördüm! Kimse duymasın diye örtbas ettim

Camiatik Mahallesi muhtarı Recai Öztürk

"AİLE PROBLEMLİYDİ"



Bebeğin emanet edildiği ailenin problemli olduğunu öne süren Öztürk, şunları kaydetti:

"Aile biraz problemli bir aileydi, küçük çocuğun emanet edildiği aileden bahsediyorum. Anneleri en küçük oğlunu aldı Ege'de bir kasabaya gitti, orada evlendi. Burada 3 çocuğunu, kocasını, bir de yaşlı ninemiz var, bırakıp gitti. Çocuklar burada yaşıyordu, biz bu aileyi sosyal hizmetlere emanet edip, 'orada yaşam sürsünler' diye nineyi bakımevine vermek için mücadele verdik.Nine 'Ben gitmem' dedi. Defalarca gitmemize rağmen olmadı. 'Çocukları çocuk yetiştirme yurtlarına verelim' dedik. Baba, 'Hayır ben vermem çocuklarımı, ben bakacağım' dedi. Bu aile böyle bir aile. Çok sağlıklı bir aile değildi. S.Y. bebeğin ailesini ne tanıyorum ne biliyorum. Onların hakkında hiçbir bilgim yok."





KARDEŞİ KORUMA ALTINA ALINDI

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.