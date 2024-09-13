2 yaşındaki Sıla bebek olayında yeni detaylar: Bezinde kan gördüm! Kimse duymasın diye örtbas ettim

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde annesi Bakiye Yeniçeri'nin televizyon ünitesinden düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Sıla Y.'nin şiddete uğradığı, beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edildi.
Yapılan incelemede cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan bebeğin annesi B.Y. ile komşularının 13 ve 14 yaşındaki çocuklarının ardından, kadının dini nikahla birlikte yaşadığı S.Ö. (33) ile komşusu K.A. (35) da tutuklandı.
Bakiye Yeniçeri
Talihsiz bebeğin entübe edildiği öğrenilirken, soruşturmada ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.
3 GÜN SONRA GÖTÜRDÜ
Alınan bilgiye göre, anne Bakiye Yeniçeri, olay 5 Eylül'de gerçekleşmesine rağmen vücudunda darp izleri bulunan 2 yaşındaki kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek 3 gün sonra Malkara Devlet Hastanesine götürdü.
GENİTAL BÖLGESİNDE MORLUK
Minik S.Y'yi muayene eden doktor, bebeğin genital bölgesinde morluklar görmesi üzerine durumu polise bildirdi ve soruşturma başlatıldı.
Malkara Devlet Hastanesinden beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilen, burada beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınan S.Y'nin durumunun stabil ancak ciddi olduğu belirtildi.
Sıla bebek
"BEZİNDE KAN GÖRDÜM"
Soruşturma kapsamında tutuklanan anne B.Y'nin savcılıkta verdiği ifadede, "5 Eylül'de komşularının oğlu K.A'nın makarna yaptıklarını belirterek kendilerini yemeğe davet ettiğini, bebek S.Y'yi komşularına bırakarak kendisinin eve döndüğünü, S.Y'yi akşam gidip komşularından aldığını, banyo yaptırırken bebeğin bezinde gördüğü kan sonrası kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini" söylediği öğrenildi.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, minik kızın hastaneye getirildiği 8 Eylül günü de başına darbe aldığını, bu nedenle beyin kanaması geçirdiğini belirtti.
Olayın yaşandığı Camiatik Mahallesi'nin muhtarı Recai Öztürk, mahalle adına üzücü ve utanç verici bir olay yaşandığını söyledi.