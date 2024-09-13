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2 yaşındaki Sıla bebek olayında yeni detaylar: Bezinde kan gördüm! Kimse duymasın diye örtbas ettim

Tüm Türkiye Tekirdağ'da Sıla bebeğin başına gelen olayla sarsıldı. Annesinin televizyon ünitesinden düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Sıla bebeğin şiddet ve cinsel istismara uğradığı belirlendi. 2 yaşındaki bebeğin entübe edildiği öğrenilirken, bebeğin kardeşi de devlet korumasına alındı.Olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 10:41 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 10:41
2 yaşındaki Sıla bebek olayında yeni detaylar: Bezinde kan gördüm! Kimse duymasın diye örtbas ettim

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde annesi Bakiye Yeniçeri'nin televizyon ünitesinden düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Sıla Y.'nin şiddete uğradığı, beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan bebeğin annesi B.Y. ile komşularının 13 ve 14 yaşındaki çocuklarının ardından, kadının dini nikahla birlikte yaşadığı S.Ö. (33) ile komşusu K.A. (35) da tutuklandı.

Bakiye YeniçeriBakiye Yeniçeri

Talihsiz bebeğin entübe edildiği öğrenilirken, soruşturmada ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

3 GÜN SONRA GÖTÜRDÜ
Alınan bilgiye göre, anne Bakiye Yeniçeri, olay 5 Eylül'de gerçekleşmesine rağmen vücudunda darp izleri bulunan 2 yaşındaki kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek 3 gün sonra Malkara Devlet Hastanesine götürdü.

GENİTAL BÖLGESİNDE MORLUK
Minik S.Y'yi muayene eden doktor, bebeğin genital bölgesinde morluklar görmesi üzerine durumu polise bildirdi ve soruşturma başlatıldı.

Malkara Devlet Hastanesinden beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilen, burada beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınan S.Y'nin durumunun stabil ancak ciddi olduğu belirtildi.

Sıla bebekSıla bebek

"BEZİNDE KAN GÖRDÜM"
Soruşturma kapsamında tutuklanan anne B.Y'nin savcılıkta verdiği ifadede, "5 Eylül'de komşularının oğlu K.A'nın makarna yaptıklarını belirterek kendilerini yemeğe davet ettiğini, bebek S.Y'yi komşularına bırakarak kendisinin eve döndüğünü, S.Y'yi akşam gidip komşularından aldığını, banyo yaptırırken bebeğin bezinde gördüğü kan sonrası kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini" söylediği öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, minik kızın hastaneye getirildiği 8 Eylül günü de başına darbe aldığını, bu nedenle beyin kanaması geçirdiğini belirtti.

Olayın yaşandığı Camiatik Mahallesi'nin muhtarı Recai Öztürk, mahalle adına üzücü ve utanç verici bir olay yaşandığını söyledi.

Sıla bebeğin yaşadığı ev.Sıla bebeğin yaşadığı ev.



Öztük, bu durumdan Malkaralılar adına utanç duyduklarını ifade etti.

Camiatik Mahallesi muhtarı Recai ÖztürkCamiatik Mahallesi muhtarı Recai Öztürk

"AİLE PROBLEMLİYDİ"

Bebeğin emanet edildiği ailenin problemli olduğunu öne süren Öztürk, şunları kaydetti:
"Aile biraz problemli bir aileydi, küçük çocuğun emanet edildiği aileden bahsediyorum. Anneleri en küçük oğlunu aldı Ege'de bir kasabaya gitti, orada evlendi. Burada 3 çocuğunu, kocasını, bir de yaşlı ninemiz var, bırakıp gitti. Çocuklar burada yaşıyordu, biz bu aileyi sosyal hizmetlere emanet edip, 'orada yaşam sürsünler' diye nineyi bakımevine vermek için mücadele verdik.Nine 'Ben gitmem' dedi. Defalarca gitmemize rağmen olmadı. 'Çocukları çocuk yetiştirme yurtlarına verelim' dedik. Baba, 'Hayır ben vermem çocuklarımı, ben bakacağım' dedi. Bu aile böyle bir aile. Çok sağlıklı bir aile değildi. S.Y. bebeğin ailesini ne tanıyorum ne biliyorum. Onların hakkında hiçbir bilgim yok."


KARDEŞİ KORUMA ALTINA ALINDI
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

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