Erdoğan'dan Narin açıklaması: "Burunlarından fitil fitil getireceğiz"

Türkiye günlerdir önce Diyarbakır sonra Tekirdağ'dan gelen acı haberlerle yasa boğuldu. Narin'in ölüm haberinin ardından Sıla bebeğin cinsel istismara uğraması sonrası devlet harekete geçti. İki olayda da soruşturma süreci devam ederken Başkan Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden bunun hesabının yargı önünde sorulması, döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için gereken her türlü adımı hukuk çerçevesinde atacağız." dedi. Öte yandan Sıla bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.