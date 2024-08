Teoman'dan "yerli" duruş: Batı hayranlarını yerden yere vurdu | Beştepe çağırırsa giderim | Türkiye'nin güçlü olmasını istiyorum | Suriyeli çıkışı

CHP yandaşı T24'e konuşan Temoman özellikle pandemi sonrası tarzında değişikliğe gittiğine dikkat çeken Teoman, "İçkinin yoğun olduğu bir hayat yaşayınca her şeye olan tutkunu yitiriyorsun. O psikolojiden çıkmaya karar verdiğimde kendime "Artık işime özeneceğim. Bu yaşa geldim, artık kimseye star afra tafrası yapmayacağım" dedim." ifadelerini kullandı.

"BEŞTEPE'DEN DAVET GELİRSE GİDERİM"

Kendisini herhangi bir siyasi görüşe indirgemediğini söyleyen Teoman Cumhurbaşkanlığı makamına ise saygı duyduğunu belirti. "Sana Beştepe'den davet geldi mi?" sorusunu yanıtlayan Teoman, "Gelmedi ama gelse giderim. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı kim olursa olsun beni bir yere davet ederse, giderim. Ama ben hiçbir zaman siyasette hiçbir yerin adamı olmayacağım. Ben daha evvel cumartesi kahvaltılarına çağrıldım Kürt açılımı devam ederken. O tabii başka bir şeydi. Ben başörtüsü meselesinde de Kürt sorununda da fikirlerimi her zaman söylemiş biriyim zaten. O toplantıya da çağrıldığım için ve Kürt açılımını desteklediğim için gittim." dedi.

Teoman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bak sana başka bir şey söyleyeyim. Ahmet Kaya'ya o ödül gecesinde çatal bıçak fırlatıldığı zaman ben Radikal 2'ye bunun büyük bir ayıp olduğunu söylediğim için sonrasında basından ambargo yemiş bir kişiyim. Cumartesi Anneleri'nin şarkısını söylediğim için de bir sürü yerden fırça yemiş bir kişiyim zaten. Ama ben bunlardan etkilenmem. Ben doğru bildiğim, vicdanen doğru olduğunda emin olduğum yerlerde dururum. Her tarafta yer almıyorum. Her zaman yer almıyorum. Etkimin olduğunu bildiğim yerlerde fikrini söyleyen birisiyim. Ve bunu büyük bir siyasi kudretim olduğunu düşündüğüm için değil, beni seven 15- 16 yaşındaki çocuk "Ya bu bizim Teoman ne yapıyor?" diye sorduğunda bunları okur ve üzerine düşünürse diye söylüyorum. Bu bana yeter. Kaç kişinin bunu yapacağı da önemli değil."