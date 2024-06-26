Vasiyetiyle gündem olmuştu! Teoman'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Recep Tayyip Erdoğan çok karizmatik

Rock müzik denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Teoman, son günlerde açıkladığı vasiyetle gündemde büyük yer almıştı. Teoman'dan çok konuşulacak yeni bir açıklama geldi. Katıldığı bir yayında Türkiye seçimleri hakkında yorum yapan Teoman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için övgü dolu sözler sarf etti. Teoman'a Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da soruldu. İşte o açıklamalar...