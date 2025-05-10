Bilal Erdoğan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin 60. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu! "8 öğrenciden 1 tanesi imam hatipte!"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin 60. Olağan Genel Kurulu, Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Gala Salonu'nda düzenlendi. Programda İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, konuşma yaptı. (AA)

Erdoğan, ÖNDER gibi köklü kurumların genel kurullarında bir muhasebe yapmanın yerinde olduğunu düşündüğünü belirtti.

Sayısal olarak 8 öğrenciden birinin imam hatipli olmasının ideal bir nokta olduğunu söyleyen Erdoğan, "Çünkü sonuçta vatandaşın talebiyle gerçekleşen 8'de 1'den bahsediyoruz. Ortaokullarda da iyi noktada olabileceğimize inanıyorum doğrusu. Geldiğimiz nokta hamdolsun yadsınacak bir nokta değil, takdiri hak eden bir nokta. Bununla da kalmıyoruz. Tarihte imam hatip mezunlarının üniversite giriş sınavlarında en yüksek başarıları elde ettiği dönemi yaşıyoruz. Bu konuda hiç de tevazu göstermemize gerek yok. İlk 1000'de, 10 binde hiç olmadığı kadar fazla imam hatip öğrencisi var. Hatta şöyle söyleyeyim, 8 öğrenciden 1 tanesi imam hatipte ama ilk 10 bindeki öğrencide imam hatipli oranı 8'de 1'den daha yüksek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, imam hatip liselerinin, Türkiye'nin tüm dünyaya örnek olacak bir projesi olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bazı imam hatiplerden haz etmeyen kesimler, 'İşte devlet, imam hatiplerin fiziki şartlarını niye daha iyi yapıyor?' diyor ama bilmiyorlar ki bu ek imkanlar, bunlar, hep vatandaşın, hayırseverlerin, imam hatiplerin kuşatmasından, kucaklamasından kaynaklanan imkanlar. İşte bugün içinde olduğumuz 15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam Hatip Lisesi, aslında hayırsever Anadolu insanının hayırlarıyla yapılmış bir okul. Bugün hak ettiği yerde devletin bir okulu olarak hizmet vermeye devam ediyor ve bu tür güçlü donatıları olan nice imam hatip okullarımızdan sadece bir tanesi."