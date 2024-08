Sistemlerin sistemi Gök Vatan’ın yeni bekçisi Çelik Kubbe! Savunmada yapay zeka destekli yeni dönem

"Çelik Kubbe, ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE gibi firmalarımızın ortaklaşa çalışmalarıyla yürütülecek. Bizler Türk savunma sanayii olarak milletimizin ve devletimizin desteğiyle, ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz, yerli ve milli teknolojiler kullanarak faaliyetlerimizi artan azim ve kararlılıkla yürüteceğiz, Yükselen Türkiye'nin güçlenen yıldızı olacağız."

GÖK VATAN'IN ÜZERİNE KATMANLI GÜVENLİK ŞEMSİYESİ

En alttan başlayıp en uzun menzile kadar ağ merkezli ve yapay zeka destekli bir kalkan sağlayacak bu yapı Gök Vatan'da kuş uçurtmayacak. Peki, sistem nasıl çalışacak? Hangi savunma sanayi sistemlerini kullanacak? TRT'de yer alan değerlendirmede sistemi temel olarak Gök Vatan'ın dört bir yanını kapsayacak bir güvenlik şemsiyesi olarak düşünmek mümkün olduğu ifade edildi. Katmanlar halindeki bu sistemde temel amaç çok alçak irtifadan başlayıp en yükseğe varana kadarki tehditleri bir yelpaze içinde karşılayabilmek. Türkiye'nin ortaya koyduğu 'Çelik Kubbe' yaklaşımı tam da bunu hedefliyor.

5 MADDEDE YENİ SİSTEM

Sistem için yol haritasını en basit haliyle anlatmak istersek şöyle bir liste mümkün… Hedefi tespit et, sonra teşhis et, ardından bunu değerlendir, karar ver ve nihayetinde imha et. Bu denklem ne kadar hızlı ve koordineli işlerse korumak istediğiniz bölge o kadar güvende oluyor.

Çelik Kubbe için işin aslan payını Aselsan üstleniyor. Sistemin tam olarak ne zaman tamamlanacağı net değil. Ancak inşa edilecek kubbe için gerekli olan kimi sistemlerin geliştirildiğini ve halihazırda sahada kullanıldığını biliyoruz.