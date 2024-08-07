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Sistemlerin sistemi Gök Vatan'ın yeni bekçisi Çelik Kubbe! Savunmada yapay zeka destekli yeni dönem

Savunma Sanayi İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 7 aylık aranın ardından dün toplandı. Toplantıda gündemin en önemli maddesi Gök Vatan savunmasında önemli bir rol üstlenecek "Çelik Kubbe Projesi" oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe Projesi'nin savunma sanayii firmalarının ortak çalışmalarıyla yürütüleceğini belirterek, sistemin yapay zeka destekli olarak faaliyet göstereceğini ifade etti. Çelik Kubbe'nin ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE gibi yerli firmaların ortaklaşa çalışmalarıyla yürütüleceği bildirildi. Peki, sistem nasıl çalışacak? Hangi savunma sanayi sistemlerini kullanacak? İşte yerli ve milli sistemlerin kullanıldığı Çelik Kubbe.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 17:17 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 17:52
Sistemlerin sistemi Gök Vatan’ın yeni bekçisi Çelik Kubbe! Savunmada yapay zeka destekli yeni dönem

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Savunma Sanayi İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 7 aylık aranın ardından dün toplandı.

A Haber ROKETSAN'da!

Toplantıda yerli ve milli silah sistemlerine yönelik atılacak adımların yanı sıra savunma sanayinde yapılacak yeni hamleler ele alındı.

ÇELİK KUBBE PROJESİ
Toplantı kapsamında, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve milli olarak geliştirilmekte olan "Çelik Kubbe Projesi" görüşüldü.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe Projesi'nin savunma sanayii firmalarının ortak çalışmalarıyla yürütüleceğini belirterek, "Yerli ve milli projemiz Çelik Kubbe, savunma sistemlerimizde tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ altyapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı harekat merkezine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir." ifadelerini kullandı.

Görgün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda Türk savunma sanayisinin eriştiği seviyeye, gelecek hedeflerine ve kritik projelerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçlarına yönelik 56 projenin karara bağlandığına işaret eden Görgün, "Kamikaze insansız deniz ve hava araçları, uzun menzilli füze ile hava savunma sistemleri konularında kararlar alındı." değerlendirmesinde bulundu.

SİSTEMLER SİSTEMİ
Görgün, alınan önemli kararlardan birinin de "sistemler sistemi" olarak geliştirilecek Çelik Kubbe olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli projemiz Çelik Kubbe, savunma sistemlerimizde tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ altyapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı harekat merkezine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir."

"Çelik Kubbe, ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE gibi firmalarımızın ortaklaşa çalışmalarıyla yürütülecek. Bizler Türk savunma sanayii olarak milletimizin ve devletimizin desteğiyle, ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz, yerli ve milli teknolojiler kullanarak faaliyetlerimizi artan azim ve kararlılıkla yürüteceğiz, Yükselen Türkiye'nin güçlenen yıldızı olacağız."

Çelik Kubbe tanıtım filmi!

GÖK VATAN'IN ÜZERİNE KATMANLI GÜVENLİK ŞEMSİYESİ
En alttan başlayıp en uzun menzile kadar ağ merkezli ve yapay zeka destekli bir kalkan sağlayacak bu yapı Gök Vatan'da kuş uçurtmayacak. Peki, sistem nasıl çalışacak? Hangi savunma sanayi sistemlerini kullanacak? TRT'de yer alan değerlendirmede sistemi temel olarak Gök Vatan'ın dört bir yanını kapsayacak bir güvenlik şemsiyesi olarak düşünmek mümkün olduğu ifade edildi. Katmanlar halindeki bu sistemde temel amaç çok alçak irtifadan başlayıp en yükseğe varana kadarki tehditleri bir yelpaze içinde karşılayabilmek. Türkiye'nin ortaya koyduğu 'Çelik Kubbe' yaklaşımı tam da bunu hedefliyor.

5 MADDEDE YENİ SİSTEM
Sistem için yol haritasını en basit haliyle anlatmak istersek şöyle bir liste mümkün… Hedefi tespit et, sonra teşhis et, ardından bunu değerlendir, karar ver ve nihayetinde imha et. Bu denklem ne kadar hızlı ve koordineli işlerse korumak istediğiniz bölge o kadar güvende oluyor.

Çelik Kubbe için işin aslan payını Aselsan üstleniyor. Sistemin tam olarak ne zaman tamamlanacağı net değil. Ancak inşa edilecek kubbe için gerekli olan kimi sistemlerin geliştirildiğini ve halihazırda sahada kullanıldığını biliyoruz.

Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah SistemiKorkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi

ÇELİK KUBBE'NİN İÇİNDE HANGİ SİSTEMLER OLACAK?
Az önce de bahsettiğimiz üzere sistemde başrol Aselsan'ın. Haliyle içerdeki oyuncuların birçoğu da buradaki mühendislerin geliştirdiği platformlar olacak.

Hava savunma ağını çok kısa menzil, kısa menzil, orta menzil ve uzun menzil olarak 4 katmana ayırmak mümkün.

u noktada akla ilk gelen bazı sistemleri hızlıca sayalım. İlk sırada çok kısa menzil hava savunma sistemleri var. Adından da anlaşılacağı üzere oldukça yakın mesafeden gelebilecek tehditlere çözüm üretmek için kullanılıyorlar. Azami 10 kilometre etki menzili ve 5 kilometre irtifa sınırı bulunan bu ilk çeper için Türkiye'nin elinde farklı seçenekler mevcut.

ASELSAN imzalı Korkut, Gökberk, Şahin, Göker, İhtar ve SUNGUR şemsiyenin ilk kısmında akla ilk gelenler.

ASELSAN tarafından geliştirilen Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha SistemiASELSAN tarafından geliştirilen Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi

Gelelim 5 ila 10 kilometre arası olarak bilinen alçak irtifa katmanına… Türkiye'nin eli burada da kuvvetli. HERİKKS, C-RAM, HİSAR A+, GÖKDEMİR, GÜRZ gerektiği takdirde kullanılabilecek sistemler.

ASELSAN'ın lazer silahı GÖKBERK ASELSAN'ın lazer silahı GÖKBERK

ORTA SINIF TEHDİTLER İÇİN HİSAR GÖREVDE
Sıradaki katmanımız 10 ila 15 kilometre irtifayı kapsayan ve 'orta irtifa' olarak bilinen alan… KALKAN 1 ve KALKAN 2 ile HİSAR O+ öne çıkıyor.

Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah SistemiGöker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi

KALKAN bu noktada bir nevi 'gözcü' rolünde. Sistem en basit haliyle mobil hava savunma radarı olarak tanımlanıyor. Hava hedeflerini hızla ve en doğru şekilde tespit ediyor. Türkiye'nin ilk milli hava savunma erken ikaz radarı olma özelliğini taşıyan sistem süreç içerisinde yeni yetenekler de kazandı.

İnsansız Hava Araçlarını Önleyen Hava Savunma Sistemi (İHTAR)İnsansız Hava Araçlarını Önleyen Hava Savunma Sistemi (İHTAR)

UZUN MENZİLDE ASLAN PAYI SİPER'İN
Şemsiyenin en üst kısımlarından birinde uzun menzilli hava savunma sistemleri var. Bu alan için irtifanın 15-30 kilometre aralığında, menzilin ise 60 kilometrenin üzerinde olduğunu hatırlatalım. Burada aslan payı tamamen SİPER'e ait…

100 KİLOMETRE MENZİLLİ SİPER ÜRÜN-1 SAHAYA
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ilk uzun menzilli hava savunma sistemi olan SİPER'in bu yıl envantere girmesi bekleniyor. Açık kaynaklara yansıyan kimi bilgilere göre, ilk aşamada 100 kilometre menzilli SİPER Ürün-1 sahaya inecek. Daha sonra menzili artırılan SİPER-2'yi göreceğiz. Nihayetinde SİPER-3 ile bu alan taçlandırılacak.

insansız hava aracı (İHA), jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sistemiinsansız hava aracı (İHA), jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sistemi

SAVUNMA SİSTEMLERİ BİRBİRİYLE KONUŞACAK
Bu sistemler Türkiye'nin çok farklı noktalarındaki radar ağlarına entegre olacak. Sadece bununla kalmayıp aynı zamanda hem radarlarla hem de birbirleriyle haberleşecek. Haliyle tüm bu süreçler tamamlandığında aslında Ankara hava savunmada uzun yıllardır hedeflediği entegrasyonu sağlamış olacak.

Milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+Milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+

Sadece radarlar ya da hava savunma sistemleri üzerinden düşünmek fotoğrafın bütününü eksik bırakıyor. Ülkemizin havadan erken ihbar uçakları, GENESİS savaş yönetimi, Barış Kartalı gibi havadan ikaz ve uyarı için kullandığı gelişmiş kabiliyetleri de var. Çelik Kubbe, bu parçaların bir araya gelmesini ve birbiriyle eş zamanlı çalışabilmesini de hedefliyor.

Tüm bunları alt alta eklediğiniz zaman Türkiye kendi hava savunmasını başkasına muhtaç olmadan, son derece gelişmiş sistemlerle ve mümkün olan en maliyet etkin çözümle koruyabiliyor. Anadolu'nun savunmasında yapbozun en büyük eksiklerinden biri yine Türk mühendislerin alın teriyle tamamlanıyor…


SİSTEMLERİN SİSTEMİ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, "'Sistemler sistemi' diyebileceğimiz Çelik Kubbe, tüm irtifa ve menzillerde, hava sahamızdaki her türlü tehdidi bertaraf edecek. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimize güç katacak." dedi.

Akyol paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Adım adım geliştirdiğimiz teknolojilerle oluşturduğumuz 'Çelik Kubbe' konseptimiz, devletimizin çelik iradesini de arkasına aldı. 'Sistemler sistemi' diyebileceğimiz Çelik Kubbe, tüm irtifa ve menzillerde, hava sahamızdaki her türlü tehdidi bertaraf edecek. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimize güç katacak.

TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ
Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinasyonunda Roketsan, SAGE, MKE ve diğer Paydaşlarımızla birlikte, Çelik Kubbe'yi genişletmek ve geliştirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Milli projelere her zaman sahip çıkan ve önderlik eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Savunma Sanayii İcra Komitemizin tüm üyelerine şükranlarımızı sunuyoruz."

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