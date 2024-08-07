Sistemlerin sistemi Gök Vatan’ın yeni bekçisi Çelik Kubbe! Savunmada yapay zeka destekli yeni dönem

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri , Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçlarına yönelik 56 projenin karara bağlandığına işaret eden Görgün, " Kamikaze insansız deniz ve hava araçları, uzun menzilli füze ile hava savunma sistemleri konularında kararlar alındı." değerlendirmesinde bulundu.

"Yerli ve milli projemiz Çelik Kubbe, savunma sistemlerimizde tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ altyapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı harekat merkezine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir."

SİSTEMLER SİSTEMİ Görgün, alınan önemli kararlardan birinin de "sistemler sistemi" olarak geliştirilecek Çelik Kubbe olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çelik Kubbe, ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE gibi firmalarımızın ortaklaşa çalışmalarıyla yürütülecek. Bizler Türk savunma sanayii olarak milletimizin ve devletimizin desteğiyle, ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz, yerli ve milli teknolojiler kullanarak faaliyetlerimizi artan azim ve kararlılıkla yürüteceğiz, Yükselen Türkiye'nin güçlenen yıldızı olacağız."

GÖK VATAN'IN ÜZERİNE KATMANLI GÜVENLİK ŞEMSİYESİ

En alttan başlayıp en uzun menzile kadar ağ merkezli ve yapay zeka destekli bir kalkan sağlayacak bu yapı Gök Vatan'da kuş uçurtmayacak. Peki, sistem nasıl çalışacak? Hangi savunma sanayi sistemlerini kullanacak? TRT'de yer alan değerlendirmede sistemi temel olarak Gök Vatan'ın dört bir yanını kapsayacak bir güvenlik şemsiyesi olarak düşünmek mümkün olduğu ifade edildi. Katmanlar halindeki bu sistemde temel amaç çok alçak irtifadan başlayıp en yükseğe varana kadarki tehditleri bir yelpaze içinde karşılayabilmek. Türkiye'nin ortaya koyduğu 'Çelik Kubbe' yaklaşımı tam da bunu hedefliyor.

5 MADDEDE YENİ SİSTEM

Sistem için yol haritasını en basit haliyle anlatmak istersek şöyle bir liste mümkün… Hedefi tespit et, sonra teşhis et, ardından bunu değerlendir, karar ver ve nihayetinde imha et. Bu denklem ne kadar hızlı ve koordineli işlerse korumak istediğiniz bölge o kadar güvende oluyor.

Çelik Kubbe için işin aslan payını Aselsan üstleniyor. Sistemin tam olarak ne zaman tamamlanacağı net değil. Ancak inşa edilecek kubbe için gerekli olan kimi sistemlerin geliştirildiğini ve halihazırda sahada kullanıldığını biliyoruz.