Sistemlerin sistemi Gök Vatan’ın yeni bekçisi Çelik Kubbe! Savunmada yapay zeka destekli yeni dönem

Görgün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda Türk savunma sanayisinin eriştiği seviyeye, gelecek hedeflerine ve kritik projelerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.
Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçlarına yönelik 56 projenin karara bağlandığına işaret eden Görgün, "Kamikaze insansız deniz ve hava araçları, uzun menzilli füze ile hava savunma sistemleri konularında kararlar alındı." değerlendirmesinde bulundu.
SİSTEMLER SİSTEMİ
Görgün, alınan önemli kararlardan birinin de "sistemler sistemi" olarak geliştirilecek Çelik Kubbe olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Yerli ve milli projemiz Çelik Kubbe, savunma sistemlerimizde tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ altyapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı harekat merkezine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir."
"Çelik Kubbe, ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE gibi firmalarımızın ortaklaşa çalışmalarıyla yürütülecek. Bizler Türk savunma sanayii olarak milletimizin ve devletimizin desteğiyle, ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz, yerli ve milli teknolojiler kullanarak faaliyetlerimizi artan azim ve kararlılıkla yürüteceğiz, Yükselen Türkiye'nin güçlenen yıldızı olacağız."
GÖK VATAN'IN ÜZERİNE KATMANLI GÜVENLİK ŞEMSİYESİ
En alttan başlayıp en uzun menzile kadar ağ merkezli ve yapay zeka destekli bir kalkan sağlayacak bu yapı Gök Vatan'da kuş uçurtmayacak. Peki, sistem nasıl çalışacak? Hangi savunma sanayi sistemlerini kullanacak? TRT'de yer alan değerlendirmede sistemi temel olarak Gök Vatan'ın dört bir yanını kapsayacak bir güvenlik şemsiyesi olarak düşünmek mümkün olduğu ifade edildi. Katmanlar halindeki bu sistemde temel amaç çok alçak irtifadan başlayıp en yükseğe varana kadarki tehditleri bir yelpaze içinde karşılayabilmek. Türkiye'nin ortaya koyduğu 'Çelik Kubbe' yaklaşımı tam da bunu hedefliyor.
5 MADDEDE YENİ SİSTEM
Sistem için yol haritasını en basit haliyle anlatmak istersek şöyle bir liste mümkün… Hedefi tespit et, sonra teşhis et, ardından bunu değerlendir, karar ver ve nihayetinde imha et. Bu denklem ne kadar hızlı ve koordineli işlerse korumak istediğiniz bölge o kadar güvende oluyor.
Çelik Kubbe için işin aslan payını Aselsan üstleniyor. Sistemin tam olarak ne zaman tamamlanacağı net değil. Ancak inşa edilecek kubbe için gerekli olan kimi sistemlerin geliştirildiğini ve halihazırda sahada kullanıldığını biliyoruz.
Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi
ÇELİK KUBBE'NİN İÇİNDE HANGİ SİSTEMLER OLACAK?
Az önce de bahsettiğimiz üzere sistemde başrol Aselsan'ın. Haliyle içerdeki oyuncuların birçoğu da buradaki mühendislerin geliştirdiği platformlar olacak.
Hava savunma ağını çok kısa menzil, kısa menzil, orta menzil ve uzun menzil olarak 4 katmana ayırmak mümkün.
u noktada akla ilk gelen bazı sistemleri hızlıca sayalım. İlk sırada çok kısa menzil hava savunma sistemleri var. Adından da anlaşılacağı üzere oldukça yakın mesafeden gelebilecek tehditlere çözüm üretmek için kullanılıyorlar. Azami 10 kilometre etki menzili ve 5 kilometre irtifa sınırı bulunan bu ilk çeper için Türkiye'nin elinde farklı seçenekler mevcut.
ASELSAN imzalı Korkut, Gökberk, Şahin, Göker, İhtar ve SUNGUR şemsiyenin ilk kısmında akla ilk gelenler.
ASELSAN tarafından geliştirilen Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi
Gelelim 5 ila 10 kilometre arası olarak bilinen alçak irtifa katmanına… Türkiye'nin eli burada da kuvvetli. HERİKKS, C-RAM, HİSAR A+, GÖKDEMİR, GÜRZ gerektiği takdirde kullanılabilecek sistemler.