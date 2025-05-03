Doktorlar’ın yıldızları yıllar sonra bir arada: Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan, Devrim Nas...

Kadrosunda Melike Güner, Kutsi, Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan, Bekir Aksoy, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devrim Nas, Aysun Kayacı gibi popüler isimlerin yer aldığı Doktorlar dizisi ilk bölümüyle 2006 yılında izleyici karşısına çıktı.
2011'de son bölümü yayınlanan dizi, tekrar bölümleriyle zaman zaman gündem oldu. 4 sezon düren dizi, bu kez Ela karakterini canlandıran Yasemin Özilhan'ın paylaşımıyla gündeme geldi.
Dizide Ela, Hasan ve Arslan karakterlerini canlandıran Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan ve Devrim Nas yıllar sonra buluştu.
Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan ve Devrim Nas Anadolu Efes-Panathinaikos karşılaşmasını birlikte izledi.