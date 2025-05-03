Doktorlar’ın yıldızları yıllar sonra bir arada: Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan, Devrim Nas...

2011'de son bölümü yayınlanan dizi, tekrar bölümleriyle zaman zaman gündem oldu. 4 sezon düren dizi, bu kez Ela karakterini canlandıran Yasemin Özilhan 'ın paylaşımıyla gündeme geldi.

Dizide Ela, Hasan ve Arslan karakterlerini canlandıran Yasemin Özilhan , Yağmur Atacan ve Devrim Nas yıllar sonra buluştu.

Özilhan ise o anlara ait kareyi sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.