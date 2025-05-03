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Doktorlar’ın yıldızları yıllar sonra bir arada: Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan, Devrim Nas...

Melike Güner, Kutsi, Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan, Bekir Aksoy, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devrim Nas, Aysun Kayacı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Doktorlar dizisi 2006-2011 yılları arasında televizyon izleyicisi ile buluştu. Dizide Ela, Hasan ve Arslan karakterlerini canlandıran Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan ve Devrim Nas yıllar sonra bir araya geldi. O anlara ait kareyi ise Yasemin Özilhan paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 11:17 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 11:17
Doktorlar’ın yıldızları yıllar sonra bir arada: Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan, Devrim Nas...

Kadrosunda Melike Güner, Kutsi, Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan, Bekir Aksoy, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devrim Nas, Aysun Kayacı gibi popüler isimlerin yer aldığı Doktorlar dizisi ilk bölümüyle 2006 yılında izleyici karşısına çıktı.

Doktorlar’ın yıldızları yıllar sonra bir arada: Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan, Devrim Nas...

2011'de son bölümü yayınlanan dizi, tekrar bölümleriyle zaman zaman gündem oldu. 4 sezon düren dizi, bu kez Ela karakterini canlandıran Yasemin Özilhan'ın paylaşımıyla gündeme geldi.

Doktorlar’ın yıldızları yıllar sonra bir arada: Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan, Devrim Nas...

Dizide Ela, Hasan ve Arslan karakterlerini canlandıran Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan ve Devrim Nas yıllar sonra buluştu.

Doktorlar’ın yıldızları yıllar sonra bir arada: Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan, Devrim Nas...

Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan ve Devrim Nas Anadolu Efes-Panathinaikos karşılaşmasını birlikte izledi.

Doktorlar’ın yıldızları yıllar sonra bir arada: Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan, Devrim Nas...

Özilhan ise o anlara ait kareyi sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Doktorlar’ın yıldızları yıllar sonra bir arada: Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan, Devrim Nas...

Öte yandan oyuncuların yıllar içindeki değişimleri de dikkatlerden kaçmadı.

Doktorlar’ın yıldızları yıllar sonra bir arada: Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan, Devrim Nas...

İşte o paylaşım...