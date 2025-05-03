Günel Zeynalova’dan yıllar sonra gelen Ebru Gündeş itirafı! Meğer nişanlısıyla evlenen Ebru’yu affetmiş...

Küçük yaşlarda İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 'Didem' şarkısıyla hafızalara kazınan Günel Zeynalova, yaşadığı ihanet olayıyla bir dönemin magazin gündemine damga vurmuştu.

Bir dönemin en çok konuşulan magazin olayı yıllar sonra Günel'in açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi.