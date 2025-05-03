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Günel Zeynalova’dan yıllar sonra gelen Ebru Gündeş itirafı! Meğer nişanlısıyla evlenen Ebru’yu affetmiş...

İbrahim Tatlıses'in küçük yaşlarda keşfettiği "Azeri Kızı" lakabıyla Günel Zeynalova, sosyal medya hesabında Ebru Gündeş ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Ünlü şarkıcı, geçmişte nişanlısı Reza Zarrab'la yasak aşk yaşayan Ebru Gündeş'i affettiğini açıkladı. İşte Günel Zeynalova'nın kısa sürede gündem olan o açıklaması...

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 10:15 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 10:46
Günel Zeynalova’dan yıllar sonra gelen Ebru Gündeş itirafı! Meğer nişanlısıyla evlenen Ebru’yu affetmiş...

Küçük yaşlarda İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 'Didem' şarkısıyla hafızalara kazınan Günel Zeynalova, yaşadığı ihanet olayıyla bir dönemin magazin gündemine damga vurmuştu.

Günel Zeynalova’dan yıllar sonra gelen Ebru Gündeş itirafı! Meğer nişanlısıyla evlenen Ebru’yu affetmiş...

Evlilik hazırlıkları yaptığı sırada ihanetle sarsılan Günel, televizyon kanallarına çıkıp Ebru Gündeş'in 8 yıllık sevgilisi Zarrab'ı elinden aldığını söylemişti.

Günel Zeynalova'dan yıllar sonra gelen Ebru Gündeş itirafı!

Günel Zeynalova’dan yıllar sonra gelen Ebru Gündeş itirafı! Meğer nişanlısıyla evlenen Ebru’yu affetmiş...

Bir dönemin en çok konuşulan magazin olayı yıllar sonra Günel'in açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi.

Günel Zeynalova’dan yıllar sonra gelen Ebru Gündeş itirafı! Meğer nişanlısıyla evlenen Ebru’yu affetmiş...

Sosyal medya hesabında takipçileriyle dertleşen Günel, art arda yayınladığı videolardan birinde Ebru Gündeş'e yer verdi.

Günel Zeynalova’dan yıllar sonra gelen Ebru Gündeş itirafı! Meğer nişanlısıyla evlenen Ebru’yu affetmiş...

Söz konusu videolarda sohbeti affetme konusuna getiren Günel, ve geçmişte nişanlısı Reza Zarrab'la yasak aşk yaşayan Ebru Gündeş'i affettiğini açıkladı.

Günel Zeynalova’dan yıllar sonra gelen Ebru Gündeş itirafı! Meğer nişanlısıyla evlenen Ebru’yu affetmiş...

Günel "Ben arkadaşlarıma 'Affedin herkesi' derim. Kalbinizde sizi üzen insanları bağışlayın. Hani bana soruyorsunuz ya; 'Ebru Gündeş'i affettin mi?' diye… Evet ben kalbimde herkesi affettim" ifadelerini kullandı.

Günel Zeynalova’dan yıllar sonra gelen Ebru Gündeş itirafı! Meğer nişanlısıyla evlenen Ebru’yu affetmiş...

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab, 2010-2021 yılları arasında evli kaldı ve Alara adında bir kızları oldu.