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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Turkuvaz Medya'nın zirvesinde açıkladı: Yeni Gabarlar ve keşifler peşindeyiz

Enerji alanında attığım adımlar ve stratejik konumuyla dikkat çeken Türkiye, küresel enerji vizyonuna yön verecek yeni iş birliklerinin temelini İstanbul'da attı. Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki büyük keşfin ardından "yeni Gabarlar" hedefini açıkladı. Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık ve merkez ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Bakan Alparslan Bayraktar, "Ülke olarak sahip olduğumuz maden potansiyelini ekonomiye kazandırmak için hareket ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 14:44 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 15:17
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Turkuvaz Medya’nın zirvesinde açıkladı: Yeni Gabarlar ve keşifler peşindeyiz

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Enerji kaynaklarının Avrupa'ya sevkiyatında kilit rol üstlenen, dünyanın dört bir yanında yaptığı aramalarla küresel bir oyuncu olmayı hedefleyen Türkiye enerji alanında yeni iş birliklerinin temelini İstanbul'da attı.

Bakan Bayraktar'dan INRES 2025'te önemli mesajlar!

TURKUVAZ MEDYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI: İSTANBUL DOĞAL KAYNAKLAR ZİRVESİ
Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde bugün düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2025), enerji ve doğal kaynaklar alanında dünyanın önde gelen isimlerini İstanbul'da bir araya getirdi.

İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2025) (Takvim.com.tr)İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2025) (Takvim.com.tr)

BAKAN BAYRAKTAR'DAN 'ENERJİ' MESAJI: HEDEF MERKEZ ÜSSÜ OLMAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, "Sakarya gaz sahası projesinin birinci fazı tamamlandı." dedi.

İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2025) (Takvim.com.tr)İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2025) (Takvim.com.tr)

Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

"En önemli ithalat kalemlerimiz olan petrol ve doğalgazı kendi imkanlarımızla arayacağız, varsa bulup üreteceğiz diyerek yola çıktık. Kısa bir süre içerisinde netice aldık. Kararlılıkla yaptığımız çalışma sonucunda Karadeniz'de Cumhuriyet tarihimizin en büyük rezervini keşfettik. Rekor bir sürede denizin altından çıkararak karaya ulaştırdık. Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olan projeyi devreye aldık.

Sakarya Gaz Sahası projesinin birinci fazı tamamlandı.

Gabar'da Türkiye'nin en büyük petrol rezervi keşfine imza attık. Gabar artık göç veren değil, göç alan bir cazibe merkezine dönüşüyor. Terörsüz Türkiye idealimiz Gabar'la çok daha anlam buluyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)

Sadece Mavi Vatan ve kara alanlarımızda değil farklı coğrafya ve kıtalarda a iş birliği gerçekleştiriyoruz. Libya'da Irak'ta Pakistan ve Hazar bölgesinde aktif bir enerji politikası yürütüyoruz. Kazan kazan anlayışıyla ortaklıklar kuruyoruz.

Enerjide tam bağımsızlık hedefine kararlılıkla ilerliyoruz. Yenilenebilir enerjiyi potansiyelini en üst düzeyde kullanmayı ve oyun değiştirici hamleleri sahada uygulamaya koyuyoruz.

Enerjide merkez ülke olan bir Türkiye hedefliyoruz.

Ülke olarak sahip olduğumuz maden potansiyelini ekonomiye kazandırmak için hareket ediyoruz. Özellikle bor madeni gibi güçlü olduğumuz alanda katma değerli üretime odaklanmış durumdayız. Yurt dışında da maden kurmayı hedefliyoruz.

Ayrıca dünya ekonomisinin en kritik taşlarından biri haline gelen nadir toprak elementleri konusunda Türkiye'yi önemli bir konuma getirmeyi hedefliyoruz.

INRES'in önemli bir marka haline geleceğine inanıyoruz.

Yurt içi ve dışından Kafkasya'dan Orta Doğu'ya Avrupa'dan Afrika ve Asya'ya zirveye katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum."

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