Enerji kaynaklarının Avrupa'ya sevkiyatında kilit rol üstlenen, dünyanın dört bir yanında yaptığı aramalarla küresel bir oyuncu olmayı hedefleyen Türkiye enerji alanında yeni iş birliklerinin temelini İstanbul'da attı.
TURKUVAZ MEDYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI: İSTANBUL DOĞAL KAYNAKLAR ZİRVESİ
Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde bugün düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2025), enerji ve doğal kaynaklar alanında dünyanın önde gelen isimlerini İstanbul'da bir araya getirdi.
İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2025) (Takvim.com.tr)
BAKAN BAYRAKTAR'DAN 'ENERJİ' MESAJI: HEDEF MERKEZ ÜSSÜ OLMAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Bayraktar, "Sakarya gaz sahası projesinin birinci fazı tamamlandı." dedi.
İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2025) (Takvim.com.tr)
Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:
"En önemli ithalat kalemlerimiz olan petrol ve doğalgazı kendi imkanlarımızla arayacağız, varsa bulup üreteceğiz diyerek yola çıktık. Kısa bir süre içerisinde netice aldık. Kararlılıkla yaptığımız çalışma sonucunda Karadeniz'de Cumhuriyet tarihimizin en büyük rezervini keşfettik. Rekor bir sürede denizin altından çıkararak karaya ulaştırdık. Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olan projeyi devreye aldık.
Sakarya Gaz Sahası projesinin birinci fazı tamamlandı.
Gabar'da Türkiye'nin en büyük petrol rezervi keşfine imza attık. Gabar artık göç veren değil, göç alan bir cazibe merkezine dönüşüyor. Terörsüz Türkiye idealimiz Gabar'la çok daha anlam buluyor.