Enerji kaynaklarının Avrupa'ya sevkiyatında kilit rol üstlenen, dünyanın dört bir yanında yaptığı aramalarla küresel bir oyuncu olmayı hedefleyen Türkiye enerji alanında yeni iş birliklerinin temelini İstanbul'da attı.

İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2025) (Takvim.com.tr)

Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

"En önemli ithalat kalemlerimiz olan petrol ve doğalgazı kendi imkanlarımızla arayacağız, varsa bulup üreteceğiz diyerek yola çıktık. Kısa bir süre içerisinde netice aldık. Kararlılıkla yaptığımız çalışma sonucunda Karadeniz'de Cumhuriyet tarihimizin en büyük rezervini keşfettik. Rekor bir sürede denizin altından çıkararak karaya ulaştırdık. Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olan projeyi devreye aldık.

Sakarya Gaz Sahası projesinin birinci fazı tamamlandı.

Gabar'da Türkiye'nin en büyük petrol rezervi keşfine imza attık. Gabar artık göç veren değil, göç alan bir cazibe merkezine dönüşüyor. Terörsüz Türkiye idealimiz Gabar'la çok daha anlam buluyor.