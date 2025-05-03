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Hakan Sabancı’nın Hande Erçel paylaşımı akıllara evlilik teklifini getirdi! Arzu Sabancı’nın sürpriz hamlesi “Yakında düğün var” dedirtti

Arzu Sabancı ile Ömer Sabancı'nın oğulları Hakan Sabancı, oyuncu Hande Erçel ile sürdürdüğü mutlu birliktelikle sık sık magazin gündeminde yer aldı. Sabancı, son olarak sevgilisiyle yaptığı sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Ünlü iş insanı, sevgilisi Hande Erçel ile birlikte Roma - Paris treninde çekildiği yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Romantik paylaşım akıllara evlilik teklifini getirirken Arzu Sabancı'nın sürpriz hamlesi "Yakında düğün var" dedirtti.

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 09:15
Hakan Sabancı’nın Hande Erçel paylaşımı akıllara evlilik teklifini getirdi! Arzu Sabancı’nın sürpriz hamlesi Yakında düğün var dedirtti

Arzu Sabancı ile Ömer Sabancı'nın oğulları Hakan Sabancı, uzun bir süre önce kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı.

Hakan Sabancı’nın Hande Erçel paylaşımı akıllara evlilik teklifini getirdi! Arzu Sabancı’nın sürpriz hamlesi Yakında düğün var dedirtti

Her fırsatta yurtdışı tatiline çıkan ünlü çift, zaman zaman ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Paris Moda Haftası dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı'nın yanında olmamasıyla ilgili "Hakan yanımda değildi çünkü iş için gittim. Genellikle iş seyahatlerime benimle gelmiyor, daha çok tatillerde beraberiz" açıklamasını yaparak iddiaları yalanladı.

Hakan Sabancı’nın Hande Erçel paylaşımı akıllara evlilik teklifini getirdi! Arzu Sabancı’nın sürpriz hamlesi Yakında düğün var dedirtti

Ayrılık iddialarının ardından ikili tatil için Maldivler'e uçtu. Maldivler dönüşü havaalanında görüntülenen ünlü çift, "Tatilimiz çok güzel geçti, yurda döndük" açıklamasında bulundu.

Hakan Sabancı’nın Hande Erçel paylaşımı akıllara evlilik teklifini getirdi! Arzu Sabancı’nın sürpriz hamlesi Yakında düğün var dedirtti

HAKAN SABANCI'DAN ROMANTİK PAYLAŞIM

Attıkları her adımla çok konuşulan ikili bu kez Hakan Sabancı'nın paylaşımıyla gündem oldu.

Hakan Sabancı’nın Hande Erçel paylaşımı akıllara evlilik teklifini getirdi! Arzu Sabancı’nın sürpriz hamlesi Yakında düğün var dedirtti

Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel ile birlikte Roma - Paris treninde çekildiği yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hakan Sabancı’nın Hande Erçel paylaşımı akıllara evlilik teklifini getirdi! Arzu Sabancı’nın sürpriz hamlesi Yakında düğün var dedirtti

İkilinin romantik karesi, akıllara evlilik teklifini getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Fotoğrafları görünce evlilik teklifi var sandım" derken bir başkası "Umarım bu bir evlilik teklifidir" ifadelerini kullandı.

Hakan Sabancı’nın Hande Erçel paylaşımı akıllara evlilik teklifini getirdi! Arzu Sabancı’nın sürpriz hamlesi Yakında düğün var dedirtti

ARZU SABANCI KAYITSIZ KALMADI

Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı da paylaşıma kayıtsız kalmadı. Sabancı, oğlunun sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşımı beğenmeden geçemedi.

Hakan Sabancı’nın Hande Erçel paylaşımı akıllara evlilik teklifini getirdi! Arzu Sabancı’nın sürpriz hamlesi Yakında düğün var dedirtti

Arzu Sabancı'nın bu hamlesi "Yakında düğün var" dedirtti.

Hakan Sabancı’nın Hande Erçel paylaşımı akıllara evlilik teklifini getirdi! Arzu Sabancı’nın sürpriz hamlesi Yakında düğün var dedirtti

İşte Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in çok konuşulan romantik pozu...