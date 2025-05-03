Hakan Sabancı’nın Hande Erçel paylaşımı akıllara evlilik teklifini getirdi! Arzu Sabancı’nın sürpriz hamlesi “Yakında düğün var” dedirtti

Arzu Sabancı ile Ömer Sabancı'nın oğulları Hakan Sabancı, uzun bir süre önce kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı.

Her fırsatta yurtdışı tatiline çıkan ünlü çift, zaman zaman ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Paris Moda Haftası dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı'nın yanında olmamasıyla ilgili "Hakan yanımda değildi çünkü iş için gittim. Genellikle iş seyahatlerime benimle gelmiyor, daha çok tatillerde beraberiz" açıklamasını yaparak iddiaları yalanladı.

Ayrılık iddialarının ardından ikili tatil için Maldivler'e uçtu. Maldivler dönüşü havaalanında görüntülenen ünlü çift, "Tatilimiz çok güzel geçti, yurda döndük" açıklamasında bulundu.

HAKAN SABANCI'DAN ROMANTİK PAYLAŞIM Attıkları her adımla çok konuşulan ikili bu kez Hakan Sabancı'nın paylaşımıyla gündem oldu.