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CHP otobüsü dur ihtarına uymadı polisin üzerine sürdü! Acımasız saldırının hesabı sorulacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi başındaki kadın polisin üzerine CHP otobüsüyle gerçekleştiren saldırının hesabının sorulacağını bildirdi. Yerlikaya, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır." dedi. EGM otobüsü kullanan G.G. isimli şahıs hakkında "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 14:04 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 14:10
CHP otobüsü dur ihtarına uymadı polisin üzerine sürdü! Acımasız saldırının hesabı sorulacak

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi başındaki kadın polisin üzerine CHP otobüsüyle gerçekleştiren saldırının hesabının sorulacağını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir.

CHP otobüsüyle polise saldırı anı kamerada

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır.

Polise saldırı (Ekran görüntüsü)Polise saldırı (Ekran görüntüsü)

Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz.

Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır.

EGM'nin açıklaması (Sosyal medya)EGM'nin açıklaması (Sosyal medya)

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Emniyet Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, CHP otobüsünü kullanan G.G. isimli şahıs hakkında "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere ye verildi:

Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağı kararına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü bir partinin ses ve yayın otobüsü, "girişinin ve bulunmasının yasak olduğu" Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalışmıştır.

Sürücü, görevli polis memurumuzun "dur" ihtarına uymamış; aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzce söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahıs hakkında "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur.

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