CHP otobüsü dur ihtarına uymadı polisin üzerine sürdü! Acımasız saldırının hesabı sorulacak

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü) Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir.

Polise saldırı (Ekran görüntüsü)

Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz.

Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır.