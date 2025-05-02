Mahkeme kararını açıkladı! Adnan Oktar’dan inanılmaz savunma: Kadınların bana olan sevgisi kıskanıldı

Oktar, "Ben mehdilik iddiasında değilim. Türkiye'de yüzlerce mehdi adayı var. Bir gün çıkıp mehdilik ilan edeceğimi düşünüyorlar. Gerçek mehdiyi hapis etsen de güçlenir. Mehdi korkulacak bir şey değildir. Beni görevlendirirseniz İsrail ile Filistin'in arasını bulurum. Kadın cinayetlerini de durdururum. Birbirinden güzel nur gibi kadınlar her gün öldürülüyor. Türkiye de büyük bir sevgi sorunu var, bunu hükümet yapamaz. Dekolte giyen, dans eden ve neşeli insanların da Müslüman olabileceğini gösterdim. Kadınların bana olan sevgisi çok kıskanıldı" dedi.

"KADINLARIN BANA OLAN SEVGİSİ KISKANILDI"

"İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN OYUNU" Oktar savunmasında, kendisine yönelik suçlamaların samimiyetsiz ve İngiliz derin devletinin oyunu olduğunu öne sürdü.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına, Adnan Oktar 'la birlikte 14 sanık ve avukatları katıldı. 2 sanık ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Adnan Oktar. (AA)

Adnan Oktar ve Sinem Hacer Tezyapar'ın avukatı Enes Akbaş ise müvekkillerinin gerçek olmayan bir dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasından dolayı 7 yıl boyunca yargılandıklarını belirterek, beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Oktar'ın aralarında bulunduğu 13 sanığın eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Heyet, 3 sanığın da suçun yasal unsurları oluşmadığından beraatine hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 72'si tutuklu 215 sanıklı dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince 16 Kasım 2022'de karara bağlanmıştı.

Mahkeme heyeti, örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen sanık Adnan Oktar'ı "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplam 891 yıl hapisle cezalandırmıştı. Heyet, Oktar'ı yönetici konumunda bulunduğu için diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tutarak, diğer sanıkların cezalarıyla toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum etmişti.

Heyet, "örgüt yöneticiliği" iddiasıyla yargılanan sanıklar Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Ulviye Didem Ürer, Yeliz Aksoy, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan ve Fatma Ceyda Ertüzün'e de benzer suçlardan ayrı ayrı 8 bin 658 yıl hapis vermişti.