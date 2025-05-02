PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Mahkeme kararını açıkladı! Adnan Oktar'dan inanılmaz savunma: Kadınların bana olan sevgisi kıskanıldı

Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçları yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı. Savunma yapan Oktar, mehdilik iddiasında bulunmadığını belirterek "Kadınların bana olan sevgisi çok kıskanıldı" dedi.

Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 15:27 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 15:38
Mahkeme kararını açıkladı! Adnan Oktar’dan inanılmaz savunma: Kadınların bana olan sevgisi kıskanıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına, Adnan Oktar'la birlikte 14 sanık ve avukatları katıldı. 2 sanık ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

"İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN OYUNU"
Oktar savunmasında, kendisine yönelik suçlamaların samimiyetsiz ve İngiliz derin devletinin oyunu olduğunu öne sürdü.

"KADINLARIN BANA OLAN SEVGİSİ KISKANILDI"

Oktar, "Ben mehdilik iddiasında değilim. Türkiye'de yüzlerce mehdi adayı var. Bir gün çıkıp mehdilik ilan edeceğimi düşünüyorlar. Gerçek mehdiyi hapis etsen de güçlenir. Mehdi korkulacak bir şey değildir. Beni görevlendirirseniz İsrail ile Filistin'in arasını bulurum. Kadın cinayetlerini de durdururum. Birbirinden güzel nur gibi kadınlar her gün öldürülüyor. Türkiye de büyük bir sevgi sorunu var, bunu hükümet yapamaz. Dekolte giyen, dans eden ve neşeli insanların da Müslüman olabileceğini gösterdim. Kadınların bana olan sevgisi çok kıskanıldı" dedi.

Adnan Oktar. (AA)Adnan Oktar. (AA)

Adnan Oktar ve Sinem Hacer Tezyapar'ın avukatı Enes Akbaş ise müvekkillerinin gerçek olmayan bir dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasından dolayı 7 yıl boyunca yargılandıklarını belirterek, beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Oktar'ın aralarında bulunduğu 13 sanığın eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Heyet, 3 sanığın da suçun yasal unsurları oluşmadığından beraatine hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 72'si tutuklu 215 sanıklı dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince 16 Kasım 2022'de karara bağlanmıştı.

Mahkeme heyeti, örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen sanık Adnan Oktar'ı "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplam 891 yıl hapisle cezalandırmıştı. Heyet, Oktar'ı yönetici konumunda bulunduğu için diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tutarak, diğer sanıkların cezalarıyla toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum etmişti.

Heyet, "örgüt yöneticiliği" iddiasıyla yargılanan sanıklar Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Ulviye Didem Ürer, Yeliz Aksoy, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan ve Fatma Ceyda Ertüzün'e de benzer suçlardan ayrı ayrı 8 bin 658 yıl hapis vermişti.

Adnan Oktar. (AA)Adnan Oktar. (AA)

Davada, 106 sanığı "örgüt üyeliği" suçundan 4 yıl 6'şar ay hapse çarptıran mahkeme, 8 sanığı "örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 3'er yıl hapisle cezalandırmıştı.

16 sanık hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulayan heyet, bu sanıklara çeşitli oranlarda hapis cezaları verirken, 67 sanık da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası almıştı.

Heyet ayrıca, sanık Mert Sucu'yu "örgüt üyeliği", "cinsel istismar", "cinsel saldırı", "görevini yaptırmamak için direnme" ve iki polis memuruna karşı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 152 yıl 5 ay hapisle cezalandırmış, 3 sanığın dosyasını ise ayırmıştı.

İSTİNAFIN KARARI

Yerel mahkemenin kararını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), bir kısım sanıklar hakkında "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek", "kaçakçılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçları yönünden bozma kararı vermişti.

Ana dava dosyasından ayrılan sanıkların dosyası, istinafın görevsizlik kararıyla Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Öte yandan İstinaf, bazı sanıklar yönünden ise onama kararı vererek dava dosyasını Yargıtay'a göndermişti.

Adnan Oktar. (AA)Adnan Oktar. (AA)

YARGITAY'IN KARARI
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dava kapsamında mahkemenin kararını temyiz eden 91 sanık yönünden incelemesini 10 Temmuz 2024'te tamamlamıştı.

Daire, Adnan Oktar'a, "suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel istismar", "cinsel saldırı", "eğitim öğretim hakkının engellenmesi", ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verilen toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezasını onarken, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan verilen hapis cezasını "dava yokluğu" gerekçesiyle bozmuştu.

Örgüt yöneticisi olduğu belirtilen sanıklardan Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Tarkan Yavaş, Alev Babuna, Ulviye Didem Ürer, Merve Büyükbayrak, Yeliz Aksoy, Sinem Hacer Tezyapar ve Aylin Atmaca hakkındaki, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından verilen hapis cezaları da onanmıştı. Daire, örgüt yöneticisi kabul edilen bu kişilerin Türk Ceza Kanunu'nun "Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır." hükmü gereğince Oktar'ın işlediği suçlar yönünden verilen hapis cezalarını ise "yetersiz gerekçe" nedeniyle bozmuştu.

Adnan Oktar'ın villası. (Takvim.com.tr/Arşiv)Adnan Oktar'ın villası. (Takvim.com.tr/Arşiv)

Örgüt üyesi kabul edilen 78 sanığa, "cinsel saldırı", "nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından verilen 18 yıl 9 aydan 351 yıl 9 aya kadar süreli hapis cezaları da daire tarafından onanmıştı.

Daire ayrıca, örgüt faaliyetleri kapsamında sübut bulan suçlarda kullanıldığı ve bu suçlardan elde edildiği kabul edilen menkul-gayrimenkul eşya ile hak ve alacakların TCK'nın ilgili maddeleri gereğince ayrı ayrı müsaderesine ilişkin verilen kararı da onamıştı.

YENİDEN GÖRÜLEN DAVADA KARAR

İstinafın bozma kararının ardından Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek", "kaçakçılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçları yönünden yeniden görülen davada karar açıklanmıştı.

Kararını açıklayan heyet, Adnan Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer, Özkan Deniz, Fatma Ceyda Ertüzün, Murat Yeşiltuna ve Yeliz Aksoy'un "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek" ile "kaçakçılık" suçlarından ayrı ayrı beraatine hükmetmişti.

Sanık Ayşe Osma'nın "görevi kötüye kullanma" suçundan beraatine karar veren heyet, sanık Çağlar Keşkek'in "kaçakçılık" ve "resmi belgede sahteciliğe yardım" suçundan, Uğur Şahin'in ise "kaçakçılık" suçundan beraatine karar vermişti.

Heyet, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 17. maddesinin 2. fıkrası gereğince kaçakçılık suçuyla birlikte işlenen sahtecilik suçu dışında, kaçakçılık suçundan açılan davaların başka suçlardan açılan davalarla birlikte görülemeyeceğini dikkate alarak, sanıklar hakkındaki "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarının bu dosyadan ayrılmasına hükmetmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Turkuvaz Medya zirvesinde açıkladı: Hedefimi doğal gaz ve petrol aramalarında küresel aktör olmak
CHP’de kafalar çorba: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nun bu görüntülerine ne diyecek
CANLI | Dünyanın gözü İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde! Nijerli Bakan Turkuvaz zirvesinde açıkladı: Sömürü bitti Türkiye ile iş birliği zamanı
CHP otobüsü dur ihtarına uymadı polisin üzerine sürdü! Acımasız saldırının hesabı sorulacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Turkuvaz Medya’nın zirvesinde açıkladı: Yeni Gabarlar ve keşifler peşindeyiz
Vatikan’da beyaz duman hazırlığı! Sistine Şapeli’nde baca hazır: Sıra yeni Papa’da
Türkiye Somali’de petrol arıyor… Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed Takvim’e konuştu: Kendimizi bu keşif için adadık
Mahkeme kararını açıkladı! Adnan Oktar’dan inanılmaz savunma: Kadınların bana olan sevgisi kıskanıldı
Özgür Özel’den çifte operasyon! Mansur Yavaş adaylık formülüne ne dedi? Kulislerde çarpıcı iddia
CANLI TAKİP |TEKNOFEST KKTC’de ikinci gün! 7’den 70’e büyük ilgi! Gazilerden tam bağımsızlık vurgusu: Görüp gururlanmamak elde değil
İngilizlere Didim kapanı: CHP’li belediye çalışanlarından sahte vekalet gerçek vurgun!
Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalar Turkuvaz Medya zirvesinde atıldı!
Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi
Suriye’de Dürzi oyunu! İsrail’den Şam’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı
İşte yeni hayat | Çalışma yaşamına ve emekliliğe ilişkin yeni reformlar yolda!
Signalgate skandalı Beyaz Saray’dan kovdurdu! ABD basınından Mike Waltz iddiası: Trump emri verdi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Takvim’e konuştu! Başkan Erdoğan’ı hedef alan Rum lider Nikos Hristodulidis’e ayar: O defter kapandı
Esad düştü İran’ın Marshall planı çöktü! 400 milyar dolarlık emperyal fiyasko: Flaş USAID detayı
Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!
Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...