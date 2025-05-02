Başkan Erdoğan’dan Turkuvaz’ın düzenlediği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkuaz Medya'nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Enerji Bakanlığımıza ve Turkuvaz Medya'ya teşekkür ediyorum.



Önemli meselelerin ele alınacağı zirve isabetli. Türkiye enerji denkleminde stratejik bir yere sahip. Türkiye'yi küresel enerjinin güvenli limanı yapıyoruz.

KÜRESEL BİR AKTÖR HALİNE GELECEĞİZ

Keşiflerle bu alanda şeytanın bacağını kırdık. İnşallah Türkiye'yi doğal gaz ve petrol aramada küresel bir aktör haline getireceğiz. Gabar'da günlük üretim 81 bin varili geçti.