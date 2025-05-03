Cem Karaca’nın bir tek eşine söylediği sırrı 21 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer İlkim Karaca’ya yazdığı veda mektubunda...

"CANIM BENİM! BİR TANEM İLKİM'İM!"

Karaca, ölümünden üç yıl önce eşi için kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer vermiş:

"Ben çok yakında öleceğim, bunu hissetmek değil, biliyorum. Ve adına lösemi diyecekler... Hoş kal, hoş yaşa ve beni, sana rağmen, unut! Ya da unutma…

Ama sana son iki lafım şudur:

1. Hayat, her şeye rağmen güzeldir.

2. Seni bu dünyada çok sevdim"