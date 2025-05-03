Cem Karaca’nın bir tek eşine söylediği sırrı 21 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer İlkim Karaca’ya yazdığı veda mektubunda...

Anadolu rock müziğin kurucularından Cem Karaca, 8 Şubat 2004 sabahı geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.
Tamirci Çırağı, Ceviz Ağacı ve Sevda Kuşun Kanadında gibi şarkılarla gönüllere taht kuran Cem Karaca hakkındaki bir gerçek, ölümden 21 yıl sonra açığa çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre; sanatçı, 2004 yılında kaldırıldığı hastanede kalp krizi nedeniyle gözlerini hayata yummuştu. Ancak Karaca, aynı zamanda kanserle de mücadele ediyormuş.
Bu gerçek usta sanatçının eşi İlkim Karaca'ya yazdığı aşk mektubunda ortaya çıktı.
"CANIM BENİM! BİR TANEM İLKİM'İM!"
Karaca, ölümünden üç yıl önce eşi için kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer vermiş:
"Ben çok yakında öleceğim, bunu hissetmek değil, biliyorum. Ve adına lösemi diyecekler... Hoş kal, hoş yaşa ve beni, sana rağmen, unut! Ya da unutma…
Ama sana son iki lafım şudur:
1. Hayat, her şeye rağmen güzeldir.
2. Seni bu dünyada çok sevdim"