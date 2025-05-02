Türkiye Somali’de petrol arıyor… Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed Takvim’e konuştu: Kendimizi bu keşif için adadık

Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu'nun enerji kaynaklarının Avrupa'ya sevkiyatında kilit rol üstlenen, dünyanın dört bir yanında yaptığı aramalarla küresel bir oyuncu olmayı hedefleyen Türkiye enerji alanında yeni iş birliklerinin temelini İstanbul 'da atıyor.

Oturumda Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 'ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Libya Devleti Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ebu Heisa, Nijer Cumhuriyeti Maden Bakanı Ousmane Abarchi, Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Muhammed, Suudi Arabistan Krallığı Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halid El Mudaifer, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Boglárka Illés yer aldı.

Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ve Takvim.com.tr Sunucu editörü Fatma Gül

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Türkiye ve Somali arasında karada petrol ve gaz araması için geçtiğimiz ay yapılan anlaşmayı değerlendiren Mohamed şunları söyledi:

"İstanbul'daki bu zirveye katıldığım için çok mutluyum. Burada toplanmaktan ve bu sektörde bir arada bulunmaktan memnunum. Burada bulunduğumuz zaman içinde bu zirvede her iki ülke için de farklı fikirler ve gelecek planlarına sahip olmayı bekliyoruz.