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Türkiye Somali’de petrol arıyor… Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed Takvim’e konuştu: Kendimizi bu keşif için adadık

Türkiye, enerji alanındaki küresel açılımını Afrika’ya taşıyor... Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde Takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye ile imzaladığımız petrol anlaşması için hazırız, kendimizi bu keşfe adadık" dedi. Bakan Mohamed, Türk ekiplerinin Somali halkıyla güçlü bir iletişim kurduğunu ve bölgedeki çalışmaların halk tarafından desteklendiğini vurguladı.

Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 13:43 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 13:47
Türkiye Somali’de petrol arıyor… Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed Takvim’e konuştu: Kendimizi bu keşif için adadık

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Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu'nun enerji kaynaklarının Avrupa'ya sevkiyatında kilit rol üstlenen, dünyanın dört bir yanında yaptığı aramalarla küresel bir oyuncu olmayı hedefleyen Türkiye enerji alanında yeni iş birliklerinin temelini İstanbul'da atıyor.

Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde bugün düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2025), enerji ve doğal kaynaklar alanında dünyanın önde gelen isimlerini İstanbul'da bir araya getirdi.

İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (Takvim.com.tr)İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (Takvim.com.tr)

BAKANLAR OTURUMU GERÇEKLEŞTİ: ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE MADENCİLİK
Zirvede ikinci oturumunda "Enerji Dönüşümünde Madencilik: Kaynak Güvenliği Konusunda Bakanlar Diyaloğu" başlığıyla gerçekleşti.

Oturumda Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Libya Devleti Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ebu Heisa, Nijer Cumhuriyeti Maden Bakanı Ousmane Abarchi, Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Muhammed, Suudi Arabistan Krallığı Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halid El Mudaifer, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Boglárka Illés yer aldı.

Enerji Dönüşümünde Madencilik: Kaynak Güvenliği Konusunda Bakanlar Diyaloğu (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Enerji Dönüşümünde Madencilik: Kaynak Güvenliği Konusunda Bakanlar Diyaloğu (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

SOMALİLİ BAKAN TAKVİM'E KONUŞTU
Oturuma katılan Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Türkiye'nin Afrika kıtalarında enerji alanındaki atılımı hakkında Takvim.com.tr'den Fatma Gül'e özel açıklamalarda bulundu.

Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ve Takvim.com.tr Sunucu editörü Fatma GülSomali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ve Takvim.com.tr Sunucu editörü Fatma Gül

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM
Türkiye ve Somali arasında karada petrol ve gaz araması için geçtiğimiz ay yapılan anlaşmayı değerlendiren Mohamed şunları söyledi:

"İstanbul'daki bu zirveye katıldığım için çok mutluyum. Burada toplanmaktan ve bu sektörde bir arada bulunmaktan memnunum. Burada bulunduğumuz zaman içinde bu zirvede her iki ülke için de farklı fikirler ve gelecek planlarına sahip olmayı bekliyoruz.

Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Takvim.com.tr'ye konuştuSomali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Takvim.com.tr'ye konuştu

"KENDİMİZİ BU KEŞİF İÇİN ADADIK"
Biz Türkiye ile anlaşma imzaladık ve hemen başlamak için hazırlandık. İstanbul'dan Somali'ye araştırmaların sonuçlarını bekliyoruz. Mümkün olan tüm verileri toplayıp değerlendirmeleri yaptıktan sonra keşfi başlatacağız, gerekli malzemeleri getireceğiz. Somali'nin güvenlik bağlantılarını bilerek keşif yapacağımız bölgenin güvenliğine kendimizi adamış bulunmaktayız.

SOMALİ HALKI DESTEK VERİYOR
Bölgedeki topluma gelirsek, bölgedeki toplumla iş birliği içinde olmaya çalışıyoruz. Somali halkı, bölgedeki çalışmaları destekliyor.

Mesela Türk ekibi, bölgedeki halkla etkileşim içinde yani onların kabullenmesine de sahibiz. Onlarla çoktan iletişim içindeyiz, onlardan iş birliği bekliyoruz ve çalışmalar sırasında kötü hiçbir şey olmayacak inşallah."

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Türkiye Somali’de petrol arıyor… Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed Takvim’e konuştu: Kendimizi bu keşif için adadık
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