Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Program kapsamında 3 gün boyunca tüm etkinliklerin tüm katılımcılar için faydalar getirmesini diliyorum. Yeşilay doktor Mazhar Osman ve 19 arkadaşının bir araya gelmesiyle 5 Mart 1920'de kuruldu. Çeşitli bağımlılıklarla toplumu içeriden işgal etmeye çalışan işgal güçlerinin sinsi oyunu Yeşilay'ın vücut bulmasıyla akamete uğratıldı.

Yeşilay 120 şubesi 105 danışmanlık merkezi ve rehabilitasyon merkezleriyle ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteriyor. Sivil toplum faaliyetlerinde ufuk açıcı roller üstleniyor.

Başarılarla dolu 105 yılı geride bırakan Yeşilay'ımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Çalışanıyla, üyesiyle, gönüllüsüyle her bir ferdine teşekkürlerimi iletiyorum.

Yeşilay'ımızın kurucularını rahmetle yad ediyorum. Güçlü aile güçlü milleti, güçlü millet ise güçlü devleti meydana getirir. En küçük bir zaafiyet telafisi imkansız felaketlere yol açar. Sıhhatli bir bünyenin en büyük düşmanlarından biri bağımlılıktır.

Çocuklarımız ebeveynleriyle geçirdikleri zamandan fazlasını sanal alemde geçiriyor.

İnternet ve sosyal medya içeriklerinin gençlerimizi, toplum yapımızı hedef aldığı bir dönemde ailelerimiz de çok dikkatli olmalıdır.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE BİRLİK ÇAĞRISI

Sanal bahis ve kumar girdabında boğulmuş nesiller görmek istemiyoruz. Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz. Bağımlılıkla mücadele de işte öyle alandır. Bu sorunun üzerine hep beraber gitmemiz gerekiyor.

Milli içkimiz ayrandır dediğimiz için acımasızca eleştirildim. Sigarayla mücadeleyi önemsediğimiz için saldırıların hedefi olduk. Yasakçı ilan edildik. 14 Mayıs seçimleri öncesinde benzer iftiralarla karşılaştık. Alkolü sembolleştirme politikası muhalefet tarafından devam ettiriliyor. Sosyal tesisleri adeta meyhaneye çeviriyorlar.

DERTLERİ SU FİYATI DEĞİL

Biranın şarabın fiyatını dert ettikleri kadar halka astronomik fiyata sattıkları suyun fiyatını dert etmiyorlar.

MUHALEFETE SERT TEPKİ

Alkol tüketimi çağdaşlaşma olarak lanse edildi. 28 Şubat döneminde içki kullanmadığı için vatandaşlarımızı fişlendi. İçki kimlik meselesi haline getirildi. Alkolün zararlarına dikkat çektiğimiz için yasakçı ilan edildik.

POLİSİN ÜZERİNE OTOBÜS SÜREN ZİHNİYETTEN BAŞKA TÜRLÜ DAVRANMASINI BEKLEMİYORUZ

Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerini siyasi emelleri için sokağa döken, polise saldırtan, kendileri de polisimizin üzerine araç süren, otobüs süren şuursuz bir zihniyetten başka bir türlü davranmalarını da açıkçası beklemiyoruz.