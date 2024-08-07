Çelik Kubbe tanıtım filmi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısına Çelik Kubbe Projesi damga vurdu. Proje kapsamında, elektronik harp ürünleri, haberleşme sistemleri, radarlar ve hava savunma sistemleri, İHA’lar başta olmak üzere yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinden oluşan sistemlerin her biri Türkiye’nin hava savunmasında ayrı rol üstelenecek. İşte ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE gibi firmaların ortaklaşa çalışmalarıyla yürütülecek Çelik Kubbe'nin tanıtım filmi.