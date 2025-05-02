Fenerbahçe’den milli takımı şoke eden yıldız için transfer hamlesi

Derbi öncesi sadece taktik değil, mental hazırlığı da ön planda tutan Mourinho, takımın deneyimli isimleri ve kaptanlarıyla sık sık toplantılar gerçekleştiriyor. Bu görüşmelerde derbi atmosferine yönelik motivasyon çalışmaları yapılırken, saha içi liderliğin önemi de vurgulanıyor.

15 MİLYAR LİRALIK DERBİ

Transfermarkt verilerine göre, Fenerbahçe'nin kadro değeri 235 milyon 300 bin Euro, Beşiktaş'ın kadro değeri ise 117 milyon 900 bin Euro. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın güncel döviz kuru dikkate alındığında, iki takımın toplam kadro değeri yaklaşık 15 milyar 400 milyon TL'ye ulaşıyor.

Fenerbahçe, bu değerle Süper Lig'de en pahalı ikinci kadroya sahipken; Beşiktaş ise üçüncü sırada yer alıyor.