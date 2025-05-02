Fenerbahçe’den milli takımı şoke eden yıldız için transfer hamlesi

Fenerbahçe, bir taraftan Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak isterken diğer yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Yine birçok yıldızın Kadıköy'e getirilmesi adına uğraş veriliyor.
Fenerbahçe, bir taraftan Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak isterken diğer yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Yine birçok yıldızın Kadıköy'e getirilmesi adına uğraş veriliyor.
Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Kanarya, zorlu randevudan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Kanarya, zorlu randevudan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Alexandru Maxim'in golüyle 1-0 öne geçen Gaziantep FK'ya karşı ilk yarıyı geride kapatan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci devrede adeta fırtına kopardı.
68. dakikada Anderson Talisca penaltıdan skoru dengeledi. Edin Dzeko, 69'da takımını öne geçirdi. 72'de ise Fred farkı ikiye çıkaran isim oldu. 4 dakikada 3 puanı koparan Fenerbahçe gözünü 34. haftadaki derbiye dikti.
TALISCA ŞOV DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca, Süper Lig'e hızlı giriş yaptı. Sarı-lacivertli formayla ortaya koyduğu performansla teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi haline gelen Brezilyalı yıldız, istatistikleriyle hem taraftarı mest etti hem de ligin en dikkat çeken ismi oldu.
ALEV ALDI
Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 9 gol atan Talisca, toplamda 18 karşılaşmada 12 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Özellikle son haftalardaki yükselişiyle dikkat çeken tecrübeli on numara, bu performansıyla takımının hücum hattına büyük bir ivme kazandırdı.
Talisca'nın yakaladığı gol ortalaması ise oldukça çarpıcı. Süper Lig'de ortalama 70 dakikada bir gol sevinci yaşayan yıldız oyuncu, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'i bu istatistikte geride bırakarak dikkatleri tamamen üzerine çekti.
Sezonun ilk günlerinde performansı eleştirilen Brezilyalı yıldız, bu çıkışıyla hem Mourinho'nun hem de taraftarın en güvendiği isimlerden biri haline geldi.
EN BÜYÜK KOZ
Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Talisca, bu hafta oynanacak olan kritik Beşiktaş derbisinde de teknik direktör Mourinho'nun en büyük kozu olacak. Derbi öncesi form grafiği zirvede olan yıldız futbolcu, şampiyonluk yarışında sarı-lacivertlilere büyük avantaj sağlayabilir.
REKORA ORTAK OLACAK
Fenerbahçe'nin bu hafta Beşiktaş ile oynayacağı dev derbide tüm gözler Talisca'da. Yıldız oyuncu, Beşiktaş ağlarını da havalandırırsa, sarı-lacivertli kulüpte iz bırakan isimlerden biri olan Enner Valencia'nın arka arkaya 6 maçta gol atma rekorunu egale edecek.
RAFA SILVA ÖNLEMİ
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, dev derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho, zorlu mücadele öncesi tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu.
Portekizli teknik adam, derbide en belirleyici bölgenin orta saha olacağı görüşünde. Özellikle Beşiktaş'ın hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan Rafa Silva için özel bir önlem hazırlanıyor. Mourinho'nun, son antrenmanlarda orta saha oyuncularıyla bire bir ilgilendiği ve pozisyon alma, baskı zamanlaması gibi konularda sık sık uyarılar yaptığı öğrenildi.
Derbi öncesi sadece taktik değil, mental hazırlığı da ön planda tutan Mourinho, takımın deneyimli isimleri ve kaptanlarıyla sık sık toplantılar gerçekleştiriyor. Bu görüşmelerde derbi atmosferine yönelik motivasyon çalışmaları yapılırken, saha içi liderliğin önemi de vurgulanıyor.
15 MİLYAR LİRALIK DERBİ
Transfermarkt verilerine göre, Fenerbahçe'nin kadro değeri 235 milyon 300 bin Euro, Beşiktaş'ın kadro değeri ise 117 milyon 900 bin Euro. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın güncel döviz kuru dikkate alındığında, iki takımın toplam kadro değeri yaklaşık 15 milyar 400 milyon TL'ye ulaşıyor.
Fenerbahçe, bu değerle Süper Lig'de en pahalı ikinci kadroya sahipken; Beşiktaş ise üçüncü sırada yer alıyor.
Sahaya çıkacak oyuncular arasında en yüksek piyasa değerine sahip isim Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En-Nesyri. 24 milyon Euro'luk değeriyle dikkat çeken golcü oyuncu, derbinin en pahalı futbolcusu konumunda.
Sahaya çıkacak oyuncular arasında en yüksek piyasa değerine sahip isim Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En-Nesyri. 24 milyon Euro'luk değeriyle dikkat çeken golcü oyuncu, derbinin en pahalı futbolcusu konumunda.
Fenerbahçe kadrosunda En-Nesyri'yi, 20 milyon Euro ile Sofyan Amrabat ve 17 milyon Euro ile Sebastian Szymanski takip ediyor. Beşiktaş cephesinde ise takımın en değerli ismi, 18 milyon Euro piyasa değeriyle Portekizli orta saha Gedson Fernandes.
YILDIZLAR GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da genç oyuncularına gelen Avrupa ilgisiyle gündemde. Sezon boyunca savunmadaki performansıyla dikkat çeken Yusuf Akçiçek, Avrupa devlerinin takibine girdi. 19 yaşındaki stoper için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın devrede olduğu ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Fransız kulübü, Yusuf'u uzun süredir takip ediyor ve sezon sonunda resmi adımlar atması bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi ise genç futbolcuyu satma konusunda aceleci davranmıyor. Sarı-lacivertliler, Yusuf'un gelişimine ve potansiyeline güveniyor, onu gelecek planlamasının merkezine koymayı hedefliyor.
Bu sezon 19 maça çıkan Yusuf Akçiçek, savunmadaki başarılı performansının yanı sıra 2 gol ve 1 asistle hücum katkısı da sağladı. Galatasaray altyapısından transfer edilen genç oyuncunun Avrupa ilgisi, kulüp içinde de memnuniyetle karşılandı.
OĞUZ DA LİSTEDE
Marsilya'nın radarında sadece Yusuf Akçiçek yok. Fenerbahçe'nin bir diğer parlayan ismi Oğuz Aydın da Fransız devinin dikkatini çekti. Bu sezon 25 maçta forma giyen Oğuz, 6 gol ve 8 asistlik performansıyla sarı-lacivertlilerin hücum hattında önemli bir rol oynadı.
Sezon sonunda Marsilya'nın Oğuz Aydın için resmi bir teklif yapması bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi ise genç yıldız için yüksek bir bonservis bedeli belirledi. Fransız ekibinden Oğuz Aydın için istenen rakam 20 milyon euro civarında olacak.
FENERBAHÇE'DEN FLAŞ HAMLE
Yeni sezonda hücum hattında köklü bir değişime gitmeyi planlayan Fenerbahçe, golcü arayışlarını hızlandırdı. Edin Dzeko ile yolları ayırmayı ve Youssef En-Nesyri'ye gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, rotayı İtalya Serie A'ya çevirdi. Gündeme gelen son isim ise Lecce'nin Karadağlı forveti Nikola Krstovic oldu.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, 25 yaşındaki santrfor için ilk teması kurduğu ve oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Lecce'nin Krstovic için 20 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin bu bedeli daha makul seviyeye çekmeye çalıştığı ifade ediliyor.
İddialara göre Nikola Krstovic, Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak bakıyor. Bu faktör, oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor. Teknik direktör Mourinho'nun da oyuncuyu beğendiği ve forvet rotasyonunda görmek istediği aktarılıyor.
2023 yılında 3.9 milyon Euro'ya Lecce'ye transfer olan Krstovic, Serie A'da bu sezon 34 maça çıkarken 11 gol ve 3 asist üretti. 1.85 boyundaki golcü, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro.