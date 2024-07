Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yemin etti

Hiçbir zaman görev beklemediğini kaydeden Kurum, "Her zaman önümüzdeki iş neyse onu en güzeliyle yapmaya gayret gösteriyoruz. Her zaman da böyle oldu. Yaptığımız her görevde de aldığımız her işte de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Burada da aynı gayretle, motivasyonla çalışacağız. Genel Başkan Yardımcılarımızla, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla uyum içerisinde, önce afetlerden etkilenen 11 ilimizde ardından tüm Türkiye'deki kentsel dönüşüm noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çevre konusundaki hassasiyetimizi de her zaman önde tutacağız. Milletimiz için en iyi olanı önce hayal edeceğiz. Her şey hayal ile başlıyor. Hayal edeceğiz ondan sonra bu hayalleri hep birlikte tek tek gerçekleştirmeye çalışacağız. Cumhur İttifakı'mızla, daha önce uyum içerisinde çalıştığımız arkadaşlarımızla, kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden herkesi kucaklayıp inşallah çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

AK PARTİ VE MHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ, BAKANLARI TEBRİK ETTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Hayırlı olsun, bayrak değişimi oldu. Allah bizi milletimize, Cumhurbaşkanımıza ve devletimize mahcup etmesin" dedi. Kurum ve Memişoğlu, Genel Kurul oturumuna geçti. Meclis Başkan Vekili Bozdağ, Kemal Memişoğlu ile Murat Kurum atanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okuttu.