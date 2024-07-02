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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yemin etti

Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Murat Kurum ile Sağlık Bakanı atanan Kemal Memişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 17:15 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 17:15
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yemin etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, görevden affını talep eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine de Murat Kurum atandı.

Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu TBMM'de yemin etti!


BAKANLARI YENİŞEHİRLİOĞLU VE MİLLETVEKİLLERİ KARŞILADI
Kurum ve Memişoğlu, ilgili bakanlıklarda düzenlenen devir teslim törenlerinin ardından yemin etmek üzere TBMM'ye geldi. Meclis'e ayrı ayrı gelen Kurum ve Memişoğlu'nu, AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve milletvekilleri karşıladı.

MİLLETİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ
Bakan Kurum, girişte yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle görevine yeniden döndüğünü belirterek, "Daha önce ne yaptıysak; ayinesi iştir kişinin lafına bakılmaz. Biz de geçmişten daha çok çalışacağız. Daha çok özveri göstereceğiz. Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Afetlerde milletimizi yalnız bırakmayacağız. Bayrağı devraldığımız Sayın bakanımızdan daha da yukarıya çıkarmak için de ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Vatanımıza, milletimize, ülkemize hayırlı olsun diyorum. 'Allah bizi utandırmasın, milletimize mahcup etmesin' diyorum" dedi.

Hiçbir zaman görev beklemediğini kaydeden Kurum, "Her zaman önümüzdeki iş neyse onu en güzeliyle yapmaya gayret gösteriyoruz. Her zaman da böyle oldu. Yaptığımız her görevde de aldığımız her işte de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Burada da aynı gayretle, motivasyonla çalışacağız. Genel Başkan Yardımcılarımızla, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla uyum içerisinde, önce afetlerden etkilenen 11 ilimizde ardından tüm Türkiye'deki kentsel dönüşüm noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çevre konusundaki hassasiyetimizi de her zaman önde tutacağız. Milletimiz için en iyi olanı önce hayal edeceğiz. Her şey hayal ile başlıyor. Hayal edeceğiz ondan sonra bu hayalleri hep birlikte tek tek gerçekleştirmeye çalışacağız. Cumhur İttifakı'mızla, daha önce uyum içerisinde çalıştığımız arkadaşlarımızla, kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden herkesi kucaklayıp inşallah çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

AK PARTİ VE MHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ, BAKANLARI TEBRİK ETTİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Hayırlı olsun, bayrak değişimi oldu. Allah bizi milletimize, Cumhurbaşkanımıza ve devletimize mahcup etmesin" dedi. Kurum ve Memişoğlu, Genel Kurul oturumuna geçti. Meclis Başkan Vekili Bozdağ, Kemal Memişoğlu ile Murat Kurum atanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okuttu.

Bozdağ, Murat Kurum'un milletvekilliği görevinin düştüğünü ifade ederek, Memişoğlu ve Kurum'u yemin etmesi için kürsüye davet etti. Kemal Memişoğlu ve Murat Kurum, kürsüye çıkarak yemin etti. AK Parti ve MHP'li milletvekilleri, bakanları tebrik etti.

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