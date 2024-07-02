Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yemin etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, görevden affını talep eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine de Murat Kurum atandı. Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu TBMM'de yemin etti!

BAKANLARI YENİŞEHİRLİOĞLU VE MİLLETVEKİLLERİ KARŞILADI

Kurum ve Memişoğlu, ilgili bakanlıklarda düzenlenen devir teslim törenlerinin ardından yemin etmek üzere TBMM'ye geldi. Meclis'e ayrı ayrı gelen Kurum ve Memişoğlu'nu, AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve milletvekilleri karşıladı.

MİLLETİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Bakan Kurum, girişte yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle görevine yeniden döndüğünü belirterek, "Daha önce ne yaptıysak; ayinesi iştir kişinin lafına bakılmaz. Biz de geçmişten daha çok çalışacağız. Daha çok özveri göstereceğiz. Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Afetlerde milletimizi yalnız bırakmayacağız. Bayrağı devraldığımız Sayın bakanımızdan daha da yukarıya çıkarmak için de ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Vatanımıza, milletimize, ülkemize hayırlı olsun diyorum. 'Allah bizi utandırmasın, milletimize mahcup etmesin' diyorum" dedi.