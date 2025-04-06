Bodrum FK’dan kritik 3 puan! Alanyaspor - Bodrum FK : 0-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Alanyaspor, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. GAIN Park'taki mücadeleyi konuk ekip Bodrum FK 1-0'lık skorla kazandı.



Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golü 81. dakikada Ali Aytemur attı.





Alanyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti beş maça yükseldi. Alanyaspor, yeni teknik direktörü Joao Pereira yönetiminde çıktığı iki maçta da puan alamadı. Bodrum FK, ligde bir hafta aranın ardından galibiyet aldı.



Bu sonucun ardından Alanyaspor, 31 puanda kaldı. Bodrum FK, 33 puana yükseldi.