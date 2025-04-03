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Göztepe'nin yıldızı Romulo'dan resital! Avrupa devini hayran bıraktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşan Göztepe, sahadan 3-1 galip ayrıldı. İzmir temsilcisine yarı final kapısını aralayan gollerin tamamı Romulo'dan geldi. Brezilyalı forvet için akşamın bir başka önemi kendisini izlemeye gelen Avrupa devinin izleme ekibiydi. Brezilyalı yıldız yaptığı şovla herkesi kendine hayran bıraktı.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 23:09 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 23:20
Göztepe’nin yıldızı Romulo’dan resital! Avrupa devini hayran bıraktı

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Müzesine daha önce iki kez Türkiye Kupası götüren Göztepe, 49 yıl sonra yarı finale yükselmek için Beşiktaş karşısına çıktı. İzmir temsilcisi 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibinin 10 kişi kalması sonrasında Romulo'nun 3 golüyle tur atlayan taraf olmayı başardı.

Romulo (AA)Romulo (AA)

Sarı kırmızılı ekip bir Süper Lig devi olan siyah beyazlıları eledikten sona Trabzon'da Trabzonspor ile finale yükselebilmek adına mücadele edecek. Kısa süre önce yeni rakibiyle karşılaşan Göz Göz, 1-1'lik sonuçla beraberlik koparmıştı.

Romulo (AA)Romulo (AA)

ŞOV YAPTI

Geçen sezon geldiği Göztepe'de oynadığı futbolla adından söz ettiren Romulo'nun bonservisi bu sene alınmış ve tapusu İzmir ekibine kazandırılmıştı. 1.92 metre boyundaki santrfor, çıktığı 24 karşılaşmada 15 kez ağları sarsıp 8 de asist yaparak önemli bir istatistik elde etti.

Romulo (AA)Romulo (AA)

AVRUPA DEVİ TRİBÜNDEYDİ

Romulo'nun bu performansı birçok takımı da peşinden sürüklemeye başladı. Adı, dört büyüklerle anılan sambacı için Feyenoord'un da ilgisi bulunuyor. Hollanda temsilcisi, İstanbul'daki zorlu randevuya izleme ekibini göndererek not tutulmasını istedi.

23 yaşındaki futbolcunun kendine hayran bırakan formu sonrasında Rotterdam ekibi yetkililerinin tribünden mutlu ayrıldığı öğrenildi.

TRANSFER HAKKINDA KONUŞTU

Geleceği ile ilgili de açıklama yapan Romulo, "Şu anda benim tüm dikkatim Göztepe'de, sezon bitince konuşuruz. Benim için hangisi daha iyi, kulüp için hangisi daha iyi konuşuruz. Şu anda tek düşüncem Göztepe'nin başarısı." sözlerini sarf etti.

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