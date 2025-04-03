Göztepe’nin yıldızı Romulo’dan resital! Avrupa devini hayran bıraktı

Romulo (AA)

AVRUPA DEVİ TRİBÜNDEYDİ

Romulo'nun bu performansı birçok takımı da peşinden sürüklemeye başladı. Adı, dört büyüklerle anılan sambacı için Feyenoord'un da ilgisi bulunuyor. Hollanda temsilcisi, İstanbul'daki zorlu randevuya izleme ekibini göndererek not tutulmasını istedi.

23 yaşındaki futbolcunun kendine hayran bırakan formu sonrasında Rotterdam ekibi yetkililerinin tribünden mutlu ayrıldığı öğrenildi.

TRANSFER HAKKINDA KONUŞTU

Geleceği ile ilgili de açıklama yapan Romulo, "Şu anda benim tüm dikkatim Göztepe'de, sezon bitince konuşuruz. Benim için hangisi daha iyi, kulüp için hangisi daha iyi konuşuruz. Şu anda tek düşüncem Göztepe'nin başarısı." sözlerini sarf etti.