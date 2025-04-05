Başakşehir ile Konyaspor , Trendyol Süper Lig 'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. İki takımın zorlu mücadlesinde kazanan taraf 1-0'lık sonuçla ev sahibi ekip oldu.

Krzysztof Piatek (AA)

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada gol perdesini 71'de Krzysztof Piatek açtı. Polonyalı golcü, takımını penaltıdan 1-0 öne geçirirken krallık yarışında da Victor Osimhen'e bir adım daha yaklaştı.

Başakşehir bu sonuçla puanını 42'ye yükseltirken Konyaspor 34'te kaldı.