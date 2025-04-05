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İstanbul'da hata yapmadı! Başakşehir - Konyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stdyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 17:59 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 17:59
İstanbul’da hata yapmadı! Başakşehir - Konyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU

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Başakşehir ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. İki takımın zorlu mücadlesinde kazanan taraf 1-0'lık sonuçla ev sahibi ekip oldu.

Krzysztof Piatek (AA)Krzysztof Piatek (AA)

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada gol perdesini 71'de Krzysztof Piatek açtı. Polonyalı golcü, takımını penaltıdan 1-0 öne geçirirken krallık yarışında da Victor Osimhen'e bir adım daha yaklaştı.

Başakşehir bu sonuçla puanını 42'ye yükseltirken Konyaspor 34'te kaldı.