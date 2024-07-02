Son dakika haberleri.. Resmi Gazete 'de yayımlanan karar ile bakanlıkta bayrak değişimi gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına görevden affını isteyen Mehmet Özhaseki yerine Murat Kurum geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerine ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu getirildi.

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YENİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM BAKANI MURAT KURUM KİMDİR?



Murat Kurum, 7 Mayıs 1976 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde memur bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamlayan Kurum, Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde kentsel dönüşüm alanında 2017 yılında tamamladı.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda çalışan babasının Mardin'e tayini çıkmasıyla 2 ve 3. sınıfa Mardin Atatürk İlkokulu'nda devam etti. İlköğrenimini Ankara Seyranbağları İlkokulu'nda, ortaokul ve lise öğrenimini Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'nde tamamladı. Üniversite sınavında gıda mühendisliğini kazanmasına rağmen inşaat mühendisliği okumak için tekrar sınava girdi. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu, yüksek lisansını kentsel dönüşüm alanında yaptı.

Ankara doğumlu olan Kurum'un babası Mehmet Kurum, Konya'nın Karapınar ilçesinin Akçayazı köyünden; Annesi Satı Kurum ise Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin Belpınar köyündendir.