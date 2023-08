Can Ataklı’dan küçük ortaklara olay sözler: CHP’ye asalak gibi yapışıp içeri girenler belkemiksiz ve onursuz çıktı

Özellikle Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim" diyerek Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Yerel seçimlerle ilgili aldıkları karara değinen Davutoğlu, "Her siyasi partinin, siyasi hareketin aşaması var. Bizim için de siyaset bugün başlıyor. Burada başlıyor ve Türkiye'nin her yerinde yayınlanacak. Yerel seçimlerle ilgili partimizin başkanlık kurulunda yerel seçimlerle ilgili önemli karar aldık. Genel Sekreterimiz bütün teşkilatlarımıza bunu duyurdu. İleride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde Gelecek Partisi logosu ve ismiyle seçimlere gireceğiz." diye konuştu.

CHP YANDAŞI CAN ATAKLI'DAN OLAY SÖZLER

Küçük ortaklar CHP'yi hedef alırken CHP yandaşı Can Ataklı'dan olay bir açıklama geldi. Can Ataklı CHP listelerinden seçime giren isimleri yerden yere vurdu.

Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlere tepki gösteren Can Ataklı "CHP'ye asalak gibi yapışıp içeri (Meclis'e) girenler belkemiksiz ve onursuz çıktı." dedi.

Ataklı şunları söyledi:

"Bir tane zıpçıktı Bolu Belediye Başkanı var Allah selamet versin. CHP Ankara ve İstanbul'u da kaybetti. Ulan neye dayanarak söylüyorsun bunu. Hiç mi utanman yok senin... Diğer tarafta eski Baykalcılar yeni İmamoğlucular bilmem neciler hepsi aynı tempoda "Seçimleri kaybettik" bunu yaymaya çalışıyorlar. MHP İYİ Parti'ye çağrı yapıyor kafaları karıştırıyor. Diğer yandan CHP'ye asalak gibi yapışıp içeri girenler... Hepsi belkemiksiz ve onursuz çıktı. Oraya girer girmez her şeyi unuttular. Ulan ayıptır."