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Can Ataklı'dan küçük ortaklara olay sözler: CHP'ye asalak gibi yapışıp içeri girenler belkemiksiz ve onursuz çıktı

CHP yandaşı Can Ataklı CHP listelerinden seçime girererek TBMM'ye giren küçük ortakları yerden yere vurdu. Can Ataklı "CHP'ye asalak gibi yapışıp içeri (Meclis'e) girenler belkemiksiz ve onursuz çıktı." dedi.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 11:54 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 12:09
Can Ataklı’dan küçük ortaklara olay sözler: CHP’ye asalak gibi yapışıp içeri girenler belkemiksiz ve onursuz çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi CHP yandaşı Can Ataklı'dan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'a olay sözler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için bir araya gelen 8'li koalisyonun küçük ortakları Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 14 Mayıs'ta CHP listelerinden seçime girdi.

Seçimde Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yerken Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu sağladı.

CHP listelerine adını yazdıran DEVA 15, Gelecek ve Saadet ise 10'ar milletvekili Demokrat Parti ise 3 Milletvekili kopardı.

CHP'DEN İSTİFA EDİP GRUP KURDULAR
CHP listelerinden Meclis'e giren vekiller daha sonra istifa ederek kendi gruplarını kurma çabalarına girdi. DEVA ile anlaşılmamasının ardından Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Saadet çatısı altında birleşerek grup kurdu.

YEREL SEÇİMLERE AYRI GİRECEKLER
Küçük ortaklar şimdi yerel seçimlere CHP'den ayrı gireceklerini açıkladı.

Özellikle Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim" diyerek Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Yerel seçimlerle ilgili aldıkları karara değinen Davutoğlu, "Her siyasi partinin, siyasi hareketin aşaması var. Bizim için de siyaset bugün başlıyor. Burada başlıyor ve Türkiye'nin her yerinde yayınlanacak. Yerel seçimlerle ilgili partimizin başkanlık kurulunda yerel seçimlerle ilgili önemli karar aldık. Genel Sekreterimiz bütün teşkilatlarımıza bunu duyurdu. İleride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde Gelecek Partisi logosu ve ismiyle seçimlere gireceğiz." diye konuştu.

CHP YANDAŞI CAN ATAKLI'DAN OLAY SÖZLER
Küçük ortaklar CHP'yi hedef alırken CHP yandaşı Can Ataklı'dan olay bir açıklama geldi. Can Ataklı CHP listelerinden seçime giren isimleri yerden yere vurdu.

Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlere tepki gösteren Can Ataklı "CHP'ye asalak gibi yapışıp içeri (Meclis'e) girenler belkemiksiz ve onursuz çıktı." dedi.

Ataklı şunları söyledi:

"Bir tane zıpçıktı Bolu Belediye Başkanı var Allah selamet versin. CHP Ankara ve İstanbul'u da kaybetti. Ulan neye dayanarak söylüyorsun bunu. Hiç mi utanman yok senin... Diğer tarafta eski Baykalcılar yeni İmamoğlucular bilmem neciler hepsi aynı tempoda "Seçimleri kaybettik" bunu yaymaya çalışıyorlar. MHP İYİ Parti'ye çağrı yapıyor kafaları karıştırıyor. Diğer yandan CHP'ye asalak gibi yapışıp içeri girenler... Hepsi belkemiksiz ve onursuz çıktı. Oraya girer girmez her şeyi unuttular. Ulan ayıptır."

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