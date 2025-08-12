Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi

Türk lirası (AA) HAKEM KURULU KİMLERDEN OLUŞUYOR? Kanuna göre kurul 11 üyeden oluşuyor. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Cumhurbaşkanı'nca başkan olarak seçilecek bir üye; bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye; en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye; üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az doçent unvanını taşıyanlar arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilecek bir üye; en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından üç, ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere önerilecek toplam 7 öğretim üyesi arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilecek bir üye yer alıyor.

Türk lirası (AA) NELER BELİRLENECEK? Memur ların ve memur emekli lerinin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları karara bağlanacak. Bu kapsamda önümüzdeki 2 yıla ilişkin 4 ayrı zam oranı belirlenecek. 11 hizmet kolunun ek ödeme vb. talepleri de değerlendirilirken, bu kapsamda kamu görevlileri yeni kazanımlar elde edecek.

Türk lirası (AA)



KARARLAR NASIL VE NE ZAMAN UYGULANACAK?

8. Dönem Toplu Sözleşme 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girecek. Burada belirlenecek Ocak ayı zam oranına ayrıca enflasyon farkı eklenecek. Bu farkı, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranı gösterecek. İkinci yarıdaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak. Fark, 2025 enflasyonu Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yüzde 24 olarak gerçekleşirse yüzde 1.22 olacak. Yıl sonunda TÜFE'nin Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 29 çıkması halinde ise enflasyon farkı yüzde 5.30'a yükselecek.





YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.