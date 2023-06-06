CHP'den vekil koparan küçük ortaklar birleşiyor: Ya "Eş Başkanlık" ya da "Onursal Başkanlık"

6 partiden oluşan koalisyon seçimlerde büyük bir hezimete uğrayarak, Cumhur İttifakı karşısında Meclis'te azınlık oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday gösterilmek adına milletvekilliği dağıttığı koalisyonun küçük ortakları, durumdan kârlı çıktı. Yüzde 1 oyu olmayan Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi, 38 milletvekili çıkardı.
GRUP KURMA HAZIRLIĞI
CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi Meclis'e 15 milletvekili sokarken, Gelecek Partisi de 10 milletvekiliyle TBMM'de temsil hakkı kazandı. CHP'den ayrılarak Meclis'te kendi gruplarını kuran iki partiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşmesi için görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.
"EŞ BAŞKANLIK" FORMÜLÜ MASADA
Sözcü gazetesini haberine göre, "Bu partilerde eğer birleşme gerçekleşirse 'Eş başkanlık' döneminin yanı sıra Davutoğlu'na 'Onursal genel başkanlık' unvanı da verilebilir" diye yazdı.
SAADET DE GRUPTA YER ALACAK
Öte yandan iki partinin genel başkanları arasında görüşmeler sürerken TBMM'de daha güçlü bir temsil heyetine sahip olabilmek için Saadet Partisi'nin de grupta yer alması hedefleniyor.