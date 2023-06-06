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    • 06.06.2023 09:41
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    • 06.06.2023 09:41
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    CHP'den vekil koparan küçük ortaklar birleşiyor: Ya "Eş Başkanlık" ya da "Onursal Başkanlık"

    Seçime Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden giren DEVA Partisi 15 milletvekili Gelecek Partisi 10 milletvekili kazanarak Meclis'e girdi. Meclis'e girdikten sonra CHP'den istifa eden küçük ortaklar birleşmek için girişimlere başladı. İki parti arasında görüşmeler devam ederken; "eş başkanlık" ya da Davutoğlu için "onursal genel başkanlık" formülü üzerinde duruluyor. TBMM'de daha güçlü bir temsil heyetine sahip olabilmek için Saadet Partisi'nin de Meclis'te kurulacak grupta yer alması hedefleniyor.

    takvim.com.tr
    CHP’den vekil koparan küçük ortaklar birleşiyor:

    6 partiden oluşan koalisyon seçimlerde büyük bir hezimete uğrayarak, Cumhur İttifakı karşısında Meclis'te azınlık oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday gösterilmek adına milletvekilliği dağıttığı koalisyonun küçük ortakları, durumdan kârlı çıktı. Yüzde 1 oyu olmayan Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi, 38 milletvekili çıkardı.

    GRUP KURMA HAZIRLIĞI
    CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi Meclis'e 15 milletvekili sokarken, Gelecek Partisi de 10 milletvekiliyle TBMM'de temsil hakkı kazandı. CHP'den ayrılarak Meclis'te kendi gruplarını kuran iki partiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

    DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşmesi için görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.

    "EŞ BAŞKANLIK" FORMÜLÜ MASADA
    Sözcü gazetesini haberine göre, "Bu partilerde eğer birleşme gerçekleşirse 'Eş başkanlık' döneminin yanı sıra Davutoğlu'na 'Onursal genel başkanlık' unvanı da verilebilir" diye yazdı.

    SAADET DE GRUPTA YER ALACAK
    Öte yandan iki partinin genel başkanları arasında görüşmeler sürerken TBMM'de daha güçlü bir temsil heyetine sahip olabilmek için Saadet Partisi'nin de grupta yer alması hedefleniyor.
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