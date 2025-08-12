CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin medya ayağına operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Jandarma'nın yürüttüğü operasyonda medya çalışanlarının aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Reklam ihalelerinde yapılan yolsuzluk kapsamında başlatılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

CHP 'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

Taner Çetin (Takvim.com.tr)

Gözaltı kararı verilenler arasında İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in eski eşi ve oğlunun da bulunduğu bildirildi.

Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı kararı verildi.