Son Dakika
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin medya ayağına operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin medya ayağına operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Jandarma'nın yürüttüğü operasyonda medya çalışanlarının aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in eski eşi ve oğlunun da bulunduğu bildirilirken 13 kişi gözaltına alındı. Savcılık yaptığı açıklamada, İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olan Çetin'in yolsuzluk çetesinin elebaşı İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı yolsuzluklar soruşturma konusu olduğuna değindi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin medya ayağına operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

Jandarmadan CHP'li İBB'ye operasyon

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma'nın yürüttüğü operasyonda medya çalışanlarının aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Reklam ihalelerinde yapılan yolsuzluk kapsamında başlatılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Taner Çetin (Takvim.com.tr)Taner Çetin (Takvim.com.tr)

Gözaltı kararı verilenler arasında İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in eski eşi ve oğlunun da bulunduğu bildirildi.

Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı kararı verildi.

Taner Çetin ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Taner Çetin ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

TANER ÇETİN'İN YOLSUZLUK YOLCULUĞU BEYLİKDÜZÜ'NE DAYANIYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin isimli şahsın İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı yolsuzluklar soruşturma konusu olduğuna değindi.

Murat Ongun (AA)Murat Ongun (AA)

"SUÇ ÖRGÜTÜNE MADDİ MENFAAT"
Başsavcılık, "Tespit edilen bulgulara göre Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize etmiş; ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ederek kamu zararına sebep olmuştur." dedi.

CHPli İBBye yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Taner Çetinin hayali ihale paralarıyla asistanına villa aldırdığı ortaya çıktıCHPli İBBye yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Taner Çetinin hayali ihale paralarıyla asistanına villa aldırdığı ortaya çıktı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin medya ayağına operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
CHP'nin CIA - MOSSAD ve FETÖ mesaisi! Rezan Epözdemir'in kirli ağı | Skandal fotoğraftaki herkes şüpheli
7 ilde orman yangınlarıyla mücadele! 2 bin 90 kişi tahliye edildi | Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı
Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu fırtına uyarısı: Sıcak hava dalgası, yağmur ve sert rüzgar bir arada! Çanakkale, İzmir, Manisa...
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Yukay Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşurken mi çarpıştı?
Eşiniz vefat ettiğinde ölüm aylığı nasıl ve ne kadar alırsınız? İşte bilinmesi gerekenler!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Türkiye'nin yükselişine kimse engel olamayacak"
Rezan Epözdemir'in rüşvet ağı mercek altında! Savcıyla kulüplerde partiledi... Haberlerine "Erişim yasağı" aldırdığı otelde tatil yaptı
Onuachu fırtınası! Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan 80. yılında BM'ye reform mesajı!
Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve Gazze açıklaması! Netanyahu'ya sert tepki: "İşgal planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir"
Rezan Epözdemir ve Çallı'dan organize işler! 50 bin €'luk "Mercedes" şantajı, 150 bin $'lık tahliye rüşveti: TAKVİM ifade tutanağına ulaştı
Balıkesir'de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Binada "kolon kesildi" şüphesi | Müteahhit ve sahibi gözaltında
Dizilerle valiz hazırlatacak plan: Türkiye 72 ülkede ekrandan turist çekecek
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti
Gayrimenkul sertifikasında Damla Kent projesine rekor talep! Bakan Kurum rakamları açıkladı: DMLKT borsada ne zaman ilem görecek?
İsrail’den “Gazze’nin sesine suikast: Gazeteci Enes El Şerif ve 4 muhabir öldürüldü! İşte şehit gazetecinin vasiyeti | AK Parti Sözcüsü Çelik: Katiller hesap verecek
Şener Üşümezsoy TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: "1737'de kırılmış ondan beri bekliyoruz"
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...