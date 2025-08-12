CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin medya ayağına operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.Jandarmadan CHP'li İBB'ye operasyon
13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Jandarma'nın yürüttüğü operasyonda medya çalışanlarının aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Reklam ihalelerinde yapılan yolsuzluk kapsamında başlatılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltı kararı verilenler arasında İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in eski eşi ve oğlunun da bulunduğu bildirildi.
Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı kararı verildi.
TANER ÇETİN'İN YOLSUZLUK YOLCULUĞU BEYLİKDÜZÜ'NE DAYANIYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin isimli şahsın İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı yolsuzluklar soruşturma konusu olduğuna değindi.