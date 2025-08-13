Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Karaman'daki Çocuk Evleri'nde geçtiği iddia edilen yazışmalara ilişkin açıklama yaptı.
CHP Yandaşı Sözcü, "O kurumda çocuğa tacizden sonra bir skandal daha! Okurken kanınız donacak" başlığıyla bir haber servis etti.
Haberde Karaman'da Sevgi Evleri personeli olduğu iddia edilen kadınların bakıma muhtaç öksüz ve yetim çocuklar için skandal ifadeler kullandığı iddia edildi.
Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama geldi.
"ÇOCUKLARIN HEDEF ALINDIĞINA DAİR İFADELER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Açıklamada, haberde yer alan mesajların çocukları hedef aldığına dair ifadelerin gerçeği yansıtmadığı, Bakanlıkça olayın tüm boyutlarıyla ilgili olarak ivedilikle soruşturma başlatıldığı ve 2 müfettiş görevlendirildiği belirtildi.