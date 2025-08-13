PODCAST CANLI YAYIN

Karaman Çocuk Evleri gerçeği! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Karaman’daki Çocuk Evleri’nde geçtiği iddia edilen yazışmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, inceleme sonucunda söz konusu mesajların eski tarihli olduğunu ve kurum bakımındaki çocuklara yönelik olmadığının belirlendiğini açıkladı. Olayla ilgili ivedilikle soruşturma başlatıldığını, iki müfettişin görevlendirildiğini bildiren Bakanlık, çocuklara yönelik hiçbir kötü muameleye müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Karaman'daki Çocuk Evleri'nde geçtiği iddia edilen yazışmalara ilişkin açıklama yaptı.

CHP Yandaşı Sözcü, "O kurumda çocuğa tacizden sonra bir skandal daha! Okurken kanınız donacak" başlığıyla bir haber servis etti.

Sözcü'nün iddiasıSözcü'nün iddiası

Haberde Karaman'da Sevgi Evleri personeli olduğu iddia edilen kadınların bakıma muhtaç öksüz ve yetim çocuklar için skandal ifadeler kullandığı iddia edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözcü'nün haberini yalanladıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözcü'nün haberini yalanladı

Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama geldi.

"ÇOCUKLARIN HEDEF ALINDIĞINA DAİR İFADELER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Açıklamada, haberde yer alan mesajların çocukları hedef aldığına dair ifadelerin gerçeği yansıtmadığı, Bakanlıkça olayın tüm boyutlarıyla ilgili olarak ivedilikle soruşturma başlatıldığı ve 2 müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu yazışmaların eski tarihli olduğu ve kurum bakımında olan çocuklarımıza yönelik olmadığı tespit edilmiştir. İnceleme sonucu mesajlardaki ifadelerin bazı kurum çalışanlarına yönelik olduğu belirlenmiştir.

"DEZENFORMASYON İÇERİKLİ HABERLERE KARŞI YASAL HAKLAR SAKLI TUTULUYOR"
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çocuklarımıza yönelik hiçbir kötü muameleye müsamaha göstermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Ayrıca dezenformasyon içerikli haberlere yönelik yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu bir kez daha ifade ediyor, medya organlarını çocuklarla ilgili haberlerde gerekli hassasiyet ve özeni göstermeye davet ediyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının açıklamasıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının açıklaması

