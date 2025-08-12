Galatasaray'a çifte yıldız! Sona gelindi

KÖHN İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR Galatasaray, Derrick Köhn ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK maçı öncesinde Alman futbolcunun kadroda yer almamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Derrick Köhn bizden ayrılacak oyuncular arasında yer alıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdi ama orada iki iyi oyuncumuz var. Köhn ile birlikte Kazım'ı da kadroya almadık. O yüzden tercihimizi bu yönde aldık." demişti.

Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un bu açıklamasının ardından 26 yaşındaki futbolcu için gelecek resmi teklifleri bekliyor.



Köhn, geçen sezonu kiralık olarak Werder Bremen'de geçirmişti. Alman ekibi, sezon sonunda Köhn'ün bonservisini almak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.



Köhn'ün adı ayrıca; Eyüpspor, Krasnodar ve Köln ile de anılmıştı.



SACHA BOEY ATAĞI Galatasaray'da transfer gündemine tanıdık bir isim girdi.



Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Bayern Münih'in kadrosuna kattığı Sacha Boey'i kiralamak için girişimlerde bulunuyor.



Haberde, Fransız sağ bekin geri dönmesinin sürpriz olmayacağı belirtilirken, teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği ifade edildi.



Sacha Boey, geçtiğimiz sezonun devre arasında 30+5 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuştu.



Geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile 17 maç çıkan Fransız bek, 2 asistlik performans sergilemişti.

