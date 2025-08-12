Galatasaray'a çifte yıldız! Sona gelindi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak isteyen sarı kırmızılılar, bu doğrultuda iki flaş ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Galatasaray'da performansıyla Dünya kulüplerinin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz hakkında İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalya basınında yer alan haberlere göre; Milan, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmeyi düşünüyor.
İtalyan ekibinin Noah Okafor ve Chukwueze'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşı yeni bir kanat transferi düşünüyor. Bu bağlamda aday listesi belirleyen Milan, Barış Alper Yılmaz'ı listelerini yazdı.
VEDA HAFTASI
Galatasaray, kadroda düşünmediği Carlos Cuesta ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, Cuesta'nın transferi için Rusya'dan Spartak Moskova ile prensip anlaşması sağladı.
Kolombiyalı savunma oyuncusunun transferinin bu hafta netleşmesi bekleniyor.
Carlos Cuesta, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Galatasaray'da 9 maçta süre buldu.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Kolombiyalı savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
ZANIOLO BEKLENİYOR
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Nicolo Zaniolo'nun talipleri artmaya devam ediyor.
İtalyan ekibi Udinese, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer listesine dahil etti. Yıldız oyuncu ile Benfica, Flamengo ve PSV'nin de ilgilendiği vurgulandı. Kısa süre içinde oyuncunun karar vermesi bekleniyor.
Teknik Direktör Okan Buruk, lisansı çıkarılan İtalyan yıldızı, kadroda düşünmüyor.
Gaziantep FK deplasmanında 17 dakika süre alan İtalyan yıldız, gol katkısında bulunmadı.
EREN'DEN AVRUPA'YA RET
Galatasaray'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği Eren Elmalı sezona golle başladı.
25 yaşındaki sol bek, Galatasaray'da kalmak için Serie A takımlarından Torino'nun teklifini reddetti.
Milli oyuncunun, bonservisi yeni alınan sol bek Ismail Jakobs ile forma rekabetine devam edeceği öğrenildi.
KÖHN İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR
Galatasaray, Derrick Köhn ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK maçı öncesinde Alman futbolcunun kadroda yer almamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Derrick Köhn bizden ayrılacak oyuncular arasında yer alıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdi ama orada iki iyi oyuncumuz var. Köhn ile birlikte Kazım'ı da kadroya almadık. O yüzden tercihimizi bu yönde aldık." demişti.
Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un bu açıklamasının ardından 26 yaşındaki futbolcu için gelecek resmi teklifleri bekliyor.
Köhn, geçen sezonu kiralık olarak Werder Bremen'de geçirmişti. Alman ekibi, sezon sonunda Köhn'ün bonservisini almak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Köhn'ün adı ayrıca; Eyüpspor, Krasnodar ve Köln ile de anılmıştı.
SACHA BOEY ATAĞI
Galatasaray'da transfer gündemine tanıdık bir isim girdi.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Bayern Münih'in kadrosuna kattığı Sacha Boey'i kiralamak için girişimlerde bulunuyor.
Haberde, Fransız sağ bekin geri dönmesinin sürpriz olmayacağı belirtilirken, teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği ifade edildi.
Sacha Boey, geçtiğimiz sezonun devre arasında 30+5 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile 17 maç çıkan Fransız bek, 2 asistlik performans sergilemişti.
PAVARD İÇİN TEMAS
Yeni kaleci ile birlikte savunmasına da takviye yapmak isteyen Galatasaray'dan Benjamin Pavard hamlesi geldi.
Sarı-kırmızılılar, Inter forması giyen ve daha önce de transferi gündeme gelen Fransız futbolcu için temaslara başladı. Matteo Moretto'nun haberine göre, Galatasaray, Benjamin Pavard için aracılar üzerinden dolaylı temas kurdu.
Savunmada çok yönlülüğü ile dikkat çeken Pavard, sağ bekte ve stoperde forma giyebiliyor.
Galatasaray, Pavard'ı kiralık olarak transfer etmeyi planlıyor.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen deneyimli savunma oyuncusunun, Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Inter'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Pavard, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
YANN SOMMER PLANI
Galatasaray'ın kaleci transferinde alternatif planı da ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Yann Sommer'i, Ederson'un alternatifi olarak görüyor.
Manchester City'den Ederson için girişimlerine devam eden Galatasaray'da Brezilyalı file bekçisi için anlaşma zemini oluşmazsa Sommer ciddi adaylardan biri haline gelecek.
36 yaşındaki Yann Sommer'in Inter ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.