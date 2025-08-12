Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplanıyor! İlk yaşanacak | Komisyona giren yeni isimler

Son Dakika
Terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün üçüncü kez bir araya geliyor. İYİ Parti’nin katılmama kararı sonrası boşalan 3 üyelik, AK Parti CHP ve DEM Parti'den birer üye olacak şekilde dağıtıldı. Böylece ilk kez tam kadro toplanacak komisyonda çalışmalar değerlendirilecek ve gelecek toplantılara davet edilecek isimler üzerine fikir alışverişi yapılacak.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün üçüncü kez toplanacak.

İP'İN YERİNE 3 ÜYE PARTİLERE DAĞITILDI
İYİ Parti Grubu'nun Meclis Başkanlığına Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılmama yönündeki kararını bildirmesi sonucu komisyonda 3 üyelik boş bulunuyordu.

Siyasi parti gruplarının komisyona vereceği üyeliklerin sayısının yeniden hesaplanmasıyla, Kurtulmuş, Komisyon için AK Parti, CHP ve DEM Parti'nin Meclis Grup Başkanlıklarına yazı göndererek birer isim bildirilmesini istedi.

AK Parti, Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ın ismini Meclis Başkanlığına ulaştırdı.

AK Parti'nin komisyondaki üye sayısı 22'ye, CHP'nin 11'e ve DEM Parti'nin 5'e yükseldi.



ÜÇÜNCÜ TOPLANTI BUGÜN
Böylelikle komisyon üye tam sayısı 48 yerine 51 olacak. Yeni üyeleriyle birlikte bugün saat 14:00'te TBMM Tören Salonu'nda, 3. kez tam kadro toplanması beklenen komisyonda, çalışmalara ilişkin değerlendirme yapılacak. Daha sonra gerçekleştirilecek toplantılara davet edilecek kişi ve kurumlar üzerine fikir alışverişinde bulunulacak. Komisyon ilk kez 51 üye ile toplanmış olacak.

3 İSİM SUNUM YAPMIŞTI
Komisyonun 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katılarak sunum yapmıştı.

Toplantı yaklaşık 5,5 saat sürmüştü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başlayan komisyonun ikinci toplantısının tam kapalılık ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi için oylama yapılmış ve oy birliğiyle komisyon toplantısının kapalı gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bakanlar sunum yaptı (Fotoğraf: DHA)Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bakanlar sunum yaptı (Fotoğraf: DHA)

Meclis Başkanlığı'ndan söz konusu toplantılara ilişkin yapılan bilgilendirmede, "Kurtulmuş, kapalı toplantının usul ve esaslarını komisyona aktarmış, kapalı toplantının tutanaklarının gizli olması konusunda Anayasa ve İçtüzük'ün ilgili hükümlerini ve genel uygulamayı hatırlatmıştır. Daha sonra komisyonda kapalı toplantı düzenine geçilmiştir. Toplantıya davetle katılan Yerlikaya, Güler ve Kalın, güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında Komisyona detaylı sunum yapmış, komisyon üyelerinden kendilerine gelen soruları yanıtlamıştır" denilmişti.

