Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplanıyor! İlk yaşanacak | Komisyona giren yeni isimler

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün üçüncü kez toplanacak.
İP'İN YERİNE 3 ÜYE PARTİLERE DAĞITILDI
İYİ Parti Grubu'nun Meclis Başkanlığına Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılmama yönündeki kararını bildirmesi sonucu komisyonda 3 üyelik boş bulunuyordu.
Siyasi parti gruplarının komisyona vereceği üyeliklerin sayısının yeniden hesaplanmasıyla, Kurtulmuş, Komisyon için AK Parti, CHP ve DEM Parti'nin Meclis Grup Başkanlıklarına yazı göndererek birer isim bildirilmesini istedi.
AK Parti, Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ın ismini Meclis Başkanlığına ulaştırdı.
AK Parti'nin komisyondaki üye sayısı 22'ye, CHP'nin 11'e ve DEM Parti'nin 5'e yükseldi.
ÜÇÜNCÜ TOPLANTI BUGÜN
Böylelikle komisyon üye tam sayısı 48 yerine 51 olacak. Yeni üyeleriyle birlikte bugün saat 14:00'te TBMM Tören Salonu'nda, 3. kez tam kadro toplanması beklenen komisyonda, çalışmalara ilişkin değerlendirme yapılacak. Daha sonra gerçekleştirilecek toplantılara davet edilecek kişi ve kurumlar üzerine fikir alışverişinde bulunulacak. Komisyon ilk kez 51 üye ile toplanmış olacak.