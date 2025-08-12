Ankara'da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar

Ulaştırma ve lojistik alanında yürüttüğümüz projeleri değerlendirdik. Ciddi potansiyel arz eden savunma sanayii ve askeri alanda iş birliği konusunda gündemimizin başlıca konuları arasındaydı. Görüşmelerimizde bölgemizde ve uluslararası arenada olup fikir alışverişinde bulunduk. Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek oluyoruz. Dış politika ve güvenlik alanlarında Azerbaycan ve Gürcistan'la tesis ettiğimiz üçlü mekanizmalar vasıtasıyla bölgesel barışa katkı sunuyoruz. Başkan Erdoğan: "Bölgesel barışa katkı sunuyoruz" KAVELASHVİLİ'Yİ RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı. Kavelashvili'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Gürcistan Cumhurbaşkanı Ankara'da





Başkan Erdoğan, Kavelashvili'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kavelashvili'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı.

Başkan Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı. (AA) Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı. TÜRKÇE SELAMLADI

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Başkan Erdoğan ve Kavelashvili, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Başkan Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı. (AA) Erdoğan ve Kavelashvili, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.