Ankara'da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
Başkan Erdoğan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gürcistan'la ticaret hacmi hedefinin 5 milyar dolar olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, bu hedefe emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti. Erdoğan, görüşmelerde bölgemizde ve uluslararası arenadaki bütün gelişmelere dair fikir teatisinde bulunduklarını belirterek, "Dış politika ve güvenlik alanlarında tesis ettiğimiz üçlü mekanizmalar vasıtasıyla bölgesel barışa katkı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Beşeri ve ekonomik temel üzerine bina ettiğimiz görüşmelerimizde münasebetlerimizi daha da derinleştireceğiz. Bilhassa ticaret ve yatırım ilişkilerimizi halklarımıza katkı sunacak şekilde ilerletmeye devam edeceğiz.
TİCARET HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR
3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturarak yeni hedefimizi 5 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz.
Başkan Erdoğan, Kavelashvili'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kavelashvili'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı.
Başkan Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı. (AA)
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.
TÜRKÇE SELAMLADI Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Başkan Erdoğan ve Kavelashvili, birbirlerine heyetlerini takdim etti.
Erdoğan ve Kavelashvili, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.