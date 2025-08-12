Rezan Epözdemir'in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası'ndan Ankara'ya CHP-CIA-MOSSAD'ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı

Avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan soruşturma derinleşiyor.



Epözdemir'in CHP, CIA ve MOSSAD yetkilileriyle yaptığı sır toplantı mercek altına alındı.



SADECE REZAN DEĞİL YENGESİ DE CHP-CIA-MOSSAD MASASINDA!



21 Haziran 2014'te Su Ada'daki (Galatasaray Adası) toplantıda Rezan Epözdemir ve yengesi Aylin Epözdemir, CHP'li Gürsel Tekin, CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ajanı Michael Rubin, Güven Karataş, Chatham House'dan Heather Hurlburt ve Roqos'un CEO'su Sezen Uysal ile aynı masaya oturdu.

Rezan Epözdemir ve yengesi Aylin Epözdemir ʺşüpheliʺ olarak dosyada yer alıyor



Toplantının tarihi dikkate alındığında ülkemize yönelik uluslararası düzeyde çekilen operasyonların en kilit noktasında olan bir zaman dilimi olduğu görüldü.



Masada bulunan CIA, MOSSAD ve İngiliz düşünce kuruluşlarından oluşan isimlerin Türkiye'ye çekilen operasyonlar zincirindeki temasları dikkate alındığında karanlık noktaların aydınlanabileceği değerlendiriliyor.



O gün o masada bulunan tüm isimler dosyada "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.



11 YILLIK HTS HAYITLARI İNCELENİYOR! KİMLERLE TEMASTA ORTAYA ÇIKACAK



Soruşturma kapsamında Rezan Epözdemir'in 01.02.2013 - 19.12.2024 tarihleri arasındaki HTS kayıtları temin edildi. Epözdemir'in kimlerle irtibatta olduğunun deşifre edilmesine yönelik HTS ve baz bilgileri inceleniyor.