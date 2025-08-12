Rezan Epözdemir'in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası'ndan Ankara'ya CHP-CIA-MOSSAD'ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı

Avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan soruşturma derinleşiyor.
Epözdemir'in CHP, CIA ve MOSSAD yetkilileriyle yaptığı sır toplantı mercek altına alındı.
SADECE REZAN DEĞİL YENGESİ DE CHP-CIA-MOSSAD MASASINDA!
21 Haziran 2014'te Su Ada'daki (Galatasaray Adası) toplantıda Rezan Epözdemir ve yengesi Aylin Epözdemir, CHP'li Gürsel Tekin, CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ajanı Michael Rubin, Güven Karataş, Chatham House'dan Heather Hurlburt ve Roqos'un CEO'su Sezen Uysal ile aynı masaya oturdu.
Toplantının tarihi dikkate alındığında ülkemize yönelik uluslararası düzeyde çekilen operasyonların en kilit noktasında olan bir zaman dilimi olduğu görüldü.
Masada bulunan CIA, MOSSAD ve İngiliz düşünce kuruluşlarından oluşan isimlerin Türkiye'ye çekilen operasyonlar zincirindeki temasları dikkate alındığında karanlık noktaların aydınlanabileceği değerlendiriliyor.
MASADAKİ HERKES ŞÜPHELİ!
O gün o masada bulunan tüm isimler dosyada "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.
11 YILLIK HTS HAYITLARI İNCELENİYOR! KİMLERLE TEMASTA ORTAYA ÇIKACAK
Soruşturma kapsamında Rezan Epözdemir'in 01.02.2013 - 19.12.2024 tarihleri arasındaki HTS kayıtları temin edildi. Epözdemir'in kimlerle irtibatta olduğunun deşifre edilmesine yönelik HTS ve baz bilgileri inceleniyor.
TAKVİM İZİNİ SÜRDÜ | MOSSAD-CIA-CHP'NİN 6 GÜNLÜK İHANET MESAİSİ
TAKVİM, 17-25 Aralık kumpasının ardından ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce yapılan sır toplantıya katılan isimlerle ilgili detaylara ulaştı.
İhanetin izini sürdü.
DAN ARBELL
Yemeğe katılanlardan MOSSAD ajanı 1962 doğumlu ABD vatandaşı Dan Arbell, 20 Haziran 2014 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptı. 21 Haziran'da İstanbul'da, 24 Haziran'da Ankara'da toplantılara katıldı. 26 Haziran 2014 tarihinde ayrıldı.
HEATHER FIONA HURBURT
1968 doğumlu yine ABD vatandaşı olan Heather Fiona Hurburt da 20 Haziran 2014 günü Türkiye'ye geldi. İstanbul ve Ankara'daki toplantılarının ardından 26 Haziran 2014 günü Türkiye'den ayrıldı.
Açık kaynak araştırmalarında Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House isimli organizasyonun üyesi olduğu görülüyor.