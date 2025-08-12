Son Dakika
Rezan Epözdemir'in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası'ndan Ankara'ya CHP-CIA-MOSSAD'ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
CIA-CHP-MOSSAD toplantılarına yengesi Aylin Epözdemir'le katılan Rezan Epözdemir'e yönelik soruşturma derinleşiyor. Epözdemir'in Gezi Parkı, 17-25 Aralık kumpası, 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu dönemleri de kapsayan 11 yıllık HTS kayıtları temin edildi. Kimlerle temasta olduğu tespit edilecek. Masada bulunan tüm isimler "şüpheli" sıfatıyla dosyada yer alırken; TAKVİM, CIA ajanı Rubin ve MOSSAD elemanı Arbell'ın 6 günlük Türkiye temaslarının izini sürdü. Çok çarpıcı detaylara ulaştı. 21 Haziran 2014'te ilk görüşmesini yapan taraflar, 23 Haziran'dan İstanbul'da Osman Kavala ev sahipliğinde buluştu. 24 Haziran'da CHP'li isimler MOSSAD ve CIA ajanlarını Ankara'da ağırladı.

Avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan soruşturma derinleşiyor.

Epözdemir'in CHP, CIA ve MOSSAD yetkilileriyle yaptığı sır toplantı mercek altına alındı.

SADECE REZAN DEĞİL YENGESİ DE CHP-CIA-MOSSAD MASASINDA!

21 Haziran 2014'te Su Ada'daki (Galatasaray Adası) toplantıda Rezan Epözdemir ve yengesi Aylin Epözdemir, CHP'li Gürsel Tekin, CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ajanı Michael Rubin, Güven Karataş, Chatham House'dan Heather Hurlburt ve Roqos'un CEO'su Sezen Uysal ile aynı masaya oturdu.

Rezan Epözdemir ve yengesi Aylin Epözdemir ʺşüpheliʺ olarak dosyada yer alıyorRezan Epözdemir ve yengesi Aylin Epözdemir ʺşüpheliʺ olarak dosyada yer alıyor

Toplantının tarihi dikkate alındığında ülkemize yönelik uluslararası düzeyde çekilen operasyonların en kilit noktasında olan bir zaman dilimi olduğu görüldü.

Masada bulunan CIA, MOSSAD ve İngiliz düşünce kuruluşlarından oluşan isimlerin Türkiye'ye çekilen operasyonlar zincirindeki temasları dikkate alındığında karanlık noktaların aydınlanabileceği değerlendiriliyor.

CHP-CIA-MOSSAD masasında bulunan herkes ʺşüpheliʺ olarak dosyada yer alıyorCHP-CIA-MOSSAD masasında bulunan herkes ʺşüpheliʺ olarak dosyada yer alıyor

MASADAKİ HERKES ŞÜPHELİ!

O gün o masada bulunan tüm isimler dosyada "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.

11 YILLIK HTS HAYITLARI İNCELENİYOR! KİMLERLE TEMASTA ORTAYA ÇIKACAK

Soruşturma kapsamında Rezan Epözdemir'in 01.02.2013 - 19.12.2024 tarihleri arasındaki HTS kayıtları temin edildi. Epözdemir'in kimlerle irtibatta olduğunun deşifre edilmesine yönelik HTS ve baz bilgileri inceleniyor.

MOSSAD ajanı Dan Arbell, elinde binlerce Filistinlinin kanı olan eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le yan yana.MOSSAD ajanı Dan Arbell, elinde binlerce Filistinlinin kanı olan eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le yan yana.

TAKVİM İZİNİ SÜRDÜ | MOSSAD-CIA-CHP'NİN 6 GÜNLÜK İHANET MESAİSİ

TAKVİM, 17-25 Aralık kumpasının ardından ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce yapılan sır toplantıya katılan isimlerle ilgili detaylara ulaştı.
İhanetin izini sürdü.

DAN ARBELL

Yemeğe katılanlardan MOSSAD ajanı 1962 doğumlu ABD vatandaşı Dan Arbell, 20 Haziran 2014 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptı. 21 Haziran'da İstanbul'da, 24 Haziran'da Ankara'da toplantılara katıldı. 26 Haziran 2014 tarihinde ayrıldı.


CHP-CIA-MOSSAD masasındaki Chatham House'dan Heather Fiona HurburtCHP-CIA-MOSSAD masasındaki Chatham House'dan Heather Fiona Hurburt

HEATHER FIONA HURBURT

1968 doğumlu yine ABD vatandaşı olan Heather Fiona Hurburt da 20 Haziran 2014 günü Türkiye'ye geldi. İstanbul ve Ankara'daki toplantılarının ardından 26 Haziran 2014 günü Türkiye'den ayrıldı.

Açık kaynak araştırmalarında Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House isimli organizasyonun üyesi olduğu görülüyor.

CIA ajanı RubinCIA ajanı Rubin

MICHAEL ALLAN RUBIN

Azılı Türkiye düşmanı olan ve FETÖ ile açık iş birliği yapan 1971 doğumlu ABD vatandaşı Michael Allan Rubin de aynı gün, yani 20 Haziran 2014 tarihinde Türkiye'ye geldi.

CHP-CIA-MOSSAD'ın Ankara'daki toplantısıCHP-CIA-MOSSAD'ın Ankara'daki toplantısı

21 Haziran'da malum yemeğe katıldıktan iki gün sonra Ankara'da CHP'lilerle buluştu. 26 Haziran 2014'te ise Türkiye'den ayrıldı.

Türkiye'ye gelen CIA ve MOSSAD ekibi Osman Kavala'nın restoranına da gittiTürkiye'ye gelen CIA ve MOSSAD ekibi Osman Kavala'nın restoranına da gitti

OSMAN KAVALA DETAYI

Heyetin 23 Haziran'da Osman Kavalı'nın sahibi olduğu Cezayir Restoranı'nda buluşması dikkat çeken bir detay olarak kayıtlara geçti.

CHP 15 Temmuzdan önce 17-25 Aralıktan sonra CIA ve MOSSADla neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!CHP 15 Temmuzdan önce 17-25 Aralıktan sonra CIA ve MOSSADla neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!

