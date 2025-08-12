PODCAST CANLI YAYIN

Balıkesir'deki depremde tutuklama: Binanın sahibi hakkında karar verildi!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremde yıkılan 4 katlı binanın sahibi tutuklandı, müteahhidi ise konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki depremde 4 katlı binanın yıkılmasına ilişkin, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan gözaltına alınan bina sahibi tutuklandı.

MÜTEAHHİDE EV HAPSİ
Müteahhidi ise konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Sındırgı ilçesinde önceki gün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, Camikebir Mahallesi'ndeki Kaymakamlığın karşısında bulunan 4 katlı binanın yıkılmasına ilişkin gözaltına alınan binanın müteahhidi S.S. ve sahibi İ.E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Sındırgı Adliyesi'ne sevk edildi.

Bina sahibi İ.E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, müteahhidi S.S. ise konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde Kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkılmış, 2 kişinin kendi imkanlarıyla çıktığı enkazdan 4 kişi de arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

