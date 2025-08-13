Özgür Özel Silivri'de conta yaktı! Rezil dil sefil siyaset... Başkan Erdoğan'a "Lan" diye hakaret edip namusa dil uzattı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'ye gidip yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yaptığı son icazet turu sonrası kameralar karşısına geçti.



CHP'li belediyelerde gün aşırı patlak veren yolsuzluk ve rüşvet skandalları ve parti içindeki güç savaşları ile iyice çıkmaza giren Özel'e Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçme durumu soruldu. Özgür Özel'den rezil sözler!



Bunun üzerine Özel, siyasetin ahlak seviyesine aşağılara çeken ve terbiye sınırlarını zorlayan bir tutum sergiledi.





BAŞKAN ERDOĞAN'A "LAN" DEYİP HAKARET ETMEYE KALKTI



İmamoğlu'ndan icazet aldığı Silivri'nin kapısında Başkan Erdoğan'a ve milli iradeye ağza alınmayacak hakaretler savurdu. Milletin temsil edildiği koltukta milletin teveccühüyle oturan Erdoğan'a "Lan" diye hitap etmeye kalkıp kantarın topuzunu kaçırdı.



Özel'in tepki çeken sözleri şöyle:



Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum. Bu vakitten sonra nasıl başını yastığa koyup da "namusluyum, insanım" diyebilirsin? Kelime oyunu yapıyor, "ne kadar Aydın var yarın için" diyor. Lan sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta.