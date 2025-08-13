PODCAST CANLI YAYIN

Özgür Özel Silivri'de conta yaktı! Rezil dil sefil siyaset... Başkan Erdoğan'a "Lan" diye hakaret edip namusa dil uzattı

Silivri kapısında etek öpmeye giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın BB Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili iddialar sonrası kantarın topuzunu kaçırdı. Ahlaktan yoksun terbiyeden noksan sefil bir siyaset izleyen Özel, Başkan Erdoğan şahsında milli iradeye hakaretler savurdu. Erdoğan'a "Lan" diye hitap etmeye kalkıp "Bu vakitten sonra nasıl başını yastığa koyup da "namusluyum, insanım" diyebilirsin?" şeklinde skandal sözler sarf etti. Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu ve istifa etmeye hazırlanan diğer CHP'lileri açıktan tehdit etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'ye gidip yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yaptığı son icazet turu sonrası kameralar karşısına geçti.

CHP'li belediyelerde gün aşırı patlak veren yolsuzluk ve rüşvet skandalları ve parti içindeki güç savaşları ile iyice çıkmaza giren Özel'e Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçme durumu soruldu.

Özgür Özel'den rezil sözler!



Bunun üzerine Özel, siyasetin ahlak seviyesine aşağılara çeken ve terbiye sınırlarını zorlayan bir tutum sergiledi.



BAŞKAN ERDOĞAN'A "LAN" DEYİP HAKARET ETMEYE KALKTI

İmamoğlu'ndan icazet aldığı Silivri'nin kapısında Başkan Erdoğan'a ve milli iradeye ağza alınmayacak hakaretler savurdu. Milletin temsil edildiği koltukta milletin teveccühüyle oturan Erdoğan'a "Lan" diye hitap etmeye kalkıp kantarın topuzunu kaçırdı.

Özel'in tepki çeken sözleri şöyle:

Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum. Bu vakitten sonra nasıl başını yastığa koyup da "namusluyum, insanım" diyebilirsin? Kelime oyunu yapıyor, "ne kadar Aydın var yarın için" diyor. Lan sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta.





ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NU TEHDİT ETTİ

Özlem Çerçioğlu ve istifa etmeye hazırlanan diğer CHP'lileri açıktan tehdit eden Özgür Özel, Efeler İlçe Başkanı da "namussuz" dedi.

Özel, "İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Neden? Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için. Aydın'ı alacak CHP'li mi yok? Bizim mertçe tutumuza karşı yaptıkları bu. Ama hadi bakalım bundan sonrası görelim. Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi "Aydın"latacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan AK Gençlik kampında açıkladı: Yarın partimize yeni isimler katılacakBaşkan Erdoğan AK Gençlik kampında açıkladı: Yarın partimize yeni isimler katılacak

