Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den 11 ile sarı kod: 48 saatlik fırtına alarmı verildi! İstanbul, İzmir, Balıkesir... Hızı 60-80 km/saati bulacak

Meteoroloji'den 11 ile sarı kod: 48 saatlik fırtına alarmı verildi! İstanbul, İzmir, Balıkesir... Hızı 60-80 km/saati bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayınladığı haftalık hava durumu tahmin raporunda Marmara Bölgesi'ndeki 11 il için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgarın yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtilerek "sarı kod" ile dikkat çekildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il 13 Ağustos hava durumu raporu.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 06:48
Meteoroloji’den 11 ile sarı kod: 48 saatlik fırtına alarmı verildi! İstanbul, İzmir, Balıkesir... Hızı 60-80 km/saati bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde bugün beklenen hava durumu tahminlerini açıkladı. Rapora göre, kuzey ve doğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün yaşanacak. Öğle saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerindeki yüksek bölgeler ile Van'ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den 11 ile sarı kod: 48 saatlik fırtına alarmı verildi! İstanbul, İzmir, Balıkesir... Hızı 60-80 km/saati bulacak

Sıcaklıklar Güney ve İç Kesimlerde Mevsim Üstünde
Meteoroloji verilerine göre, güney ve iç bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Kuzey ve batı bölgelerde ise termometreler mevsim normallerine yakın değerlerde kalacak.

Meteoroloji’den 11 ile sarı kod: 48 saatlik fırtına alarmı verildi! İstanbul, İzmir, Balıkesir... Hızı 60-80 km/saati bulacak

Marmara ve Kuzey Ege'de Sert Rüzgar Uyarısı

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ile kuzeydoğudan saatte 40-70 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 11 ile sarı kod: 48 saatlik fırtına alarmı verildi! İstanbul, İzmir, Balıkesir... Hızı 60-80 km/saati bulacak

Vatandaşlara Tedbir Çağrısı

MGM, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

Meteoroloji’den 11 ile sarı kod: 48 saatlik fırtına alarmı verildi! İstanbul, İzmir, Balıkesir... Hızı 60-80 km/saati bulacak

11 İLE SARI KODLU FIRTINA ALARMI

Balıkesir

Bursa

Çanakkale

Edirne

İstanbul

İzmir

Kırklareli

Kocaeli

Manisa

Tekirdağ

Yalova