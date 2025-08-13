Meteoroloji’den 11 ile sarı kod: 48 saatlik fırtına alarmı verildi! İstanbul, İzmir, Balıkesir... Hızı 60-80 km/saati bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde bugün beklenen hava durumu tahminlerini açıkladı. Rapora göre, kuzey ve doğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün yaşanacak. Öğle saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerindeki yüksek bölgeler ile Van'ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.