Meteoroloji’den 11 ile sarı kod: 48 saatlik fırtına alarmı verildi! İstanbul, İzmir, Balıkesir... Hızı 60-80 km/saati bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde bugün beklenen hava durumu tahminlerini açıkladı. Rapora göre, kuzey ve doğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün yaşanacak. Öğle saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerindeki yüksek bölgeler ile Van'ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar Güney ve İç Kesimlerde Mevsim Üstünde Marmara ve Kuzey Ege'de Sert Rüzgar Uyarısı Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ile kuzeydoğudan saatte 40-70 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Vatandaşlara Tedbir Çağrısı MGM, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı. 11 İLE SARI KODLU FIRTINA ALARMI Balıkesir Bursa Çanakkale Edirne İstanbul İzmir Kırklareli Kocaeli Manisa Tekirdağ Yalova Marmara ve Ege'de İki Günlük Fırtına Alarmı Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimleri, iki gün sürecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bölgede rüzgârın saatte 60 ila 80 kilometreye ulaşması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın 14 Ağustos Perşembe gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği vurgulandı. Vatandaşlara, 'Çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun.' uyarısı yapıldı. İstanbul ve Çevre İllerde Tedbir Çağrısı Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul Valiliği de bir açıklama yayımlayarak rüzgarın etkisinin İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'nin batı ilçelerinde hissedileceğini duyurdu. Valilik, kuvvetli rüzgarın zaman zaman fırtınaya dönüşebileceğini ve hızın 80 km/saat'i bulabileceğini bildirdi. Açıklamada 'Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' ifadelerine yer verildi. Denize Girmek Yasaklandı Fırtına uyarısının ardından, İstanbul'un bazı kıyı ilçelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Silivri, Arnavutköy ve Şile kaymakamlıkları, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga riski nedeniyle denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Yasakların, hava koşullarının normale dönmesine kadar süreceği belirtildi. Sıcaklıklar Güneyde Kavuracak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, ülke genelindeki sıcaklıkların büyük ölçüde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyledi. Çelik, 'Özellikle iç ve güney bölgelerde sıcaklıklar 3 ila 6 derece mevsim normallerinin üzerinde olacak. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyredecek. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları önemli.' dedi. Marmara'da ise kuzeyli rüzgarla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrediyor. İstanbul'da 30-31, Ankara'da 34-35, İzmir'de ise 36-38 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Yağış Sadece Doğu Karadeniz'de Hava tahminlerine göre, önümüzdeki üç-dört gün boyunca yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel ve kısa süreli yağışlar görülecek. Ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Marmara Bölgesi Marmara'da gün genelinde hava açık, ilerleyen saatlerde yer yer parçalı bulutlu olacak. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek rüzgârın kuvvetini zaman zaman 40-70 km/saat hızına çıkarması bekleniyor. Balıkesir: 34°C, az bulutlu ve açık. Çanakkale: 32°C, az bulutlu ve açık. Edirne: 34°C, az bulutlu ve açık. İstanbul: 30°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Ege Bölgesi Akdeniz Bölgesi Bölge genelinde yaz güneşi etkili olacak. Sıcaklıklar yer yer 40°C'yi aşacak. Adana: 43°C, az bulutlu ve açık. Antalya: 39°C, az bulutlu ve açık. Hatay: 39°C, az bulutlu ve açık. Isparta: 39°C, az bulutlu ve açık İç Anadolu Bölgesi Gökyüzü büyük ölçüde açık. Sıcaklıklar yüksek seyredecek, rüzgâr hafif esintiler halinde hissedilecek. Ankara: 34°C, az bulutlu ve açık. Eskişehir: 36°C, az bulutlu ve açık. Konya: 34°C, az bulutlu ve açık. Yozgat: 29°C, az bulutlu ve açık. Batı Karadeniz Bölgesi Hava az bulutlu ve açık. Sahil kesimlerinde sıcaklıklar 30°C civarında olacak. Bolu: 33°C, az bulutlu ve açık. Düzce: 33°C, az bulutlu ve açık. Sinop: 32°C, az bulutlu ve açık. Zonguldak: 27°C, az bulutlu ve açık. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Parçalı bulutlar zaman zaman yoğunlaşacak. Öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanaklar görülebilir. Amasya: 34°C, parçalı ve az bulutlu. Rize: 30°C, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerde sağanak. Samsun: 29°C, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerde sağanak. Trabzon: 28°C, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerde sağanak. Doğu Anadolu Bölgesi Doğu kesimlerde gün içinde bulutlanma artacak. Van çevrelerinde öğleden sonra kısa süreli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum: 30°C, parçalı ve az bulutlu. Kars: 29°C, parçalı ve az bulutlu. Malatya: 36°C, az bulutlu ve açık. Van: 28°C, doğu ilçelerinde sağanak ihtimali. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bölge genelinde bunaltıcı sıcaklar etkili. Termometreler 40°C'nin üzerinde. Diyarbakır: 41°C, az bulutlu ve açık. Gaziantep: 40°C, az bulutlu ve açık. Mardin: 38°C, az bulutlu ve açık. Siirt: 40°C, az bulutlu ve açık.