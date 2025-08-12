Fenerbahçe'den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı

PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve Avrupa'da üst turlara yükselmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli ekipte birbirinden önemli futbolcuların takıma katılması adına yoğun mesai harcanıyor. Bir dünya yıldızı daha listede bulunuyor ve daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği oyuncu için ilk adım atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Jose Mourinho ile ikinci sezonunda önemli başarılar elde etmek için yola çıkan sarı lacivertli ekip, bir hamle daha yapabilmek adına temaslarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE 39. SIRADA

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatikleri Federasyonu (IFFHS) son 1 yılın istatistiklerini baz alarak oluşturduğu "Dünyanın en iyi takımları" listesini güncelledi. Fenerbahçe, listenin 39. sırasında yer aldı. Böylelikle 31. basamaktaki Galatasaray'ın ardından en yüksek sıradaki ikinci Türk takımı oldu.

JHON DURAN BOMBASI PATLADI

Fenerbahçe, geçen sezon gol sayısı yüksek olmasına rağmen yollarını ayırdığı Edin Dzeko'dan sonra forvet arayışlarına başlamış ve Jhon Duran'ı renklerine bağlamıştı. Al-Nassr'dan kiralanan Kolombiyalı golcü, sezon boyunca Youssef En-Nesyri ile birlikte takımın skor yükünü üstlenecek.

SOL BEKE BROWN

Ferdi Kadıoğlu'nun satışından sonra bu mevkiye Filip Kostic hamlesi yapan Fenerbahçe'de Sırp oyuncunun kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yollar ayrılmıştı. Oyun planına uygun bir oyuncu arayan teknik heyet ve yönetim, uzun süredir ilgilendiği Archie Brown'u transfer etti.

SAĞA YER UÇAĞI SEMEDO

Bright Osayi-Samuel'in kontratının bitmesine kısa süre kala yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Kanarya'da Nijeryalı oyuncunun takımdan ayrılmasıyla birlikte çok sayıda isimle görüşüldü. Karar, Wolverhampton'dan ayrılan Nelson Semedo'da verildi. Portekizli sağ bek de atletik ve hücum yönü yüksek bir oyun karakterine sahip.

SKRINIAR İLE DEVAM

Geride kalan sezonda PSG'den kiralanan Milan Skriniar'ın Fransız temsilcisinden tapusu alındı. Yapılan uzun görüşmelerden olumlu sonuç çıktı ve Slovak yıldız, sarı lacivertli formayı giymeye devam edecek.

KALEYE TARIK ÇETİN

1 numarada sorun yaşamamak ve alt yapı kontenjanı açısından da elini rahatlatmak amacında olan Fenerbahçe, ÇAYKUR Rizespor'da forma giyen Tarık Çetin'i renklerine bağladı. 28 yaşındaki eldiven, 2019'dan sonra eski kulübüne geri döndü.

GENÇLİK İKSİRİ FALL

Bir yandan yıldız oyuncuları transfer eden Fenerbahçe'de diğer yandan geleceğe yönelik adımlar da atıldı. Bu kapsamda Essamaye FC'de oynayan Abdou Aziz Fall, Senegal'den getirildi.

YAŞLI KURTLAR AYRILDI

Son iki sezondur önemli katkılar veren Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile devam etmeme kararı alan Jose Mourinho'nun talebi üzerine ayrılık gerçekleşti. Tadic, Al Wahda ile sözleşme imzaladı. Dzeko ise Fiorentina ile yeniden İtalya'ya döndü.

ZAJC HIRVATİSTAN'DA

Uzun süredir geleceği merak konusu olan Miha Zajc'ın da ayrılığı gerçekleşti. Sloven futbolcunun sözleşmesi feshedildi ve Zajc, Hırvatistan devi Dinamo Zagreb ile sözleşme imzaladı.

LINCOLN'ÜN DE BİLETİ KESİLDİ

Geldiği günden itibaren istenen seviyede katkı veremeyen ve son olarak Hull City'e kiralanan Lincoln'ün de takımda geleceği olmadığı kanaatine varıldı. Brezilyalı futbolcu da takımdan gönderildi.

KİRALIK GİTTİLER

Jose Mourinho'nun talimatıyla birlikte A takım seviyesinde yer almayacağı düşünülen Burak kapacak, Arda Akgün, Yiğit Fidan, Ertuğrul Çetin, Emir Ortakaya ve Furkan Akyüz kiralık gönderildi.

SATMA PLANI YOK

Milliyet'in haberine göre, Arap kulüplerinden biri, En-Nesyri için 30 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Ancak sarı-lacivertli yönetim bu teklifi kabul etmedi ve Faslı forveti satma planı olmadığını bildirdi.

ROTASYONDA YER ALACAK

Teknik direktör Jose Mourinho, sezon boyunca Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'yi rotasyonlu olarak kullanmayı hedefliyor. Portekizli çalıştırıcı, iki golcüyü de formda tutarak hücum hattında yüksek verim almayı planlıyor.

30 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli forma ile 52 resmi maça çıkan 27 yaşındaki golcü, 30 gol ve 7 asist üreterek dikkat çekici bir performansa imza attı.

KALEDE BELİRSİZLİK VAR

Fenerbahçe'nin şu anda en sorunlu mevkilerinin başında kale geliyor. Dominik Livakovic'in geleceğinin soru işareti olması ve İrfan Can Eğribayat'ın da çok fazla güven vermemesi üzerine takviye yapılması planlanıyor.

LIVAKOVIC'E TALİP BEKLENİYOR

Hırvat kaleciye ödediği bonservisten zarar etmemeyi planlayan Kanarya'ya şu ana kadar beklenen teklif gelmedi. Birçok takım ismi gündemde olsa da iddialar resmiyete kavuşmadı.

YÖNETİM KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Zaman zaman yaşadığı moral bozuklukları ve performans düşüşleriyle dikkat çeken Livakovic'in İrfan Can Eğribayat'tan çok üst düzeyde bir durumda olmaması nedeniyle transfer konusunda gereken kolaylık sağlanacak.

9 MİLYON EURO

6.65 milyon euro karşılığında Dinamo Zagreb'den transfer edilen Dominik Livakovic, beklenen performansı sergileyemeyince değeri de çok fazla yükseliş göstermedi. Mevcut değeri 9 milyon euroda kaldı.

STOLE DIMITRIEVSKI SÜRPRİZİ

Fenerbahçe, kaleci transferinde yeni bir hedef belirledi. Uğurcan Çakır için Trabzonspor'dan olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler, rotasını Valencia'nın deneyimli file bekçisi Stole Dimitrievski'ye çevirdi.

CAMİADA DONNARUMMA BASKISI

Fenerbahçe camiasında Gianluigi Donnarumma ismi gündemde olsa da yönetim, transfer listesinde farklı bir rotaya yöneldi. Gelen bilgilere göre sarı-lacivertli yöneticiler, İspanyol ekibi Valencia'nın kalecisi Dimitrievski için resmi temaslara başladı.

9 MAÇTA OYNADI

31 yaşındaki Makedon kalecinin güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sezon Valencia formasıyla 9 maçta görev alan Dimitrievski, 12 gol yerken 3 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Transferin, kulüpler arasındaki pazarlıkların tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.

STOLE DIMITRIEVSKI KİMDİR?

Fenerbaçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Stole Dmitrievski, 25 Araık 1993 tarihinde Kumanovo'da doğdu. Futbola Rabotnicki alt uapısında başladı. Udinese, Cadiz, Granada, Gimnastic ve Rayo'da oynadı. Son olarak Valencia'ya transfer oldu.

