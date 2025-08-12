Fenerbahçe'den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı

Jose Mourinho ile ikinci sezonunda önemli başarılar elde etmek için yola çıkan sarı lacivertli ekip, bir hamle daha yapabilmek adına temaslarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE 39. SIRADA
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatikleri Federasyonu (IFFHS) son 1 yılın istatistiklerini baz alarak oluşturduğu "Dünyanın en iyi takımları" listesini güncelledi. Fenerbahçe, listenin 39. sırasında yer aldı. Böylelikle 31. basamaktaki Galatasaray'ın ardından en yüksek sıradaki ikinci Türk takımı oldu.
JHON DURAN BOMBASI PATLADI
Fenerbahçe, geçen sezon gol sayısı yüksek olmasına rağmen yollarını ayırdığı Edin Dzeko'dan sonra forvet arayışlarına başlamış ve Jhon Duran'ı renklerine bağlamıştı. Al-Nassr'dan kiralanan Kolombiyalı golcü, sezon boyunca Youssef En-Nesyri ile birlikte takımın skor yükünü üstlenecek.