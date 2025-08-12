Fenerbahçe'den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı

SATMA PLANI YOK Milliyet'in haberine göre, Arap kulüplerinden biri, En-Nesyri için 30 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Ancak sarı-lacivertli yönetim bu teklifi kabul etmedi ve Faslı forveti satma planı olmadığını bildirdi.

ROTASYONDA YER ALACAK Teknik direktör Jose Mourinho, sezon boyunca Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'yi rotasyonlu olarak kullanmayı hedefliyor. Portekizli çalıştırıcı, iki golcüyü de formda tutarak hücum hattında yüksek verim almayı planlıyor.

30 GOL ATTI Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli forma ile 52 resmi maça çıkan 27 yaşındaki golcü, 30 gol ve 7 asist üreterek dikkat çekici bir performansa imza attı.

KALEDE BELİRSİZLİK VAR Fenerbahçe'nin şu anda en sorunlu mevkilerinin başında kale geliyor. Dominik Livakovic'in geleceğinin soru işareti olması ve İrfan Can Eğribayat'ın da çok fazla güven vermemesi üzerine takviye yapılması planlanıyor.